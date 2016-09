Merkel und Hollande für «Agenda von Bratislava»

Berlin - Deutschland und Frankreich wollen Europa besser vor terroristischen Bedrohungen schützen und die Zukunft der EU sichern. Kanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Präsident François Hollande sprachen sich in Paris für eine «Agenda von Bratislava» aus, die morgen auf dem EU-Gipfel der 27 in der slowakischen Hauptstadt besprochen werden soll. Dabei geht es unter anderem um Prioritäten wie Sicherheit mit neuen Verteidigungskapazitäten. «Europa befindet sich an einem sehr entscheidenden Zeitpunkt», sagte Merkel bei einer Pressekonferenz mit Hollande. Eine klare Agenda sei notwendig.