Merkel zum Wahlkampfabschluss der CDU in Mecklenburg-Vorpommern

Bad Doberan - Zum Wahlkampfabschluss der CDU wird heute Bundeskanzlerin Angela Merkel in Mecklenburg-Vorpommern erwartet. Zusammen mit dem CDU-Spitzenkandidaten und Innenminister Lorenz Caffier will die Parteivorsitzende die Wähler in Bad Doberan noch einmal vom Parteiprogramm überzeugen. Die CDU muss befürchten, bei der Landtagswahl morgen von der AfD überrundet zu werden. Dies wäre ein herber Schlag für den Landesverband von Merkel.