Meuterei in französischem Gefängnis - Feuer gelegt

Poitiers - Bei einer Meuterei in einem französischen Gefängnis ist ein Feuer ausgebrochen. Am Gefängnis von Vivonne in der Nähe der westfranzösischen Stadt Poitiers sind dichte Rauchschwaden zu sehen, berichtet der französische Sender France Info. Gefangene seien an den Schlüsselbund eines Wärters gekommen und hätten Zellentüren geöffnet - sie hätten aber keine Geiseln genommen. Ein Gewerkschaftsvertreter sagte dem Sender, es habe auch keine Verletzten gegeben. Die Behörden alarmierten Sicherheitskräfte, um die Ordnung wiederherzustellen.