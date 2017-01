Mexikos Präsident Peña Nieto gratuliert Trump zum Amtsantritt

Mexiko-Stadt - Der mexikanische Präsident Enrique Peña Nieto will mit seinem US-Kollegen Donald Trump respektvoll zusammenarbeiten. «Ich gratuliere Präsident Trump zu seinem Amtsantritt», schrieb der Staatschef auf Twitter. «Mit gemeinsamer Verantwortung werden wir zusammenarbeiten, um unsere Beziehung zu stärken.» Trump hatte Mexikaner im Wahlkampf als Vergewaltiger und Drogenhändler diffamiert. An der Grenze zu Mexiko will er eine Mauer errichten. Außerdem kündigte er an, das Nordamerikanische Freihandelsabkommen mit Kanada und Mexiko neu zu verhandeln oder aufzukündigen.