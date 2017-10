Minister: Messerangreifer von Marseille lebte in Italien

Paris - Der Messerangreifer von Marseille hat zeitweilig in Italien gelebt. Der Tunesier habe dort italienische Ausweispapiere benutzt, sagte der französische Innenminister Gérard Collomb dem Radiosender France Inter. Der Mann war nach früheren Angaben der Staatsanwaltschaft in der Vergangenheit unter sieben verschiedenen Identitäten aufgefallen. Der mutmaßliche Islamist hatte am Sonntag am Bahnhof von Marseille zwei Frauen mit einem Messer umgebracht. Der Angreifer wurde von Soldaten erschossen.