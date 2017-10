Ministerpräsident Weil setzt auf hohe Wahlbeteiligung

Hannover - Kopf-an-Kopf-Rennen bei der Landtagswahl: Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil hofft auf eine hohe Wahlbeteiligung. «Ich bitte alle Wählerinnen und Wähler in Niedersachsen herzlich, sich an der Landtagswahl zu beteiligen», sagte Weil bei der Stimmabgabe in Hannover. «Die Demokratie in unserem Land braucht aktive Bürgerinnen und Bürger.» Umfragen sagen ein enges Rennen zwischen Weil und dem CDU-Spitzenkandidaten Bernd Althusmann voraus.