Misereor-Fastenaktion startet mit Gottesdienst in Trier

Trier - Mit einem festlichen Gottesdienst im Trierer Dom eröffnet das bischöfliche Hilfswerk Misereor heute seine diesjährige Fastenaktion. Bis Ostern will das Werk bundesweit auf Ideen und Potenziale der Menschen in Afrika aufmerksam machen. Es bittet bei Veranstaltungen um Spenden für zahlreiche Projekte. Höhepunkt der Fastenaktion ist der 2. April, an dem in mehr als 10 000 katholischen Pfarrgemeinden Deutschlands für Misereor gesammelt wird. In diesem Jahr steht das westafrikanische Burkina Faso im Fokus.