Moderate Verluste an der Wall Street vor Fed-Sitzung

New York - Die Verunsicherung über die US-Abschottungspolitik hat auch am Dienstag für Zurückhaltung unter den Wall-Street-Anlegern gesorgt. Zudem hielten sich die Investoren vor der Zinsentscheidung der amerikanischen Notenbank Fed am Mittwoch mit Engagements zurück. Der Dow Jones endete mit einem Minus von 0,54 Prozent bei 19 864,09 Punkten. Der Kurs des Euro zeigte sich auch im US-Handelsverlauf fest und notierte zuletzt knapp unter der Marke von 1,08 Dollar.