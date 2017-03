Müllsammler finden Babyleiche - Todesursache bleibt unklar

Knesebeck - Nach dem Fund einer Babyleiche in Niedersachsen hat die Obduktion bisher keine Klarheit gebracht, wie der Junge zu Tode kam. Die Verwesung des Körpers sei zu weit fortgeschritten, teilte die Polizei heute mit. Das tote Baby war gestern in Knesebeck im Landkreis Gifhorn von Müllsammlern in einer Plastiktüte in einem Komposthaufen gefunden worden. Hinweise auf die Eltern gibt es bisher nicht. Nun soll eine komplexe Gewebeuntersuchung dabei helfen, Todesursache und Todeszeitpunkt zu klären.