Mutmaßlicher Eltern-Erpresser bei Aachen festgenommen

Aachen - Ein Mann, der in Aachen und Umgebung Eltern erpresst haben soll, ist der Polizei ins Netz gegangen. Der Mann wurde nach einer Foto-Fahndung in Eschweiler bei Aachen festgenommen. Er soll noch im Laufe des Tages einem Haftrichter vorgeführt werden. Der 49-Jährige wird beschuldigt, Eltern die Ermordung ihrer Kinder angedroht zu haben, falls sie nicht eine beträchtliche Summe zahlen. Gezahlt wurde nach Angaben der Ermittler nie, doch installierten Polizisten am vereinbarten Übergabeort eine Kamera.