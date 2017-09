Mutmaßlicher Erpresser ist 53 Jahre alter Deutscher

Konstanz - Im Fall der Erpressung mehrerer Handelsketten haben die Ermittler einen 53 Jahre alten Deutschen festgenommen. Der Mann werde zur Stunde dem Haftrichter vorgeführt, teilte die Staatsanwaltschaft in Konstanz mit. Der Mann aus Ofterdingen bei Tübingen sei nach Hinweisen aus der Bevölkerung gestern Nachmittag festgenommen worden. Er habe die Tat bisher nicht gestanden. Die Beweislast sei aber erdrückend. So sei bei dem Mann auch das Gift gefunden worden, mit dem Babynahrung in Friedrichshafen versetzt worden war.