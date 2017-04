Myfest und Demonstration ohne Anmeldung - Mehr als 5000 Polizisten

Berlin - Nach einer entspannten und friedlichen Walpurgisnacht hofft Berlin auch auf einen 1. Mai ohne Krawalle. Die Polizei will mit mehr als 5000 Einsatzkräften für einen sicheren Feiertag in der Hauptstadt sorgen. Zum traditionellen Straßenfest «Myfest» in Kreuzberg werden wieder Zehntausende Besucher erwartet. Erstmals wurde die «Revolutionäre 1. Mai Demonstration» linker und linksextremer Gruppen nicht angemeldet. Die Demonstranten wollen am Abend vom Oranienplatz durch das Straßenfest nach Neukölln ziehen.