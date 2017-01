Kochel am See - Mit einem Signalfeuer hat ein verunglückter Bergwanderer in Oberbayern mehrere Hektar Wald und Wiese in Flammen gesetzt. Er war zur Silvesternacht mit einem 36 Jahre alten Freund auf den Jochberg bei Bad Tölz gestiegen, um dort den Jahreswechsel zu feiern.