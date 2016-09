Nach Herrmann fordert auch Scheuer «Durchleuchtung» von Flüchtlingen

München - Nach Bayerns Innenminister Joachim Herrmann hat auch CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer eine umfassende Kontrolle sämtlicher Flüchtlinge in Deutschland gefordert. Mit Blick auf die Festnahme mutmaßlicher IS-Mitglieder in Schleswig-Holstein sagte er: «Die Antwort kann nur eine Komplettdurchleuchtung aller in unser Land gekommenen Flüchtlinge sein.» Herrmann sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe, die Kontrolllücken beim Flüchtlingsstrom vor allem im letzten Herbst würden sich rächen. Tausende Menschen seien ohne ausreichend geprüfte Identität angekommen.