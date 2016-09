Nach Mevo-Schlappe - Merkel bei Wirtschaftstag der Berliner CDU

Berlin - Knapp zwei Wochen vor der Abgeordnetenhauswahl in Berlin erhält die Berliner CDU Unterstützung von Bundeskanzlerin Angela Merkel. An der Seite des CDU-Spitzenkandidaten und Innensenators Frank Henkel tritt Merkel am Nachmittag in der CDU-Bundeszentrale auf. Merkel übernahm die Verantwortung für das Wahldebakel der CDU in Mecklenburg-Vorpommern, erklärte aber zugleich, den Kurs bei ihrer umstrittenen Flüchtlingspolitik halten zu wollen. Die Partei war im Nordosten auf unter 20 Prozent abgerutscht und auf Platz drei hinter der AfD.