Nach Sicherheitsalarm in Frankfurt Flugbetrieb normal angelaufen

Frankfurt/Main - Nach dem Sicherheitsalarm am Frankfurter Flughafen ist der Flugbetrieb wieder normal angelaufen. Nur eine Maschine habe nicht starten können, sagte eine Sprecherin. Der Sicherheitsalarm war gestern in der Flughalle A ausgelöst worden, nachdem eine Frau in den gesicherten Bereich des Flughafens gelangt war, obwohl ihre Kontrolle noch nicht abgeschlossen war. Erst nachdem die Reisende identifiziert und festgehalten worden war, konnte der Betrieb wieder aufgenommen werden.