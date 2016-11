Das Feld ist eigentlich für das Trinkgeld gedacht: In amerikanischen Restaurants ist es üblich, den Betrag für Kellner oder Kellnerin nicht in bar, sondern auch mit Kreditkarte zu begleichen. Die Summe wird auf dem Bezahlbeleg eingetragen. Erwartet werden in der Regel 12 bis 20 Prozent - je nach Zufriedenheit. Dass ein Gast gar nichts hinterlässt, kommt äußerst selten vor - schon gar nicht, dass er eine rassistische Nachricht darauf kritzelt.



Genau das ist in dieser Woche in einem Restaurant in Dallas passiert, wie das US-Nachrichtenportal "TMZ.com" berichtet. Die Seite zeigt den Beleg, auf dem Gäste mit krakeliger Schrift eine Botschaft an ihre Kellnerin richteten: "Guten Flug zurück nach Mexiko", ist darauf zu lesen. Offenbar spielten die Besucher damit auf die mexikanischen Wurzeln ihrer Kellnerin an.

Rassistische Nachricht nach Wahl von Donald Trump

Die Frau, die nicht namentlich genannt wird, arbeite seit 25 Jahren in dem Steakhaus in Dallas, schreibt das Onlineportal. Ursprünglich stamme sie aber aus Mexiko. Bereits beim Betreten des Restaurants sei das Paar durch seine bösen Bemerkungen gegen Einwanderer aufgefallen, heißt es weiter. Beim Verlassen des Lokals hätten sie laut geflucht. Als die Kellnerin danach den Beleg überprüfte, entdeckte sie die rassistische Nachricht,

Der Vorfall steht vermutlich im Zusammenhang mit einer zunehmenden Stimmung gegen Immigranten in den USA. Nach der Wahl von Donald Trump zum Präsidenten und seiner Ankündigung, eine Mauer zu Mexiko bauen zu wollen, wird immer wieder über Fälle von Ausländerfeindlichkeit berichtet. Autos wurden beschmiert, sogar tätliche Übergriffe auf Minderheiten gab es. Ob diese tatsächlich zunehmen oder ob nur häufiger darüber berichtet wird, ist unklar. Donald Trump wandte sich in einem Interview gegen derartige Vorfälle: "Stop it - hört auf damit", sagte er seinen Anhängern.