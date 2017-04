Feuerteufel zündet "Polettos Winebar" in Hamburg an

Nachrichten aus Deutschland im stern-Ticker:

Hamburg: Feuerteufel zündet "Polettos Winebar" an

In Hamburg hat ein Brandstifter die Weinbar von Cornelia Polettos Ex-Mann Remigio Poletto im noblen Stadtteil Eppendorf angezündet. Wie die "Hamburger Morgenpost" berichtet, hatte ein Lkw-Fahrer am frühen Montagmorgen Flammen im Außenbereich des Lokals bemerkt. Die hinzugerufene Polizei versuchte noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr das Feuer zu löschen. Trotzdem hätten die Flammen auch auf die Räumlichkeiten übergegriffen. Glück im Unglück: Der Schaden im Innern hielt sich in Grenzen, so dass Remigio Poletto seinen Betrieb aufrecht erhalten konnte. Die Polizei ist nun auf der Suche nach dem Feuerteufel, Poletto ist nicht sein einziges Opfer: Seit Ende März werden ihm mindestens 13 Brandstiftungen zugeschrieben.

Nachrichten von Montag, 24. April:



Lübeck: Fußballturnier nach Massenschlägerei abgebrochen

Ein Straßenfußballturnier im Lübecker Stadtteil Moisling musste nach einer Massenschlägerei vorzeitig beendet werden. Am Samstag rückte die Polizei mit einem Großaufgebot zu einem Fußballplatz auf dem Sportgelände im Brüder-Grimm-Ring an. Demnach kam es ersten Ermittlungen zufolge um kurz vor 18 Uhr im Halbfinalspiel unter Beteiligung diverser Freizeitfußballer nach einer Schiedsrichterentscheidung zu einem Tumult von etwa 30 Personen. Sowohl Mitglieder der beiden Teams als auch Zuschauer, die auf den Platz liefen, lieferten sich eine handfeste Auseinandersetzung. Zwar hatte sich die Lage beim Eintreffen der Polizei schon wieder weitgehend beruhigt, das Turnier musste in Absprache mit dem Veranstalter jedoch abgebrochen werden. Der Polizei liegen derzeit drei Anzeigen wegen Körperverletzung beziehungsweise gefährlicher Körperverletzung vor, die Ermittlungen dauer noch an.

Mönchengladbach: Zwei Verletzte nach Schießerei

Bei einer Schießerei in einem Garagenhof im Mönchengladbacher Stadtteil Rheydt sind eine Frau und ein Mann verletzt worden. Die Frau sei von mehreren Schüssen unter anderem in den Bauch getroffen und dabei schwer verletzt worden, berichtet die "Rheinische Post". Auch der Mann habe eine Schussverletzung im Oberschenkel erlitten. Er wurde festgenommen.

Der Schießerei soll ein Streit zwischen beiden Verletzten vorausgegangen sein. Ob die beiden gegenseitig auf sich geschossen und haben und in welcher Beziehung sie zueinander stehen, sei derzeit noch unklar, heißt es. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot samt Hubschrauber im Einsatz.

Naumburg: Mutter soll 14 Monate alten Sohn erstochen haben

Die Hintergründe sind noch unklar, die Tat an sich umso schrecklicher: In Naumburg in Sachsen-Anhalt soll eine Mutter ihren erst 14 Monate alten Sohn durch Stiche und Schnitte so schwer verletzt haben, dass der Junge starb. Die Frau habe die Tat gestanden, teilte Oberstaatsanwalt Jürgen Neugfang am Morgen mit.



Gegen die Frau wurde Haftbefehl wegen Totschlags erlassen. Die Polizei habe sie am Samstag am Bahnhof in Naumburg angetroffen; die Frau habe von ihrem Kind geredet. Als die Polizei mit ihr in ihre Wohnung fuhr, fanden die Beamten den Jungen blutüberströmt und tot auf. Das Motiv der Frau sei unklar. Zuerst hatte der MDR über den Tod des Jungen berichtet.

Essen: Jugendliche treten brutal auf Überfallopfer ein

Brutalo-Überfall in Essen: Am Samstagmorgen sind gegen 5 Uhr morgens auf der Fürstäbtissinstraße in Borbeck zwei Männer (42 und 53) von drei Personen angegriffen worden. Laut Polizei schlugen zwei Männer und eine Frau sofort auf die beiden ein. Die Männer fielen zu Boden, wo die männlichen Täter ihnen gegen Kopf und in den Bauch traten, ehe sie ihnen Handy und Bargeld klauten. Anschließend flüchteten sie, konnten jedoch kurz darauf von der Polizei gestellt werden. Die polizeibekannten Jugendlichen im Alter von 16, 17 und 19 sitzen derzeit in Haft. Das 42-Jährige Opfer kam mit schweren Gesichtsverletzungen in ein Krankenhaus.

Großbartloff: Polizei entdeckt verstecktes Labor mit Chemikalien für Bombenbau

Die Polizei im thüringischen Großbartloff hat in versteckten Labor größere Mengen Chemikalien entdeckt, die auch zum Bau von Sprengsätzen genutzt werden können. Es sei nicht unwahrscheinlich, dass man in dem Gebäude tatsächlich fertige Spengsätze finden werde, teile ein Sprecher der Polizei Nordhausen mit.

Bereits am Samstag war ein 20-Jähriger bei einer Explosion lebensgefährlich verletzt worden. Er musste notoperiert werden und konnte bislang noch nicht vernommen werden. Laut Polizeiangaben gebe es derzeit jedoch keine Hinweise, dass der Mann einen Einsatz der gebastelten Sprengsätze plante.

Dortmund: Rettungswagen prallt gegen Kleinwagen - vier Verletzte

Bei einem Unfall in Dortmund sind am Samstagnachmittag vier Menschen verletzt worden. Gegen 16.15 Uhr fuhr ein Rettungswagen mit Blaulicht und Martinshorn zu einem Einsatz auf der Zillestraße. Ein 18-Jähriger übersah das Einsatzauto, das dem Kleinwagen an der Kreuzung Ecke Preiinstraße voll in die rechte Seite krachte. Durch die Wucht wurde der Wagen des 18-Jährigen gegen ein weiteres Auto geschleudert. Die Fahrerin wurden dabei ebenso verletzt wie der 18-Jährige und die beiden Insassen des Rettungswagens. Die Kreuzung Preinstraße/Zillestraße musste für die Bergungsarbeiten fast zwei Stunden gesperrt werden.