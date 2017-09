Rügen: 57-Jähriger stirbt nach Sturz vom Kreidefelsen

Schon wieder ein Todesfall am Kreidefelsen auf Rügen: Ein 57-Jähriger Mann aus Salzgitter in Niedersachsen ist an der Steilküste im Nordosten der Ostsee-Insel abgestürzt und zu Tode gekommen. Er befand sich mit seiner Ehefrau um die Mittagszeit auf einem Spaziergang, als er offenbar zu nah an die Felskante geriet. Das teilte die Polizei mit. Sie warnte zugleich davor, die ausgewiesenen Spazierwge zu verlassen. Erst im April war eine junge Frau aus Hamburg an der gleichen Stelle abgestürzt und gestorben.

Bergisch-Gladbach: 18-Jähriger nach tödlicher Prügelei tatverdächtig

Ein 40-Jähriger ist am vergangenen Donnerstag in Bergisch Gladbach nach einer Prügelei verstorben. Wie "RP Online" berichtet, gerieten er und seine Begleiter auf der Straße mit sechs jüngeren Männern und Jugendlichen in einen Streit. In dessen Verlauf stürzte das Opfer mit dem Kopf auf den Asphalt und verletzte sich dabei tödlich. Am Freitag war zunächst ein 16-Jähriger verdächtigt worden, den Mann so hart geschlagen zu haben, dass er stürzte. Nach der Vernehmung, sei jedoch ein 18-Jähriger aus der Gruppe ins Visier der Ermittler gerückt. Der junge Mann habe gestanden, den Schlag ausgeführt zu haben. Er wurde zunächst wieder freigelassen. Über die Gründe für den Streit wurde zunächst nichts bekannt.

Mainz-Bischofsheim: Mann verliert am Bahnsteig das Gleichgewicht - ICE überfährt ihn

Am Sonntag um fünf in der Früh kam es zu einem tragischen Unfall, bei dem ein 20-Jähriger von einem durchfahrenden ICE erfasst und tödlich verletzt wurde. Die Polizei berichtet, dass sich der Mann am Bahnhof Mainz-Bischofsheim auf dem Bahnsteig aufgehalten und nach Zeugenaussagen von dort Steine auf den gegenüberliegenden Bahnsteig geworfen habe. Dabei verlor er offenbar das Gleichgewicht und stürzte ins Gleis, als der ICE in den Bereich einfuhr. Der Lokführer des ICE leitete noch eine Notbremsung ein, konnte aber nicht mehr verhindern, dass der Mann erfasst wurde. Erst Stunden später konnte der Zugverkehr wieder aufgenommen werden, insgesamt 47 Züge hatten Verspätung.

Berlin: Homophobe Attacke im Tiergarten

Ein 31-Jähriger ist im Tiergarten in Berlin von Unbekannten verprügelt, geknebelt, homophob beleidigt und an einen Baum gefesselt worden. Wie die "Morgenpost" berichtet, habe der Mann angegeben, am späten Sonntagabend unter einem Vorwand von zwei Männern in den Tiergarten gelockt worden zu sein. Dort schlugen, traten und beleidigten sie ihn und ließen ihn anschließen an einen Baum gefesselt zurück. Nach eineinhalb Stunden gelang es ihm, sich selbst zu befreien. Dem Bericht nach gab das Opfer gegenüber der Polizei an, schwul zu sein. Hinter der Attacke vermute er entfernte Familienangehörige, die seiner Sexualität feindlich gegenüber stehen.

Duisburg: Mindestens zwei Tote bei Hausbrand

Bei einem Hausbrand in Duisburg kamen in der Nacht zum Montag mindestens zwei Menschen ums Leben. Wie "Der Westen" berichtet, brach das Feuer in einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Untermeiderich am Sonntagabend aus. Es dauerte Stunden, bis der Brand gelöscht war. Weil das Treppenhaus wegen Rauchentwicklung unpassierbar geworden war, hätten sich die Menschen teilweise mit Sprüngen aus dem Fenster gerettet. Die Feuerwehr rettete andere Bewohner mit der Drehleiter und spannte Sprungtücher auf. Zehn Menschen wurden verletzt, davon vier schwer verbrannt. Zwei Tote fand die Feuerwehr im zweiten Obergeschoss. Das Haus ist nun unbewohnbar, die Brandursache wird ermittelt.

Mülheim: 48-Jähriger auf eigener Terrasse niedergestochen

In Mülheim an der Ruhr ist ein 48-Jähriger am Samstagabend hinterrücks auf seiner eigenen Terrasse niedergestochen worden. Wie die Polizei berichtet, liegt der Mann nach einer Notoperation im Koma. Eine sofort eingeleitete Fahndung brachte die Ermittler auf die Spur eines 38-Jährigen, der am Sonntag in seiner Wohnung als Tatverdächtiger festgenommen wurde. Über ein mögliches Motiv für die blutige Tat machte die Polizei zunächst keine Angaben.

Bietigheim-Bissingen: Auto fliegt nach Unfall fast 30 Meter durch die Luft

In Bietigheim-Bissingen in Baden-Württemberg flog ein 30-jähriger Autofahrer am Sonntagabend mit seinem Fahrzeug nach einem Unfall rund 30 Meter weit durch die Luft. Wie die "Stuttgarter Zeitung" berichtete, prallte der Passat gegen eine Ampel, die den Wagen dem Bericht nach "regelrecht aushebelte". Das Auto flog rund 28 Meter weit durch die Luft, landete auf der Gegenspur und krachte in einen Porsche. Beide Fahrer wurden bei dem Zusammenprall leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf rund 45.000 Euro geschätzt.

Ottersheim: Landwirt verliert 120 Kisten mit Gemüse

In Ottersheim bei Landau hat ein Landwirt am Sonntagmorgen 120 Kisten Gemüse verloren. Wie die Polizei berichtet, kippte die Ladung zur Seite und verteilte sich auf der Fahrbahn, als der Mann mit seinem Traktor in einen Kreisverkehr hinein fuhr. Laut Polizei waren die Kästen "sehr unzureichend bis gar nicht" gesichert. Die Straße war im Anschluss rund anderthalb Stunden gesperrt.

Langenfeld: Chemieunfall in Firma



In einer Firma in Langenfeld in NRW ereignete sich am Montagmorgen ein Chemieunfall in einer Werkshalle. Dabei wurden Schadstoffe freigesetzt. Die Feuerwehr rückte zunächst an, um den ausgetretenen Stoff zu identifizieren. Anwohner wurden vorsorglich dazu aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten. In der Zwischenzeit gab es allerdings Entwarnung.

