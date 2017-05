Selbst ernannter Robin Hood bringt vom Knast aus Betrüger hinter Gitter

Nachrichten aus Deutschland im stern-Ticker:

München: Selbst ernannter Robin Hood bringt aus dem Knast Sozialbetrüger hinter Gitter

Ein 67-jähriger Münchner muss, nachdem er sich sieben Jahre lang Arbeitslosengeld II erschwindelte, nun für mehr als zwei Jahre ohne Bewährung ins Gefängnis. Wie die Polizei berichtet, ging der Mann zwischen 2007 und 2014 trotz des Leistungsbezuges heimlich einer Vollbeschäftigung nach, bei der er rund 2000 Euro netto verdient hätte.

Auf die Schliche kam die Polizei dem Betrüger erst, nachdem dieser selbst zum Opfer eines Einbruchs wurde. Der Täter war seinerzeit ein Bekannter des 67-Jährigen, der Einbrecher wurde zu zwei Jahren Haft verurteilt. Aus dem Gefängnis schrieb er dem verhandelnden Richter, dass er die Tat nur begangen hätte, weil das Einbruchsopfer sich neben dem Arbeitslosengeld "eine goldene Nase" verdient hätte. Deshalb habe er seinen Bekannten bestohlen, das erbeutete Geld aber wohltätigen Einrichtungen gespendet.



Dieser Hinweis rief die Staatsanwaltschaft auf den Plan, am Ende der Ermittlungen muss das Einbruchsopfer nun ebenfalls ins Gefängnis.

A33 bei Bielefeld nach Lkw-Unfall beidseitig voll gesperrt

Nachdem mehrere Lkw am frühen Morgen kollidierten, ist die A33 nach Berichten der "Neuen Osnabrücker Zeitung" zwischen dem Autobahnkreuz Bielefeld und der Abfahrt Bielefeld Senne in beide Richtungen - Stand 8.45 Uhr - voll gesperrt. Um kurz nach fünf Uhr am Morgen fuhr zunächst ein Lkw auf einen Schwertransport auf, der einen 70 Meter langen Windradflügel transportierte. Dabei wurde der Flügel quer auf die Gegenspur gelenkt, wo ein weiterer Lastwagen nicht mehr ausweichen konnte.



Ein Lkw Fahrer wurde verletzt, ein weiterer steht unter Schock. Den Sachschaden schätzt die Polizei nach Berichten der Zeitung auf rund 300.000 Euro. Die Aufräumarbeiten dauern an, die Autobahn A33 bleibt an der Unfall stelle wohl noch einige Zeit gesperrt. Es wird empfohlen, über die U41 ab Kreuz Bielefeld auszuweichen,

Nachrichten von Montag, 25. Mai 2017:

Dorsten: Mann stürzt mit Segelflugzeug in Böschung

Glück im Unglück hatte am späten Sonntagnachmittag ein Segelflieger aus dem Kreis Dorsten. Aus noch ungeklärter Ursache war der Mann mit seinem Flugzeug in eine Böschung in der Nähe des Flughafens gestürzt. Die alarmierten Rettungskräfte fanden den Piloten noch in seiner Maschine sitzend in rund zwei Metern Höhe vor. Mit Hilfe der Feuerwehr konnte der Mann zunächst aus dem Cockpit befreit und dann zum Boden befördert werden, schreibt die zuständige Polizei. Nach der Erstversorgung vor Ort kam der "Bruchpilot" später mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus.



Das Flugzeug musste mit einem Kran aus der Böschung geholt werden. Nun sollen Fachmänner die Unfallursache ermitteln.

Oberhaid: Unfallfahrer lässt schwer verletzte Ehefrau im Stich



Ein Unfall auf der Autobahn, der Wagen überschlägt sich - doch als die Polizei eintrifft, ist der Fahrer verschwunden. Seine schwer verletzte Ehefrau hat er auf dem Beifahrersitz zurückgelassen. Die 37-Jährige war nach dem Unfall am Sonntagabend im Landkreis Bamberg im Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden, bevor sie in ein Krankenhaus kam. Möglicherweise türmte der Mann, weil er keinen gültigen Führerschein hatte.

Das Auto des Paars war am Sonntagabend auf der A70 nahe Oberhaid von der regennassen Fahrbahn abgekommen und hatte sich überschlagen. Andere Autofahrer hielten an und verständigten die Rettungskräfte. Wie die Ersthelfer der Polizei schilderten, befreite sich der Fahrer mit augenscheinlich nur leichten Blessuren selbst aus dem Auto - und ist dann verschwunden. Zuvor soll er noch darum gebeten haben, dass seine Frau ins Krankenhaus gebracht werde.

"Wir gehen davon aus, dass der Fahrer keinen gültigen Führerschein hatte", sagte ein Sprecher der Verkehrspolizei am Montag. Zuerst hatte das Onlineportal "infranken.de" über den Unfall berichtet. Eine Suchaktion der Polizei nach dem Mann, bei der auch ein Hubschrauber im Einsatz war, blieb erfolglos. "Wir wissen nicht, wo er sich aufhält", sagte der Sprecher. Es werde aber nun nicht mehr intensiv nach ihm gefahndet.

Köln/Diez: Lkw-Fahrer liefert sich Verfolgungsjagd mit der Polizei

Ein Lkw-Fahrer hat sich mit seinem 40-Tonner am Sonntagabend eine spektakuläre Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Die Hatz ging auf der A3 vom rheinland-pfälzischen Diez bis nach Köln. Wie die Polizei berichtet, konnte der 53-Jährige erst an der Anschlussstelle Köln-Dellbrück nach über 100 Kilometern gestoppt werden. Aufgefallen war er den Beamten zuvor aufgrund seiner Fahrweise. Als sie versuchten, den Sattelzug zu stoppen, ignorierte der Fahrer sämtliche Signale und bretterte mit teilweise 130 Kilometern pro Stunde einfach weiter.



Ab der Landesgrenze zu NRW schlossen sich auch nordrhein-westfälische Streifenwagen und ein Hubschrauber der Verfolgung an. Selbst ein ausgelegtes Haltesystem mit Nägeln konnte den Flüchtigen nicht zum Anhalten bewegen. Als die Luft aus den Reifen wich, fuhr er auf Felgen weiter, die laut Polizei "einen erheblichen Funkenflug" verursachten. Schließlich konnten die Beamten den Bulgaren doch noch anhalten und unter heftiger Gegenwehr in Gewahrsam nehmen. Gründe für die wilde Flucht sind noch nicht bekannt, die Polizei ermittelt.

Berlin: Mann findet sterbenden Freund in Park

Im Volkspark Friedrichshain wurde am Sonntag Morgen ein tödlich verletzter Mann gefunden. Nach Angaben der "B.Z." soll es sich um einen 34-Jährigen aus Südtirol handeln. Entdeckt wurde er nach Informationen der Zeitung von einem Freund, der einen Krankenwagen rief.



Jede Hilfe kam am Ende zu spät, der Mann erlag seinen zahlreichen Stichverletzungen, die er am Oberkörper hatte. Hinweise auf einen Täter gibt es offenbar noch nicht, die Polizei ermittelt. Möglicherweise ist der Tote Opfer eines Raubmordes geworden.

Hürth: 29-Jähriger stirbt nach Kneipenprügelei

Nach einer Prügelei im Anschluss an einen Kneipenbesuch ist in Hürth bei Köln ein 29 Jahre alter Mann gestorben. An der Schlägerei am frühen Sonntagmorgen waren neun stark betrunkene Männer beteiligt, wie die Polizei in Köln mitteilte. Demnach erlitt der 29-Jährige schwere Kopfverletzungen, er starb später im Krankenhaus.



Sechs Männer wurden vorläufig festgenommen. Zwei Tatverdächtige, die zunächst vom Tatort geflohen waren, wurden noch am Sonntag in Hürth festgenommen. Die Männer hatten nach einem Kneipenbesuch auf dem Heimweg Streit bekommen. Der Bruder des Getöteten war dabei im Gesicht schwer verletzt worden. Er kam in ein Krankenhaus. Eine Mordkommission wurde eingerichtet.

Leer: Verletzte nach Explosion auf Motorboot

Bei einer Explosion auf einem Motorboot im Hafen von Leer sind ein 70 Jahre alter Mann und seine 69-jährige Frau schwer verletzt worden. Der Mann war am Samstag in Lebensgefahr, heute gab es noch nichts Neues zu seinem Gesundheitszustand, wie ein Polizeisprecher in Leer sagte.



Die Ursache für die Explosion ist noch ungeklärt. Wie die Feuerwehr mitteilte, wird auch untersucht, ob das Unglück von einem Gewitter in der Nähe verursacht worden sein könnte. Die Explosion war nach Angaben eines Polizeisprechers so heftig, dass in einem Gebäude in der Nähe die Fenster zersprangen. Auch ein daneben liegendes Boot wurde beschädigt.



Die Feuerwehr holte nach dem Unglück zur Sicherheit noch zwei Gasflaschen und mehrere Kanister mit Diesel vom Boot. Der lebensgefährlich verletzte Mann wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.