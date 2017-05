Bahnstrecke München-Nürnberg bei Ingolstadt gesperrt

Nachrichten aus Deutschland im stern-Ticker:

Bayern: Bahnstrecke München-Nürnberg gesperrt

Pendler müssen am Mittwochmorgen starke Nerven haben: Auf der Bahnstrecke München-Nürnberg ist der Abschnitt zwischen Ingolstadt und Baar Ebenhausen gesperrt. Grund ist eine technische Störung in der Oberleitung. Züge aus München kommend fahren nur bis zum Bahnhof Rohrbach. In der Gegenrichtung nach Nürnberg nur bis nach Ingolstadt. Dazwischen gibt es jeweils einen Schienenersatzverkehr mit Taxis. Die Störung soll laut Deutsche Bahn noch bis etwa 12 Uhr andauern.

Nachrichten von Dienstag, 9. Mai:

Karsbach: Unfallopfer braust mit Auto seines Ersthelfers davon

Dreister geht es kaum: Im bayerischen Karsbach hat ein Unfallverursacher einem ihm zu Hilfe geeilten Feuerwehrmann das Auto geklaut. Wie der BR auf seiner Homepage berichtet, war das Unfallopfer am Montagabend mit seinem Fahrzeug von der Straße abgekommen und auf einer Wiese gelandet. Der zufällig vorbeifahrende Feuerwehrmann habe mit seinem Privatauto angehalten, um zu helfen. Im Gespräch mit dem Mann habe der Ersthelfer eine Alkoholfahne bemerkt und daraufhin die Polizei gerufen.

Diesen Moment nutzte der Unbekannte und flüchtete kurzerhand mit dem Wagen des Feuerwehrmanns, der sein Fahrzeug mit laufendem Motor am Straßenrand abgestellt hatte. Mit (zweifelhaftem) Erfolg: Bislang fehlt jede Spur vom Unfallfahrer und vom gestohlenen Pkw mit dem Kennzeichen "MSP - JS 241". Zeugen, die den in den Wäldern entlang der Rhön vermuteten Mann beziehungsweise den entwendeten schwarzen Opel Corsa entdecken, sollen sich umgehend bei der Polizei melden, heißt es in dem Bericht weiter.

Köln: AfD-Ratsherr wegen NS-Parole angezeigt

AfD-Kommunalpolitiker und Bundeswehr-Offizier Hendrik Rottmann steht im Verdacht, verbotene NS-Parolen verbreitet zu haben. Wie der "Kölner Stadt-Anzeiger" berichtet, ging bei der Staatsanwaltschaft Köln am Montag eine Anzeige wegen Volksverhetzung gegen den Kölner AfD-Ratsherrn ein, der im Range eines Hauptmanns für den Militärischen Abschirmdienst (MAD) arbeitet. Zwei Politiker der Linkspartei werfen Rottmann vor, über den Kurznachrichtendienst Twitter die verbotene Losung "Deutschland erwache" der nationalsozialistischen Organisation SA versandt zu haben. Der Bundestagsabgeordnete Matthias Birkwald und der Kölner Ratsherr Jörg Detjen wandten sich zudem mit einer Dienstaufsichtsbeschwerde an Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU). Rottmann sagte der Zeitung auf Anfrage, ihm sei die Anzeige nicht bekannt. "Falls das so sein sollte, würde ich mich zu einem laufenden Verfahren nicht äußern", so Rottmann.

Travemünde: Wasserschutzpolizei hilft Faltboot-Kapitän

Beamte der Wasserschutzpolizei aus Travemünde haben am Sonntagnachmittag einen Mann mit einem Faltboot aus einer misslichen Lage befreit. Die Polizisten beobachteten auf der "Habicht" in Hafennähe ein kleines Faltboot mit dürftigem Segel. Weil sich das Boot auch nach gut einer Stunde noch an der nahezu selben Stelle befand, fuhren sie hinaus, um nachzusehen. Der Bootsführer versuchte angestrengt, mit nur einem Ruder gegen den Wind an zu kommen. Das zweite Ruder hatte er bereits verloren, der Mast war eigentlich eine Dachlatte und das Kunststoff-Faltboot sehr instabil. Die Wasserschützer holten den Mann an Bord und nahmen sein Boot ins Schlepp.

Hennef: Mann verbrennt nach Unfall in seinem Auto

Ein Mann ist in an der Autobahnausfahrt Hennef-West (Rhein-Sieg-Kreis) in seinem Wagen verbrannt. Wie "RP-online" berichtet, kam er auf der Autobahn 560 in Richtung Sankt Augustin am Montagabend von der Fahrbahn ab und prallte mit voller Wucht gegen einen Baum. Weitere Personen seien nicht mit in dem Auto gewesen sein. Die Unfallursache sei noch unklar.

Rheda-Wiedenbrück: Teenager überschlagen sich mit Auto - 16-Jährige stirbt

Schwerer Unfall nahe Gütersloh: Ein 16-jähriges Mädchen ist bei einem Autounfall tödlich verletzt worden. Die Jugendliche und drei weitere Mitfahrer verunglückten am Montagabend im Wagen eines 19-Jährigen, der die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren hatte, wie die Polizei mitteilte. Das Auto überschlug sich und blieb im Straßengraben auf dem Dach liegen. Das Mädchen kam ins Krankenhaus, wo es wenig später starb. Die anderen vier Autoinsassen wurden bei dem Unfall in Rheda-Wiedenbrück schwer verletzt.

Nachrichten von Montag, 8. Mai:

Hamburg: Mann holt Geldbörse vom Polizeirevier ab - Ehefrau muss ihn vor dem Gefängnis retten

Auf der Fahrt von Hannover nach Hamburg verlor ein Mann am Freitag seinen Geldbeutel. Doch er hat Glück: Eine ehrliche Finderin gab ihn mit vollständigem Inhalt ab, auf der Polizeiwache im Hamburger Hauptbahnhof konnte der 38-Jährige seinen Besitz abholen. Als er dies am Sonntagnachmittag tut, ist die Freude aber urplötzlich beendet: Gegen den Mann liegt ein Haftbefehl vor.

Wie die Polizei mitteilte, ergab die Überprüfung der Personalien des Mannes eine Ausschreibung zur Festnahme. Demnach war er aufgrund von fahrlässiger Gefährdung des Straßenverkehrs, fahrlässiger Körperverletzung sowie fehlender Fahrerlaubnis verurteilt worden. Das veranschlagte Bußgeld von 3600 Euro hatte er jedoch nicht gezahlt. Der Gesuchte hatte sich ebenfalls der Ersatzfreiheitsstrafe von 90 Tagen entzogen.

Doch schon am Sonntagabend wurde der Mann laut Angaben der Beamten wieder freigelassen: Seine Frau sei nach einem Anruf auf das Revier gekommen und habe die Schulden beglichen.

Uedem: 20-jährige Frau am Straßenrand vergewaltigt

Eine junge Frau wurde Sonntagnacht in Nordrhein-Westfalen überfallen, als sie sich vermutlich auf dem Heimweg befand. Gegen 1.15 Uhr war sie auf einem Radweg von Uedem nach Goch unterwegs, als sich ihr zwei Männer näherten. Rund 500 Meter hinter einer Firma, am Ortsrand von Uedem, zogen sie die 20-Jährige auf den Grünstreifen und zwangen sie zum Geschlechtsverkehr.



Wie die Polizei Kleve berichtet, unterhielten sich die Männer im Alter zwischen 30 und 50 Jahren in einer für das Opfer unbekannten Sprache. Nach der Tat sollen sie in Richtung Uedem verschwunden sein. Die Polizei sucht derzeit nach Zeugen. Ein vorbeifahrendes Pärchen brachte das Opfer nach Angaben der Beamten nach Hause. Später ließ sich die junge Frau im Krankenhaus untersuchen und erstattete Anzeige.

Klingenberg: Asylbewerber bedroht Polizisten mit Messer und wird angeschossen

Am Sonntagvormittag wurde die Polizei zu einem Einsatz in einem Asylbewerberheim in Klingenberg in Sachsen gerufen. Ein Bewohner hatte sich zuvor dem Wachpersonal gegenüber aggressiv verhalten. Wie der MDR berichtet, fuhren die Beamten mit vier Streifenwagen zum Einsatzort. Das Wachpersonal habe dort berichtet, frische Schnittwunden bei dem Mann beobachtet zu haben.

Der 23-jährige Libyer habe die Beamten, denen es nicht gelang den aufgebrachten Mann zu beruhigen, mit einem Messer bedroht. Nach Angaben des MDR vermuteten die Polizisten Drogenmissbrauch bei dem Asylbewerber. Ein 32-jähriger Beamter soll demnach auf den Flüchtling geschossen haben, als sich dieser mit dem Messer in der Hand näherte. Ob der Einsatz der Schusswaffe gerechtfertigt war, wird nun in einer Untersuchung geklärt. Der verletzte Flüchtling wird im Krankenhaus versorgt.

Erlangen-Höchstadt: Polizei stoppt illegalen Welpentransport in Bayern

42 Welpen hat die Polizei in Bayern retten können. Auf der Autobahn 3 stoppten Beamte in der Nacht auf Sonntag einen illegalen Welpentransport. Bei der Kontrolle eines tschechischen Wagens im Landkreis Erlangen-Höchstadt fanden sie die mehrere Wochen alten Tiere in fünf Plastikboxen zusammengepfercht und ohne Futter und Wasser, wie die Polizei und der Tierschutzverein Nürnberg mitteilten.

Der 59 Jahre alte Fahrer war demnach auf dem Weg nach Belgien, wo er die Tiere verkaufen wollte. Die Hunde trugen keinen Chip, auch hatte der Mann keine Papiere bei sich. Gegen den Fahrer wird nun unter anderem wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz ermittelt. Die Welpen wurden ins Nürnberger Tierheim gebracht, wo sie untersucht und versorgt wurden. Die jungen Hunde seien nach der langen Fahrt "völlig durch", sagte Tierheimleiterin Tanja Schnabel. Die Hunde litten teilweise unter Durchfall, Parasitenbefall, Augenausfluss und entzündeten Ohren.

Immer wieder berichtet die Polizei von ähnlichen Vorfällen auf Bayerns Straßen. Ende November hatten Polizisten bei Pocking im Landkreis Passau einen illegalen Tier-Transport mit 20 Hunden verhindert. Im Dezember startete der Freistaat eine Informationskampagne gegen den illegalen Welpenhandel.