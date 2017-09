Betrunkener Waschbär taumelt über Radweg - Polizeieinsatz

Bergrheinfeld: Betrunkener Waschbär löst Polizeieinsatz aus

Sie schmeckten wohl zu gut: Im bayerischen Bergrheinfeld hat ein betrunkener Waschbär für einen Polizeieinsatz gesorgt. Demnach alarmierte ein Passant die Beamten, nachdem er das stark schwankende und vermeintlich sterbende Tier auf einem Radweg gesehen hatte. Die Polizisten erkannten allerdings mit geschultem Auge, dass die Sorge um den Schlangenlinien laufenden Waschbär unnötig war. Vielmehr hatte sich der Vierbeiner wohl in den nahen Weinbergen mit vergorenen Trauben einen Rausch angefressen. Die Beamten trieben das Tier deshalb am Freitag weg von der Straße, damit es in Ruhe seinen Rausch ausschlafen konnte.

Bochum: 54-Jähriger soll seine Ehefrau erstochen haben

Die Polizei Bochum hat am Sonntagnachmittag einen 54-Jährigen festgenommen, der in Verdacht steht, seine eigene Ehefrau erstochen zu haben. Demnach waren die Einsatzkräfte zunächst nur wegen einer Schlägerei alarmiert worden. Als die Beamten eintrafen, fanden sie jedoch eine durch Messerstiche verletzte Frau vor, um die sich zu diesem Zeitpunkt bereits Ersthelfer kümmerten. Zeitgleich hielten Zeugen den tatverdächtigen Ehemann des Opfers fest, das wenig später und noch am Tatort verstarb.

Der 54-Jährige soll noch heute dem Haftrichter vorgeführt, der Leichnam der Frau obduziert werden. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Glottertal: Kuh stürmt Festzelt – elf Verletzte

Im baden-württembergischen Glottertal hat eine Kuh elf Menschen verletzt, darunter drei Kinder. Der Vorfall geschah am Sonntagmittag auf einem Almabtriebsfest. 1000 Besuchern sollten Kühe einer örtlichen Metzgerei vorgestellt werden. Dafür wurden einzelne Tiere in ein Festzelt getrieben. Beim Verlassen des Zelts wurde eine Kuh vermutlich durch den Lärm aufgescheucht. Das Tier lief zurück ins Zelt und verletzte elf Besucher, ehe es wieder eingefangen werden konnte. Wie schwer die Verletzungen sind, ist nicht bekannt, jedoch besteht laut Polizei keine Lebensgefahr. Die Beamten ermitteln jetzt wegen möglicher fahrlässiger Körperverletzung. "Schließlich muss ja jemand das Tier geführt haben", sagte ein Polizeisprecher am Montag.

Potsdam: Betrunkener will wählen - und landet im Gefängnis

Beim Versuch zu wählen ist ein per Haftbefehl gesuchter Betrunkener im Gefängnis gelandet. Der 46-Jährige sei am Sonntag kurz vor der Schließung in einem Wahllokal in Guben (Brandenburg) erschienen und habe seine Stimme abgeben wollen, wobei er die erforderlichen Dokumente nicht dabei gehabt habe, berichtete Landeswahlleiter Bruno Küpper aus einem Polizeibericht.

Nachdem die Wahlhelfer den betrunkenen Störer des Saales verwiesen hatten, beschwerte er sich bei der Polizei. Die Beamten stellten schnell fest, dass der Mann mit Haftbefehl gesucht wurde, weil er noch eine Gefängnisstrafe von sieben Monaten absitzen muss. Er wurde festgenommen.

Menden: Auto rast in Fußgängergruppe - Mann schwer verletzt

Schwerer Unfall im nordrhein-westfälischen Menden: Wie die "Westfalenpost" berichtet, war dort ein Auto am Samstagabend in eine Fußgängergruppe gerast. Ein Mann wurde dabei schwer verletzt. Die Gruppe war gegen kurz vor 22 Uhr auf dem Heimweg vom Kartoffelfest auf dem Hof Scheffer in Bösperde, als der Unfall passierte. Der 64-jährige Fahrer traf den 33 Jahre alten Fußgänger mit der rechten Seite und dem rechten Außenspiegel, er kam in ein Krankenhaus. Warum der 64-Jährige den Mann übersah, ist noch unklar.

Ludwigslust: Rettungswagen bringt Frau nach Sturz zum Wahllokal

Einen ungewöhnlichen Einsatz hatten Polizei und Rettungskräfte in Ludwigslust. Dort war eine Frau auf dem Weg zum Wahllokal gestürzt und hatte sich an der Hand verletzt. Polizisten hatten den Rettungswagen verständigt, der die Frau in ein Krankenhaus bringen wollte. Doch die Dame bestand laut Polizei darauf, von ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen. Daher brachten die Rettungskräfte sie kurzerhand erst zu ihrem Wahllokahl und anschließend in ein Krankenhaus.

Bothel: Pkw kollidiert mit Maistransporter - Frau verletzt

Eine 24-Jährige ist laut Polizei am späten Samstagabend in Niedersachsen mit ihrem Pkw frontal mit einem Maistransporter zusammengestoßen. Die Frau geriet in einer Kurve zwischen Bothel und Hastedt mit ihrem Skoda in den Gegenverkehr und wurde bei dem Zusammenstoß in ihrem Auto eingeklemmt. Die Feuerwehr musste sie schwer verletzt aus ihrem Wagen befreien. Wie es zu dem Unfall kam, ist noch unklar.

