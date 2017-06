Nachrichten aus Deutschland im stern-Ticker:



Geesthacht: Frau steigt mit Beil und blutenden Händen in den Bus

Eine offenbar psychisch kranke Frau mit einem Beil hat in einem Linienbus in Schleswig-Holstein für Aufregung gesorgt. Die 45 Jahre alte Frau, die sich mit dem Beil einen Finger nahezu abgetrennt hatte, war in Geesthacht mit blutigen Händen in den Bus gestiegen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Sie habe die Fahrerin aufgefordert, sie zur Polizei zu fahren. Die 56 Jahre alte Busfahrerin bewahrte demnach einen kühlen Kopf. Sie verwickelte die Frau in ein Gespräch, so dass die fünf Fahrgäste - darunter vier Kinder - aussteigen konnten.



Als die Busfahrerin dann der Frau das heruntergefallene Beil abnehmen wollte, griff diese sie mit blutenden Händen an und trat nach ihr. Die Busfahrerin wurde dabei verletzt und musste laut Polizei im Krankenhaus behandelt werden. Die Polizei nahm die Frau in Gewahrsam und bracht sie in eine Klinik. Die Polizei lobte das "umsichtige Verhalten" der Busfahrerin.

Nachrichten von Dienstag, 6. Juni 2017:



Eckernförde: Elfjährige stürzt mit Fahrrad in Hafenbecken

Im schleswig-holsteinischen Eckernförde an der Ostsee ist am Montagabend ein elfjähriges Mädchen schwer verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, hatte das Mädchen mit seinem Fahrrad auf der Promenade Borbyer Ufer das Gleichgewicht verloren und sei ins Hafenbecken gestürzt. Helfer zogen das Kind aus dem Wasser, ein Rettungswagen brachte das Mädchen ins Krankenhaus. Hinweise auf Fremdverschulden gibt es bislang nicht. Die Polizei ermittelt zum Unfallhergang.

Weilheim: Unbekannte verüben Brandanschlag auf Polizeiwache

Unbekannte haben mit einem Brandsatz einen Anschlag auf ein Polizei-Gebäude in Oberbayern verübt. Nach Angaben der Polizei zersprang eine Fensterscheibe, im Inneren des Gebäudes in Weilheim, südwestlich von München, brannte es nicht. Polizisten hätten die Flammen an der Fassade gelöscht. Die Hintergründe der Tat in der Nacht auf Dienstag blieben zunächst unklar.

Bereits am Samstag waren in Oberbayern Polizisten bei einer Personenkontrolle in Rosenheim attackiert worden. Ein unbeteiligter Passant würgte einen der Streifenbeamten und schlug ihn.

Reutlingen: 13-Jährige in Regio-Zug sexuell belästigt

In einem Regionalzug zwischen Reutlingen und Tübingen ist am Samstagnachmittag eine 13-Jährige sexuell belästigt worden. Wie die Polizei berichtet, wurde das Mädchen gegen 16 Uhr am Bahnhof Reutlingen auf einem Bahnsteig von einem Mann angesprochen. Er fuhr offenbar gemeinsam mit der Schülerin mit dem Regionalexpress nach Tübingen. Während der Fahrt versuchte er ihr das T-Shirt herunter zu ziehen und betatschte sie im Brust- und Intimbereich. Laut Aussagen des Mädchens soll er sie bereits am Vortag in Reutlingen angesprochen und nach ihrem Namen und ihrer Telefonnummer gefragt haben.



Die Polizei sucht jetzt nach einem etwa 25 Jahre alten, 1,80 bis 1,85 Meter großen Mann mit schwarzen Haaren, braun-grünen Augen und einem Backenbart. Er trug zum Tatzeitpunkt ein weißes T-Shirt und eine knielange blaue Jeans. Auffällig waren offenbar zwei Tätowierungen an den Oberarmen des Mannes, wobei ein Motiv mutmaßlich eine Frauenfigur war. Die Bundespolizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer +49711870350.

Berlin: Mann will Frau vor einfahrende U-Bahn schubsen

Horror-Vorfall am Berliner U-Bahnhof Kaulsdorf-Nord: Ein 37-Jähriger hat versucht, eine 66-Jährige vor einen einfahrenden Zug zu schubsen. Dem Polizeibericht zufolge saß der Mann zunächst auf einer Bank. Als die U5 einfuhr, sprang er auf und schubste die Frau von hinten auf den Bahnsteig. Dabei verletzte sie sich am Knie, auf die Gleise fiel sie glücklicherweise nicht. Zeugen halfen ihr und hielten den Mann fest, bis die Polizei kam. Den Polizeiangaben zufolge, sprach dieser kein Wort und wurde in eine Klinik gebracht.

Berlin: Mädchen nach Trinkgelage auf Intensivstation

In Berlin ist eine Jugendliche nach massivem Alkoholkonsum auf der Intensivstation gelandet. Eine Passantin hatte die Polizei alarmiert, nachdem sie die 13-Jährige zusammen mit ihren beiden gleichaltrigen Freundinnen Montagnacht gegen 0:30 Uhr volltrunken auf der Straße bemerkt hatte. Das Mädchen sei schon gar nicht mehr ansprechbar gewesen, heißt es im Polizeibericht. Bei den Freundinnen, die schon sehr stark lallten und sich schon kaum mehr auf den Beinen halten konnten, wurden Atemalkoholwerte von rund 1,3 und 1,1 Promille gemessen. Die Mädchen gaben zu, dass ihnen trotz Angaben ihres wahren Alters in einem Spätkauf Wodka verkauft wurde. Die Erziehungsberechtigten wurden informiert und holten ihre Kinder ab. Beide Mädchen hatten angegeben, bei einer Freundin übernachten zu wollen. Die Mutter des bewusstlosen Mädchens erschien umgehend im Krankenhaus. Auch ihre Tochter hatte sich mittels einer Lüge aus dem Haus geschlichen. Die Ermittlungen, wo die drei den Alkohol erworben hatten, dauern an.

Wittlich: Ehestreit endet tödlich

Ein Ehestreit im rheinland-pfälzischen Wittlich endete am Pfingstwochende tödlich. Am frühen Samstagmorgen fand die Polizei eine 48-jährige Frau und ihren 50-jährigen von ihr getrennt lebenden Ehemann tot in der Wohnung der Frau. Alarmiert wurden die Beamten und der Rettungsdienst vom 40-jährigen Bruder der Frau. Nach bisherigem Ermittlungsstand sei es zuvor in der Wohnung offenbar zum Streit wegen der Trennung des Paares gekommen.



Bei dieser Auseinandersetzung wurde auch der 40-jährige Bruder der Frau verletzt, der bei seiner Schwester zu Besuch war. Er konnte aus der Wohnung flüchten und die Polizei rufen. "Volksfreund.de" berichtet, der Ehemann habe seine Frau erstochen und sich anschließend selbst getötet.

Sassenberg: Sechs Verletzte nach Mordversuch im Münsterland

Ein Mordversuch im nordhrein-westfälischen Sassenberg beschäftigt die Polizei: Die Beamten wurden am Pfingstmontag um 9:40 Uhr zu einem Einsatz in einem Wohnhaus im Sassenberger Ortsteil Füchtdorf gerufen. Dort hatten Unbekannte insgesamt sechs Menschen – teils schwer – verletzt. Bei einem davon schlossen die Ärzte Lebensgefahr nicht aus."Warum der Streit zwischen den Personen in dem Wohnhaus derart eskalierte und was Inhalt der Streitigkeiten war, ist bislang völlig unklar", so Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt. "Die mutmaßlichen Täter sind auf der Flucht." Auf der Suche nach den Tätern sperrte die Polizei den Ortsteil teilweise ab und setzte auch einen Hubschrauber ein. Es deute aber nichts darauf hin, dass von den Tätern eine Gefahr für andere Menschen ausgehe, sagte eine Polizeisprecherin. Weitere Details zur Tat veröffentlichten die Ermittler zunächst nicht. Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer: 02581/94100-0 bei der Polizei zu melden.

A4 bei Erfurt nach drei Unfällen gesperrt

Eine Unfallserie sorgte am Dienstagmorgen für eine Sperrung der A4 in Richtung Frankfurt zwischen Erfurt-West und dem Erfurter Kreuz. Zunächst fuhr dort laut MDR ein Kleintransporter auf einen Reisebus auf. Während die Verkehrspolizei den Unfall aufnahm, krachte ein Lastwagen in den Streifenwagen der Autobahnpolizei. Schließlich kam es am Stauende noch zu einem Unfall mit zwei Lkw. Wie lange die Bergungsarbeiten andauern, konnte die Polizei noch nicht sagen.

Berlin: Mann schießt vom Balkon

Ein 40 Jahre alter Mann hat in Berlin vom Balkon in den Innenhof eines Hauses geschossen, verletzt wurde niemand. Ein Sondereinsatzkommando der Polizei (SEK) nahm den Mann in seiner Charlottenburger Wohnung in der Nacht zum Dienstag fest, wie die Polizei mitteilte. Als die Einsatzkräfte die Wohnung durchsuchten, fanden sie demnach eine Druck- und Schreckschusswaffe und Munition.

Polizisten seien auf den Mann aufmerksam geworden, als sie während eines anderen Einsatzes in der Nachbarschaft Hilferufe einer Frau gehört hätten. Sie hatte den Schützen auf dem Balkon gesehen. Die Beamten hätten daraufhin das SEK verständigt. Als der Mann auf Rufe nicht reagiert habe, habe das SEK die Tür zur Wohnung aufgebrochen und die Wohnung gestürmt. Der 40-Jährige ließ sich laut Polizei widerstandslos festnehmen. Er sei alkoholisiert gewesen. Nach einer Blutentnahme kam er wieder auf freien Fuß.

Laatzen: Betrunkener zwei Mal kurz hinter einander hinterm Steuer erwischt

Gleich zwei Mal innerhalb weniger Stunden ist ein 34 Jahre alter Mann in der Region Hannover betrunken am Steuer seines Autos erwischt worden. Das erste Mal fiel er den Beamten am Sonntagabend bei einer Kontrolle in Laatzen auf, wie die Polizei mitteilte. Den Mann umgab eine Alkoholfahne. Er stieg aus dem Wagen und rannte davon. Doch die Beamten konnten ihn schnell einholen. Sie machten "eine deutliche Ansage" und händigten ihm die Autoschlüssel wieder aus.



Nur wenige Stunden später und immer noch betrunken geriet der Mann erneut in eine Kontrolle, diesmal in der Stadt Hemmingen. Nun drückte er aufs Gas, stellte den Wagen kurz danach ab und floh zu Fuß weiter. Mit Hilfe eines Polizeihubschraubers konnte er gefunden werden.