Dieb bleibt in Kleidercontainer stecken

Nachrichten aus Deutschland im stern-Ticker:



Aachen: Dieb bleibt in Container stecken



Kurioser Notruf bei der Polizei in Aachen: Eine Frau, die mit ihren Kindern auf dem Weg zum Kindergarten war, meldete am Montagmorgen: "Hier aus dem Kleidercontainer ragen zwei Füße!" Auf Nachfrage der Beamten, wo genau, antwortete sie: "Beverstraße, am Bahnhof.....die Füße bewegen sich!" Als die Polizisten eintrafen, sahen sie, dass ein Mann offenbar im Container steckengeblieben war. Die Beamten zogen den Mann schließlich heraus und erkannten einen mehrfach vorbestraften Dieb. Die Ausrede des 22-Jährigen: "Ich hab' Sachen in den Container geworfen. Dabei ist mein Portemonnaie da hineingefallen. Das suche ich jetzt. Um besser dran zu kommen, habe ich die Sachen nach draußen geworfen. Jetzt komme ich nur selber nicht mehr raus."



Die Sachen musste er schließlich wieder zurück in den Container werfen. Sein Portemonnaie fand sich laut Polizeibericht auch wieder an. Allerdings nicht im Container.

Dortmund: Rauchen nur nach Stundenplan erlaubt

Qualmen nach Plan: Ein Ehepaar aus Dortmund darf nach einem Urteil des Landgerichts nur noch zu festgelegten Zeiten auf der Terrasse seines Reihenhäuschens rauchen. Wie der WDR berichtet, markiert das Urteil das Ende eines jahrelangen Streits mit den Nachbarn des Paares. Die hatten sich über eine zunehmende Geruchsbelästigung beschwert und wollten bereits 2015 erreichen, dass die beiden Tabakfreunde nur noch zu festgelegten Uhrzeiten ihre Zigaretten genießen dürfen.



Weil bei Ortsbesuchen keine besondere Belästigung festgestellt wurde, bekamen die Raucher in erster Instanz noch Recht, nun mussten sie eine Schlappe hinnehmen. An insgesamt zwölf Stunden am Tag darf das Paar draußen nicht mehr rauchen. Das Gericht wollte mit seiner Entscheidung den Rechtsfrieden in der Siedlung wiederherstellen, heißt es in dem Bericht, das Urteil ist rechtskräftig.

Nesselwang: Zweijähriger steht barfuß und schreiend auf Straße

Denn er wusste nicht, was er tat: Im bayerischen Nesselwang stand ein Zweijähriger am frühen Sonntagmorgen schreiend und barfuß mitten auf einer Straße. Eine 55-Jährige, die durch die Schreie des Kleinen geweckt wurde, stand sofort auf, nahm sich des Jungen an und informierte die Polizei. Weil die Beamten nicht herausfinden konnten, wie das Kind heißt und wo es wohnt, führten sie eine Lautsprecherdurchsage durch.

Wenig später tauchte die Mutter des Jungen auf und nahm ihn an sich. Wie sich rausstellte, hatte dieser schlafgewandelt und dabei das Haus verlassen. Er war demnach rund 300 Meter weit gekommen, ehe die 55-Jährige auf ihn aufmerksam wurde.

München: Erneut tödlicher Badeunfall im Eisbach

Nachdem erst vor zwei Wochen eine Jugendliche im Eisbach ertrunken ist, kam es am Wochenende erneut zu einem tödlichen Badeunfall im Eisbach. Wie die "Abendzeitung" berichtet, ist am Samstag ein 35-jähriger Tourist aus Indien beim Baden von der Strömung mitgerissen worden und ertrunken.



Der Mann sei Nichtschwimmer gewesen und habe die Gegebenheiten in dem Bach im Englischen Garten unterschätzt, heißt es in dem Bericht. Zwar seien direkt Helfer ins Wasser gesprungen, auch sie konnten den Verunglückten jedoch nicht herausziehen. Ein Taucher konnte den Mann am Tivoli-Kraftwerk nur noch tot bergen.