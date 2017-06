23-Jähriger auf dem Main von Motorboot überfahren

Nachrichten aus Deutschland im stern-Ticker:

Marktbreit: 23-Jähriger von Motorboot überfahren

Schwerer Unfall auf dem Main bei Marktbreit in Unterfranken: Ein 23-jähriger Mann ist von einem Motorboot erfasst und schwer verletzt worden. Wie "BR24" berichtet, ließ sich der Mann am Sonntag auf einem Reifen liegend von einem Bekannten mit einem Motorboot ziehen.



Dem Bericht nach kam ein weiteres Boot von hinten und erfasste den Mann. Er erlitt dabei schwere Beinverletzungen. Nachdem er von Zeugen ans Ufer gebracht und versorgt wurde, brachte ihn ein Rettungshubschrauber in eine Klinik. Gegen den 45-jährigen Unfallverursacher wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Chemnitz: Etliche Verletzte nach Busunfall

Bei einem Busunfall in Chemnitz wurden nach bisherigen Erkenntnissen 20 Menschen verletzt. Einem Bericht der "Sächsischen Zeitung" zufolge, wollte der Linienbus am Dienstagmorgen auf dem Südring nach rechts abbiegen. Aus noch ungeklärter Ursache fuhr der Fahrer jedoch geradeaus weiter und krachte in eine Ampelanlage. Drei der Verletzten mussten dem Bericht nach im Krankenhaus behandelt werden. Der Sachschaden wird auf mindestens 15.000 Euro geschätzt.

Berlin: Raucher greifen Frauen in Kino an

Im Streit ums Rauchen im Kinosaal haben zwei Männer drei Frauen attackiert. Diese saßen am Sonntagabend in einem Berliner Kino in der Reihe hinter den beiden Rauchern und sprachen sie darauf an, wie die Polizei mitteilte. Es kam zu einem Streit. Die beiden 21-jährigen Männer sollen den Frauen ins Gesicht geschlagen und sie mit einem Messer bedroht haben. Anschließend flüchteten sie aus dem Kino in ein Taxi. Weil die Frauen sich die Taxinummer notierten, konnten Polizisten dieses kurz darauf stoppen und die Männer festnehmen. Die Frauen wurden ambulant behandelt.

Würselen: Mann mit Waffe auf Balkon löst SEK-Einsatz aus

Polizeieinsatz im nordrhein-westfälischen Würselen: Ein Zeuge alarmierte am Montagnachmittag um kurz nach 15 Uhr die Polizei, weil er einen Mann mit einem vermeintlichen Maschinengewehr auf dem Balkon eines Mehrfamilienhauses gesehen hatte. Ermittlungen ergaben, dass in der Wohnung ein polizeibekannter 26-Jähriger gemeldet ist, gegen den ein Waffenverbot besteht. Die Polizei rückte mit einem Sondereinsatzkommando an, evakuierte das Haus und sperrte den gesamten Bereich in der Nähe großräumig für den gesamten Personen- und Fahrzeugverkehr. Die Beamten nahmen den 26-Jährigen fest und fanden bei der Durchsuchung seiner Wohnung eine täuschend echt aussehende Softair- Maschinenpistole. Die Polizei stellten die Waffe sicher und brachten den Tatverdächtigen zum Revier. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz. Die Polizei prüft zudem, ob sie dem Tatverdächtigen die Einsatzkosten in Rechnung stellt.

Erwitte: A44 nach einem Unfall voll gesperrt

Geduldsprobe: Noch bis voraussichtlich zum Nachmittag müssen Autofahrer auf der Autobahn A44 bei Erwitte im Kreis Soest mit einer Vollsperrung rechnen. Die wichtige Ost-West-Verbindung sei nach einem Unfall zwischen den Anschlussstellen Erwitte/Anröchte und Geseke in beide Richtungen voll gesperrt, teilte die Polizei am Dienstagmorgen mit. Die Bergungsarbeiten sollten demnach wohl noch bis 14 Uhr andauern. In Fahrtrichtung Kassel könne die Fahrbahn möglicherweise schon etwas früher wieder freigegeben werden.



Wegen eines Reifenschadens hatte der Fahrer eines Gefahrgut-Transporters am Montagabend die Kontrolle über das Fahrzeug verloren. Der Sattelschlepper durchbrach die Mittelleitplanke, kippte auf die Seite und kam auf der Gegenfahrbahn zum Liegen. Verletzt wurde niemand. Der Transporter hatte eine leicht entzündliche Flüssigkeit geladen. Ob davon etwas auslief, war am Morgen noch unklar.

Nachrichten von Montag, 26. Juni:

Elmshorn: Dach von Kaffee-Jacobs in Flammen

Großeinsatz im schleswig-holsteinischen Elmshorn: Laut "shz" ist die Kühlanlage auf dem Fabrikdach in Brand geraten und brachte Schornsteine zum Einsturz. Mehrere Feuerwehren aus dem Umland seien mit rund 100 Mann im Einsatz, um die Flammen zu bekämpfen. Nachdem um kurz nach 12.30 Uhr der Feueralarm in dem Gebäude losgegangen war, stiegen schwarze Rauchsäulen von dem Dach der Fabrik auf. Das Gebäude, in dem rund 100 Menschen arbeiten, sei daraufhin evakuiert worden, heißt es.



Da der Brand in großer Höhe ist, wurde laut Bericht sowohl der 60 Meter hohe Teleskop-Mast der Feuerwehr aus Rendsburg sowie der 53 Meter hohe Mast der Werksfeuerwehr des Flugzeugherstellers Airbus angefordert. Die große, schwarze Rauchwolke sei noch kilometerweit sichtbar. In der Fabrik werden normalerweise Kaffeepads des Herstellers Jacobs Douwe Egberts hergestellt.





Nienburg: Jugendliche mit geklautem Autoscooter auf Radweg gestellt

Im niedersächsischen Nienburg haben sich ein paar Jugendliche in der Nacht zum Sonntag ein besonderes Souvenir vom traditionellen Scheibenschießen besorgt. Die Gruppe klaute einem Schausteller auf dem Volksfest einen Autoscooter und schoben ihn - mangels Elektrizitätsversorgung - davon. Ein Zeuge bemerkte die Gruppe auf einem Radweg.



Wie die Polizei berichtet, flohen die Beteiligten beim Eintreffen einer Streife in umliegende Gärten, ließen ihre Beute aber zurück. Die Täter blieben flüchtig, der Besitzer konnte aber seinen Autoscooter wieder abholen

Lüneburg: Polizei rettet Uhu aus Fußballtor

Tierischer Einsatz für die Polizei in Lüneburg: Aufmerksame Passanten hatten am Sonntagmittag auf einem Sportplatz in Bardowick einen Uhu entdeckt, der sich in einem Fußballtor verfangen hatte. Der große Vogel hatte sich dermaßen in dem Netz verheddert, dass er sich nicht mehr aus eigener Kraft befreien konnte. Die Beamten schnitten den Unglücksvogel schließlich aus dem Netz und übergaben ihn an einen Wildhüter. Die Befürchtung, der Uhu könnte sich einen Flügel gebrochen haben, bestätigten sich bei einer tierärztlichen Untersuchung nicht. Mittlerweile erholt sich das Tier im Wildpark Lüneburger Heide im Landkreis Harburg von seinen Strapazen.

Offenburg: Evakuierung nach Bombendrohung

Im baden-württembergischen Offenburg ist am Montagmorgen nach einer Bombendrohung das Gebäude der kommunalen Arbeitsförderung (KOA) geräumt worden. Die Behörde kümmert sich unter anderem um die Betreuung von Hartz-IV-Empfängern. Wie die "Badische Zeitung" berichtet, mussten Besucher und Mitarbeiter das Gebäude verlassen. Die Polizei nehme die Drohung jedoch nicht sonderlich ernst, schreibt das Blatt.

Erfurt: Toter in Transporter auf A71 gefunden

Auf einem Parkplatz an der A71 bei Erfurt hat die Polizei im Laderaum eines Transporter eine Leiche entdeckt. Wie "Bild.de" berichtet, könnte der Mann nach ersten Informationen bereits eine Woche im Auto gelegen haben. Der Notarzt wollte sich demnach noch nicht auf eine Todesursache festlegen. Auch Alter und Herkunft des Toten seien noch unklar.

Bernburg: Frau nach Unfall von Lkw überrollt

Schwerer Unfall auf der A14 bei Sachsen-Anhalt: Dort blieb eine Frau in einer Baustelle bei Bernburg mit einer Autopanne liegen. Als sie aus ihrem Wagen stieg, um das Warndreieck aufzustellen, wurde sie von einem Lastwagen erfasst und schwer verletzt. Anschließend prallte der Lastwagen gegen das Auto. Die beiden weiteren Insassen des Wagens wurden dabei ebenfalls verletzt. Alle drei kamen mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus. Der Lastwagenfahrer erlitt einen Schock. Die Autobahn wurde in beide Fahrtrichtungen vorübergehend gesperrt.

Duisburg: Menschenmenge behindert Polizisten und wird übergriffig

Etwa 250 Menschen haben am Sonntag versucht, eine Polizeistreife bei der Arbeit zu behindern. Dem Polizeibericht nach wollten die Beamten ursprünglich einen Verkehrssünder abstrafen, als sie einen 37-Jährigen bemerkten, der sie mit dem Handy filmte. Als sie seine Personalien feststellen wollten, habe er Widerstand geleistet. Inzwischen waren immer mehr Menschen an den Ort des Geschehens gekommen, einige versuchten, den 37-Jährigen aus dem Gewahrsam der Polizei zu befreien.



Zwischendurch sei die Menge auf rund 250 Menschen angewachsen. Die Beamten konnten die Lage nur mit Hilfe von Verstärkung und dem Einsatz von Pefferspray unter Kontrolle bringen. Auf die Beteiligten kommen nun Ermittlungsverfahren wegen Landfriedensbruches, Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte, versuchter Gefangenenbefreiung und anderer Delikte zu.

Düsseldorf: Vierjährige angeblich mit Luftgewehr beschossen

In Düsseldorf ermittelt die Polizei wegen des Verdachts auf versuchte gefährliche Körperverletzung an einer Vierjährigen. Nach Angaben der Eltern habe ein Unbekannter am Samstag auf einem Spielplatz mehrmals auf das Mädchen geschossen, heißt es in einem Bericht von "Express.de". Die Eltern entdeckten Löcher im Radhelm der Kleinen und befürchten, sie könnten von einem Luftgewehr stammen.



Dem Bericht nach erstatteten sie Anzeige. Die Polizei habe die Anzeige bestätigt und Ermittlungen aufgenommen. Nun werde geprüft, wie die Löcher in den Helm kamen und wo sich im Falle von Einschüssen ein möglicher Schütze aufgehalten haben könnte.