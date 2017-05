Zwei Unbekannte vergewaltigen junge Frau am Straßenrand

Nachrichten aus Deutschland im stern-Ticker:

20-jährige Frau am Straßenrand vergewaltigt

Eine junge Frau wurde Sonntagnacht in Nordrhein-Westfalen überfallen, als sie sich vermutlich auf dem Heimweg befand. Gegen 1.15 Uhr war sie auf einem Radweg von Uedem nach Goch unterwegs, als sich ihr zwei Männer näherten. Rund 500 Meter hinter einer Firma, am Ortsrand von Uedem, zogen sie die 20-Jährige auf den Grünstreifen und zwangen sie zum Geschlechtsverkehr.



Wie die Polizei Kleve berichtet, unterhielten sich die Männer im Alter zwischen 30 und 50 Jahren in einer für das Opfer unbekannten Sprache. Nach der Tat sollen sie in Richtung Uedem verschwunden sein. Die Polizei sucht derzeit nach Zeugen. Ein vorbeifahrendes Pärchen brachte das Opfer nach Angaben der Beamten nach Hause. Später ließ sich die junge Frau im Krankenhaus untersuchen und erstattete Anzeige.

Asylbewerber bedroht Polizisten mit Messer und wird angeschossen

Am Sonntagvormittag wurde die Polizei zu einem Einsatz in einem Asylbewerberheim in Klingenberg in Sachsen gerufen. Ein Bewohner hatte sich zuvor dem Wachpersonal gegenüber aggressiv verhalten. Wie der MDR berichtet, fuhren die Beamten mit vier Streifenwagen zum Einsatzort. Das Wachpersonal habe dort berichtet, frische Schnittwunden bei dem Mann beobachtet zu haben.

Der 23-jährige Libyer habe die Beamten, denen es nicht gelang den aufgebrachten Mann zu beruhigen, mit einem Messer bedroht. Nach Angaben des MDR vermuteten die Polizisten Drogenmissbrauch bei dem Asylbewerber. Ein 32-jähriger Beamter soll demnach auf den Flüchtling geschossen haben, als sich dieser mit dem Messer in der Hand näherte. Ob der Einsatz der Schusswaffe gerechtfertigt war, wird nun in einer Untersuchung geklärt. Der verletzte Flüchtling wird im Krankenhaus versorgt.

Polizei stoppt illegalen Welpentransport in Bayern

42 Welpen hat die Polizei in Bayern retten können. Auf der Autobahn 3 stoppten Beamte in der Nacht auf Sonntag einen illegalen Welpentransport. Bei der Kontrolle eines tschechischen Wagens im Landkreis Erlangen-Höchstadt fanden sie die mehrere Wochen alten Tiere in fünf Plastikboxen zusammengepfercht und ohne Futter und Wasser, wie die Polizei und der Tierschutzverein Nürnberg mitteilten.

Der 59 Jahre alte Fahrer war demnach auf dem Weg nach Belgien, wo er die Tiere verkaufen wollte. Die Hunde trugen keinen Chip, auch hatte der Mann keine Papiere bei sich. Gegen den Fahrer wird nun unter anderem wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz ermittelt. Die Welpen wurden ins Nürnberger Tierheim gebracht, wo sie untersucht und versorgt wurden. Die jungen Hunde seien nach der langen Fahrt "völlig durch", sagte Tierheimleiterin Tanja Schnabel. Die Hunde litten teilweise unter Durchfall, Parasitenbefall, Augenausfluss und entzündeten Ohren.

Immer wieder berichtet die Polizei von ähnlichen Vorfällen auf Bayerns Straßen. Ende November hatten Polizisten bei Pocking im Landkreis Passau einen illegalen Tier-Transport mit 20 Hunden verhindert. Im Dezember startete der Freistaat eine Informationskampagne gegen den illegalen Welpenhandel.