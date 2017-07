Nachrichten aus Deutschland im stern-Ticker:

Vogtareuth: Kind erliegt Schussverletzung - Großvater unter Verdacht

In der Gemeinde Vogtareuth bei Rosenheim ist ein Achtjähriger seinen schweren Kopfverletzungen erlegen. Der Junge war am Mittwochmorgen angeschossen worden, er verstarb kurze Zeit später im Krankenhaus.

Wie "Focus Online" berichtet, steht der Großvater des Kindes unter Tatverdacht. Er sei kurz nach der Tat in einem Waldstück aufgefunden worden. Offenbar hatte der 79-Jährige versucht, sich das Leben zu nehmen. Auch er wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Nach Informationen der "Passauer Neuen Presse" haben Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei Ermittlungen gegen den Mann aufgenommen.

Mönchengladbach: 18 Königspythons im Müll entdeckt

Mitarbeiter der Mönchengladbacher Abfall-, Grün- und Straßenbetriebe (mags) haben am Dienstagmorgen einen überraschenden Fund gemacht: Im Stadtteil Giesenkirchen entdeckten sie eine große Menge Schlangen in einer Styroporbox. Der Behälter, der üblicherweise für Lebensmittel genutzt wird, stand vor einem Papiercontainer abgestellt.

Wie die Feuerwehr berichtet, brachten die Einsatzkräfte die insgesamt 18 Reptilien zu einem Experten. Dieser identifizierte die ausgesetzten Tiere als Königspythons. Sie zählen zu den Würgeschlangen und sind nicht giftig. Aktuell werden die Tiere aufgepeppelt, da zwei von ihnen Zeichen der Mangelernährung aufwiesen, heißt es in dem Bericht der Feuerwehr. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz eingeleitet.

Neuenburg: A5 wegen Explosionsgefahr gesperrt

Vollsperrung auf der Autobahn 5: Bei Neuenburg ereignete sich am Mittwochmorgen ein Unfall mit einem mit Gefahrengut beladenen Lkw. Zahlreiche Gasflaschen haben sich dabei auf der Fahrbahn verteilt. Wie die Polizei berichtet, besteht am Autobahndreieck Neuenburg Explosionsgefahr. Die Strecke wurde beidseitig gesperrt.



Autofahrer in Richtung Norden werden an der Anschlussstelle Efringen-Kirchen umgeleitet. Die Ausleitung in südliche Fahrtrichtung erfolgt an der Abfahrt Müllheim. Nach Angaben der Polizei ist auch die Zufahrt zur A5 auf der französischen Seite gesperrt.



Nachrichten von Dienstag, 04. Juli:



Berlin: Taxifahrer rast mit 180 km/h an Zivilstreife vorbei

Er hatte es offensichtlich eilig: Im Berliner Stadtteil Neukölln war ein Taxifahrer in der Nacht auf vergangenen Samstag derart schnell unterwegs, dass selbst die Polizisten nicht schlecht gestaunt haben dürften. Demnach befuhr der 48-Jährige die Stadtautobahn in Richtung Tegel, als er gegen 0.35 Uhr an einer Zivilstreife vorbeifuhr - wobei es "vorbeiflog" vielleicht besser trifft. Denn anstatt der dort erlaubten 60 Stundenkilometer war der Mann mit sage und schreibe 180 km/h unterwegs, wie die durchgeführte Messung ergab.

Den Fahrer erwartet nun nicht nur ein Bußgeld in Höhe von mindestens 1300 Euro, auch wird er mindestens zwei Punkte bekommen und drei Monate auf seinen Führerschein verzichten müssen, schreibt die Polizei.

Wackersdorf: Passant findet Leiche von jahrelang vermisstem Mann

Ein Passant hat am Ufer des Brückelsees im bayerischen Landkreis Schwandorf den Leichnam eines Mannes aus Amberg entdeckt, der seit Juli 2000 als vermisst galt. Weil die vor gut zwei Wochen aufgefundene Leiche derart verwest war, war sie für weitere Untersuchungen zunächst in das Institut für Rechtsmedizin in Erlangen gebracht worden.

Dort stellten die Experten nun eindeutig fest, dass es sich bei dem Toten um einen damals 39-Jährigen aus Amberg handelt, der vor 17 Jahren trotz umfangreicher Suchmaßnahmen mit Leichensuchhunden, Booten und Polizeitauchern nicht gefunden werden konnte. Selbst die Suche von Einheiten der Bereitschaftspolizei München und Nürnberg, die auch im November 2001 nochmals ausgerückt waren, blieb damals erfolglos. Es gebe nach wie vor keine Anhaltspunkte, "aus denen auf eine Gewalttat geschlossen werden könnte", schreibt die Polizei.

Hamburg: Mann schlägt mit Axt gegen Polizeiauto

In Hamburg hat ein Mann in der Nacht zu Dienstag im Stadtteil Winterhude mit einer kleinen Axt auf einen Streifenwagen eingeschlagen. Ein Zeuge beobachtete gegen kurz nach 1 Uhr, wie der 30-Jährige mit dem Werkzeug gegen die Seitenscheibe des geparkten Autos schlug und alarmierte die Polizei. Die konnte den Mann wenige Minuten später in der Nähe des Tatorts festnehmen. Die Beamten prüfen nun, ob ein Zusammenhang mit dem bevorstehenden G20-Gipfel besteht.

Nachrichten von Montag, 03. Juli:

Homberg: Mann will sich an 18-Jähriger vergehen

Vermutlich nur weil sie sich heftig wehrte, lauthals schrie und so Passanten auf sich aufmerksam machte, ist eine 18-Jährige aus dem hessischen Melsungen einem sexuellen Übergriff entgangen. Wie die Polizei berichtet, war die junge Frau am Dienstagabend auf dem Weg zur Arbeit, als ein Pkw hinter ihr hielt. Der Fahrer stieg demnach aus und zerrte die 18-Jährige in sein Fahrzeug, ehe er auf dem Gelände einer Schule parkte.

Dort zog der Unbekannte, auf etwa 20 bis 25 Jahre geschätzte Mann, die Frau aus dem Auto und wollte sexuelle Handlungen an ihr vornehmen. Weil sich die 18-Jährige jedoch mit aller Kraft wehrte und durch ihre Schreie Passanten auf die Situation aufmerksam wurden, ließ der Mann kurz von ihr. Diesen Moment nutzte die Frau zur Flucht.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Angaben zu dem etwa 1,75 Meter großen Mann oder dessen Fahrzeug, einen vermutlich schwarzen Kleinwagen mit fünf Türen, machen können. Hinweise erbitten sich die Beamten unter der Rufnummer 05681-7740.





Kaiserslautern: Betrunkener schläft Rausch im Kofferraum aus

Er schaffte es noch fahrend zum Supermarkt, dort angekommen fiel er jedoch fast um: Ein Betrunkener hat in Kaiserslautern wegen seines schwankenden Gangs die Aufmerksamkeit einer Zeugin geweckt, die daraufhin die Polizei alarmierte. Die machten den 27-Jährigen später an seiner Wohnadresse ausfindig - allerdings nicht im Gebäude. Stattdessen schlief der Mann beim Eintreffen der Beamten im Kofferraum seines Fahrzeugs. Weil der Alkoholtest einen Wert von 2,37 Promille auswies, musste der 27-Jährige später auch eine Blutprobe abgeben. Seinen Führerschein ist nun er erstmal los, zudem erwartet ihn ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Leer: Männertrio fährt auf A28 Fahrrad

Wohin sie wollten, ist nicht überliefert. Fest steht hingegen: Die drei Männer im Alter zwischen 19 und 21 Jahren waren mit ihren Fahrrädern definitiv auf einer ungeeigneten Strecke unterwegs. Wie die Polizei Leer berichtet, griff diese das Trio am frühen Sonntagmorgen nämlich auf der A28 zwischen der Anschlussstelle Leer-Ost und dem Dreieck Leer auf, nachdem sie von aufmerksamen Autofahrern alarmiert worden waren. Die Beamten kassierten die drei alkoholisierten Jungs ein und stellten die Räder verschlossen hinter der Leitplanke ab. Für die "Ausflügler" wird die Fahrt noch Folgen haben: Demnach müssen sie jeweils mit einem Ordnungswidrigkeitenverfahren rechnen.

Drensteinfurt: Vier Doggen verletzen Frau lebensgefährlich

Vier nicht angeleinte Doggen sind im Münsterland über eine Spaziergängerin hergefallen und haben die Frau mit Bissen lebensgefährlich verletzt. Die 53-Jährige war am Samstagabend bei Drensteinfurt auf einer durch Felder führenden Straße unterwegs, als sie auf eine Hundehalterin stieß, die ihre Doggen neben sich auf dem Grünstreifen abgelegt hatte. Nach ersten Erkenntnissen sprang zunächst einer der Hunde auf und biss die Spaziergängerin. Aufgeschreckt durch einen Schrei seien auch die anderen Tiere gefolgt und hätten die Frau ebenfalls angefallen.

Die Doggen verbissen sich und verletzten die 53-Jährige lebensgefährlich. Die Halterin habe noch versucht, ihre Hunde von der Frau wegzuziehen, was ihr jedoch nicht gelungen sein. Die 48-Jährige erlitt selbst leichte Verletzungen durch Bisse. Beide Frauen fielen zu Boden. Der Halterin sei es erst dann gelungen, ihre Hunde unter Kontrolle zu bringen und zu sichern. Die 48-Jährige alarmierte den Rettungsdienst. Die Spaziergängerin kam in ein Krankenhaus. Die vier Doggen, die nicht angeleint waren und keinen Maulkorb trugen, wurden auf Anordnung des Ordnungsamtes der Stadt Drensteinfurt von einem Tierarzt eingeschläfert.

Burbach: 20-Jähriger von Pkw erfasst und durch die Luft geschleudert

Tragischer Unfall in NRW: Weil ihn ein Pkw-Fahrer in der Dunkelheit offenbar übersehen hatte, ist ein 20-jähriger Fußgänger in der Nacht auf Sonntag schwer verletzt worden. Demnach wurde der der am Straßenrand laufende junge Mann an einem Ortsausgang von dem Fahrzeug erfasst und anschließend einige Meter weit durch die Luft geschleudert, schreibt die Polizei. Er kam schwer verletzt ins Krankenhaus.

Witten: Zwei-Meter-Schlange neben Spielplatz entdeckt

Einen ungewöhnlichen Einsatz hat die Feuerwehr Witten hinter sich. Bereits am vergangenen Freitagabend wurden die Retter zu einem Waldweg neben einem Spielplatz gerufen, wo Passanten eine rund zwei Meter lange Boa Constrictor entdeckt hatten. Die Feuerwehrleute machten ein Foto der Würgeschlange und schickten dieses einem Experten, der bestätigte, dass es sich um ein ungiftige Exemplar handele.

Das Tier kam anschließend mit zur Feuerwache, wo es "in einer großen Tonne im Heizungsraum übernachtete" und am nachfolgenden Tag einem Experten übergeben wurde, heißt es im Einsatzbericht.

Kirchheim: Zwölfjährige durch Fidget Spinner verletzt

Im baden-württembergischen Kirchheim unter Teck ist ein Mädchen nach einem Streit im Krankenhaus gelandet. Wie die "Stuttgarter Zeitung" am Wochenende berichtete, war das Mädchen am Freitag auf einem Schulhof in einen Streit mit Gleichaltrigen geraten. Dabei sei es zu Handgreiflichkeiten gekommen. Die Zwölfjährige wurde in dessen Verlauf unter anderem mit einem Fidget Spinner beworfen und leicht verletzt. Zur Beobachtung musste sie stationär ins Krankenhaus, Ermittlungen zum Vorfall laufen.





Münchberg: Reisebus auf der A9 nach Unfall in Flammen

Auf der A9 ist am Montagmorgen ein Reisebus nach einem Unfall mit einem Lkw in Brand geraten. Der Bus war in Höhe Münchberg in Oberfranken nach Norden unterwegs. Die A9 wurde in beide Richtungen voll gesperrt. "Wir müssen von einem sehr schweren Verkehrsunfall ausgehen", sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums in Bayreuth. Es gebe mehrere Verletzte, möglicherweise auch Schwerverletzte. Auf die Frage, ob es Tote geben könnte, antwortete er Sprecher: "Wir können derzeit nichts ausschließen." Bislang werden 17 Menschen vermisst. Bei ihnen sei derzeit unklar, wo sie sich befinden, so die Polizei. Es sei nicht auszuschließen, dass sich Fahrgäste nicht mehr aus dem brennenden Bus retten konnten.

Reisebus geht auf A9 bei #Münchberg in Flammen auf: Mehrere Menschen verletzt https://t.co/8cQjvtw2yi pic.twitter.com/Nvy5nk0b09 — BR24 (@BR24) July 3, 2017





Ebersbach: Auto hängt nach Unfall auf Brücke über dem Fluss

Im sächsischen Ebersbach ist ein Auto am Samstag durch ein Brückengeländer gestoßen und in der Folge über dem Fluss hängengeblieben. Wie "Bild" berichtet, musste die Feuerwehr bei den Bergungsarbeiten zahlreiche Schaulustige zurückdrängen, um den Einsatz und den eingeklemmten 29-jährigen Fahrer im Auto nicht zu gefährden. Wie es zu dem Unfall kam, sei noch unklar.