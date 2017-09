Landwirt fliegen in voller Fahrt 120 Kisten Gemüse vom Anhänger

Ottersheim: Landwirt verliert 120 Kisten mit Gemüse

In Ottersheim bei Landau hat ein Landwirt am Sonntagmorgen 120 Kisten Gemüse verloren. Wie die Polizei berichtet, kippte die Ladung zur Seite und verteilte sich auf der Fahrbahn, als der Mann mit seinem Traktor in einen Kreisverkehr hinein fuhr. Laut Polizei waren die Kästen "sehr unzureichend bis gar nicht" gesichert. Die Straße war im Anschluss rund anderthalb Stunden gesperrt.

Mülheim: 48-Jähriger auf eigener Terrasse niedergestochen

In Mülheim an der Ruhr ist ein 48-Jähriger am Samstagabend hinterrücks auf seiner eigenen Terrasse niedergestochen worden. Wie die Polizei berichtet, liegt der Mann nach einer Notoperation im Koma. Eine sofort eingeleitete Fahndung brachte die Ermittler auf die Spur eines 38-Jährigen, der am Sonntag in seiner Wohnung als Tatverdächtiger festgenommen wurde. Über ein mögliches Motiv für die blutige Tat machte die Polizei zunächst keine Angaben.

Langenfeld: Chemieunfall in Firma



In einer Firma in Langenfeld in NRW ereignete sich am Montagmorgen ein Chemieunfall in einer Werkshalle. Dabei wurden Schadstoffe freigesetzt. Die Feuerwehr rückte zunächst an, um den ausgetretenen Stoff zu identifizieren. Anwohner wurden vorsorglich dazu aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

