Kuriose Verwechslung: Mann will Paket auf Polizeiwache aufgeben

Pforzheim: Mann verwechselt Wache mit Postamt

Man kann halt auch nicht alles mitbekommen: In Pforzheim hat ein 65-Jähriger wortlos ein Paket auf einen Tresen gelegt in der Erwartung, dass der Uniformierte dahinter einfach seine Arbeit erledigt. Das Problem: Der Mann hatte schlichtweg eine Polizeiwache für das Postamt gehalten. Zu seiner Verteidigung: Bis vor 16 Jahren war das heutige Revier tatsächlich eine Postfiliale - das Gebäude hatte der 65-Jährige seither nur nicht mehr betreten.

Auf die Frage des wachhabenden Beamten, was er mit dem Paket denn bitteschön anfangen solle, habe der Mann geantwortet: "Na, zurückschicken." Der Beamte erklärte, dass er die Paketannahme leider verweigern müsse. Der verhinderte Postkunde nahm es mit Humor. "Der Besucher verließ immer noch lachend das Gebäude", heißt es im Polizeibericht.

Iserlohn: Jungschwan verirrt sich auf Autobahn

Ein nicht nur für ihn gefährlichen Ort für einen Spaziergang hat sich ein Jungschwan in Iserlohn ausgesucht: Demnach watschelte das Tier am Morgen in Fahrtrichtung Hemer mitten über die A46, wie die Feuerwehr berichtet. Diese rückte daraufhin mit zwei Fahrzeugen und sechs Einsatzkräften aus, um den Schwan, der sich offenbar verirrt hatte, von der Fahrbahn zu holen. Weil auch Verkehrsteilnehmer gefährdet waren, musste der Streckenabschnitt für kurze Zeit gesperrt werden. "Die Einsatzkräfte konnten den unverletzten Schwan einfangen und anschließend am nahen Seilersee wieder in die Freiheit entlassen", schreibt die Feuerwehr.

Neu-Bamberg: Auto überschlägt sich, fliegt über Zaun und landet auf Reitplatz

Zu schnell ist am Dienstagnachmittag ein 27-jähriger Autofahrer aus Donnersbergkreis unterwegs gewesen. Auf der L409 in Richtung Neu-Bamberg überholte er zunächst mit hohem Tempo mehrere Autos, als er in einer Kurve schließlich die Kontrolle verlor. Sein Wagen kam von der Fahrbahn ab, überschlug sich mehrfach auf einem Grünstreifen, wurde durch einen Erdhügel in die Höhe katapultiert und über einen Zaun geschleudert. Das Auto landete kopfüber auf einem Reitplatz. Der Fahrer konnte sich schwer verletzt aus dem völlig zerstörten Wagen befreien und kam in ein Krankenhaus.

Grünberg: Mann stirbt nach Kollision beim Überholen

Bei einem Verkehrsunfall in Grünberg (Landkreis Gießen) ist am Dienstagabend ein 54-Jähriger ums Leben gekommen. Laut Polizeibericht wollte er an einem Ortsausgang ein anderes Fahrzeug überholen und stieß dabei mit einem ihm entgegenkommenden Pkw eines 31-Jährigen zusammen. Beide Männer wurden bei der Kollision in ihren Fahrzeugen eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Während der Jüngere schwer verletzt in ein Krankenhaus kam, verstarb der Unfallverursacher noch in seinem Auto. Der betroffene Streckenabschnitt musste für knapp zwei Stunden vollgesperrt werden, heißt es.

Köln: Mann bei Balkonsturz schwer verletzt

Ein mutmaßlicher Einbrecher ist in der Nacht zum Mittwoch in Köln-Kalk schwer verunglückt, als er bei seiner Flucht von einem etwa fünf bis sieben Meter hohen Balkon stürzte. Demnach hatte die Bewohnerin gegen 23.30 Uhr Geräusche in ihrer Wohnung wahrgenommen und nach dem Rechten geschaut. Als der Mann die Frau bemerkte, sei er über die Balkonmauer geflüchtet, abgerutscht und in die Tiefe gestürzt, schreibt der "Express". Wenig später traf die alarmierte Polizei den Mann bewusstlos im Innenhof des Mehrfamilienhauses liegend vor. Demnach hatte er sich schwere Kopf- und möglicherweise auch Wirbelverletzungen zugezogen. Ein Alkoholtest ergab zudem einen Wert von 1,9 Promille.

Ob der Mann tatsächlich ein Einbrecher ist, steht bislang noch nicht fest. So kann die Polizei nicht ausschließen, dass der Verunglückte ganz in der Nähe wohnt und womöglich im Glauben auf den Balkon kletterte, so in seine eigene Wohnung zu gelangen. Die Ermittlungen dauern an, berichtet der "Express".

A29: Mann übersieht Stauende - Mutter und Baby schwer verletzt

Schwerer Unfall auf der A29 zwischen den Anschlussstellen Großenkneten und Wardenburg. Dort hat laut Polizei am Dienstagabend ein 24-Jähriger ein Stauende übersehen und schob mit seinem Pkw drei Fahrzeuge ineinander. Ein nachfolgender 22-Jähriger konnte auf seinem Motorrad ebenfalls nicht mehr bremsen und fuhr in die Autos. Er wurde bei dem Unfall lebensgefährlich verletzt. Ebenso wie eine 36-jährige Frau und ihr Säugling. Die Autobahn musste für mehrere Stunden zeitweise voll gesperrt werden.

So wird das Wetter heute

Sehen Sie die Wettervorhersage für Dienstag, 19. September:

Aktuelle Unwetterwarnungen gibt es auf der Webseite vom Deutschen Wetterdienst (DWD).

Nachrichten von Dienstag, 18. September

Karlsbad: 17-Jähriger sucht besseres Wlan - und fällt aus dem Fenster

Ein 17-Jähriger ist am Montagabend in Karlsbad (Baden-Württemberg) aus einem Fenster gestürzt und schwer verletzt worden, berichtet die Polizei. Die bisherigen Ermittlungen ergaben, dass der Jugendliche vermutlich mit seinem Handy am offenen Fenster saß, um besseren Wlan-Empfang zu erzielen. Dabei hat er sich zu weit aus dem Fenster gelehnt, sodass er heraus fiel. Beim Eintreffen der Polizei war der Verunglückte zwar wieder in seinem Zimmer, war aber nicht ansprechbar. Bis zum Eintreffen des Rettungswagens leisteten die Beamten erste Hilfe.

Uelzen: Kapitän stirbt in Schleuse

Im niedersächsischen Uelzen ist am späten Montagabend ein Kapitän ums Leben gekommen, als er in einem Elbe-Seitenkanal in der Esterholzer Schleuse verunglückte. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei fuhr der 56-Jährige sein Kapitänshaus vor der Einfahrt in die Schleuse nicht ausreichend herunter und kollidierte mit einem Stahlseil, das zum Schutz der Schleusentore dient. Der Kapitän wurde herausgeschleudert und kam dabei ums Leben. Das Ruderhaus des Schiffes wurde bei dem Unfall komplett zerstört. Zwei weiteren Besatzungsmitglieder blieben unverletzt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 50.000 Euro.

Berlin: Diebe brechen in Polizeipräsidium ein

Peinlicher Vorfall für die Berliner Polizei. Einbrecher hatten sich ausgerechnet das Polizeipräsidium im Stadtteil Tempelhof ausgesucht. Sie klauten laut einem Bericht der "Welt" irgendwann zwischen Freitag nach Dienstschluss und Montagmorgen Antiquitäten wie Ordensschnallen, Dienstauszeichnungen, Gestapo-Dienstmarken, Kopfbedeckungen sowie das Bundesverdienstkreuz eines früheren Polizeipräsidenten aus Vitrinen und Schaukästen. Die Polizeiabteilung für Internetmedien reagierte zerknirscht und mit Humor. "Das Ding haben wir voll verschlafen", schrieb sie auf Facebook. Wenn es nicht so peinlich wäre, hätte es einige Überschriften zur Auswahl gegeben, schrieb sie weiter - zum Beispiel: "Wehe, wir finden die Dinger auf eBay!" oder "Wie erklären wir das bitte der Öffentlichkeit?" Man müsse jetzt erstmal einen Termin beim hauseigenen "Einbruchsberatungsladen (Luftlinie ca. 80m)" beantragen. Abschließend hieß es aber: "Die Ernsthaftigkeit dieses Vorfalls ist uns sehr wohl bewusst. Die Sicherheitsvorkehrungen für das Polizeipräsidium und das Museum werden überprüft und neu bewertet."





Lingen: Polizei sucht und findet Patientin für Spenderniere



Einen ungewöhnlichen und zugleich emotionalen Einsatz hatten Polizisten in Lingen (Niedersachsen). Die Uniklinik aus Münster bat die Beamten, eine 49-Jährige Patientin zu finden, die sie telefonisch nicht erreichen konnten. Für die Frau war nämlich endlich eine Spenderniere verfügbar. Die Beamten machten sich laut Polizeibericht am Donnerstagnachmittag auf den Weg zur Adresse der Frau und trafen sie dort mit ihrer Mutter an. Als sie ihr die frohe Botschaft überraschten, fielen sich die Frauen überglücklich in die Arme, fingen an zu weinen und umarmten die Polizisten.

A5 bei Alsbach-Hähnlein: Gasflasche explodiert in LKW - Fahrer flüchtet



Während einer Raucherpause an der Autobahnraststätte Alsbach-West ist Nacht zu Dienstag gegen 1:30 Uhr im Führerhaus seines Sattelschleppers eine Gasflasche explodiert. Durch die Explosion wurde die gesamte Fahrerkabine zerstört. Warum sich die Gasflasche überhaupt dort befand und explodierte, ist bislang unklar. Zunächst flüchtete der Fahrer und wurde von der Polizei mit Hubschraubern und Spürhunden gesucht. Inzwischen wurde er gefunden, teilten die Beamten mit. Nach dem Unglück an der A5 in Alsbach-Hähnlein (Landkreis Darmstadt-Dieburg) hatten Zeugen schließlich den Fahrer am Ortseingang von Alsbach gefunden. Der 32-Jährige wurde bei der Explosion verletzt - außerdem war er unterkühlt. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei stellte den Lastwagen sicher, der Schaden wird auf 40.000 Euro geschätzt. Gegen den Fahrer wird jetzt wegen des Verdachts des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion ermittelt.

Stuttgart: Lkw kippt um und 600 Liter Diesel laufen aus

Ein Lastwagen mit Anhänger hat rund 200 Meter vor der Anschlussstelle Weinsberg-Ellhofen auf der A81, Stuttgart in Richtung Würzburg, das hintere Doppelrad verloren. Er fuhr mit dem Anhänger darüber, kam ins Schleudern und kippte schließlich um. Dabei verlor der Lkw rund 600 Liter Diesel, mit der er betank war. Laut Polizei beläuft sich entstandene Schaden auf etwa 100.000 Euro. Der Fahrer verletzte sich bei dem Unfall nur leicht. Allerdings musste die Autobahn über mehrere Stunden gesperrt werden.

Nachrichten von Montag, 18. September

Kassel: Betrunkener feuert Waffe in Bahnhof ab - Festnahme

Ein Verfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz erwartet einen Mann aus dem Schwalm-Eder-Kreis (Hessen). Der 35-Jährige wurde am Samstagnachmittag nahe des Kasseler Kulturbahnhofs festgenommen, nachdem er zuvor im Gleisbereich eine Waffe abgefeuert hatte, berichtet die Polizei Nordhessen.

Demnach hatten sowohl Sicherheitsleute der Deutschen Bahn als auch wartende Fahrgäste einen oder mehrere Schüsse wahrgenommen, woraufhin sie die Bundespolizei verständigten. Im Zuge der eingeleiteten Fahndung konnte der 35-Jährige schon wenig später festgenommen werden. Die Beamten stellten nicht nur eine Schreckschusspistole fest, sondern auch, dass der Mann unter starkem Alkoholeinfluss stand. Nach erkennungsdienstlichen Maßnahmen sei er jedoch am späten Nachmittag wieder auf freien Fuß gesetzt worden, schreiben die Beamten, die nun wegen unerlaubter Schussabgabe sowie wegen des fehlenden kleinen Waffenscheins gegen den Mann ermitteln.

Augsburg: Mindestens drei Verletzte bei Zugunfall

Ein Bahnunfall in der Nähe des Augsburger Hauptbahnhofes hat mindestens drei Verletzte gefordert. Zwei der Betroffenen erlitten nach Angaben der Bundespolizei einen Schock, ein weiterer wurde leicht verletzt. Zwei Züge seien an einer Weiche an den Längsseiten aneinander geschrammt, teilte die Bayerische Regiobahn in Holzkirchen mit. In dem einen Zug saßen 13 Reisende. Bei dem anderen Fahrzeug handelte es sich um einen Steuerwagen der Deutschen Bahn, der gerade am Rangieren war. Der Bahnverkehr auf der Strecke war um die Mittagszeit komplett gesperrt. Auch Fernzüge von und nach Ulm waren davon betroffen. Zur Dauer der Sperre konnte die Deutsche Bahn vorerst keine Angaben machen.

Ebern: Jogger entdeckt tödlich verunglückten Motorradfahrer

Am Sonntagmorgen joggte ein Mann im unterfränkischen Landkreis Haßberge, als er im Unterholz einen jungen Mann entdeckte. Dieser war mit seinem Motorrad verunglückt. Der Jogger verständigte den Notarzt, der jedoch nur noch den Tod des 17-Jährigen feststellen konnte, berichtet der "Focus". Die Polizei versucht nun, den Unfallhergang zu rekonstruieren.

Derzeit wird vermutet, dass der Jugendliche mit seinem Motorrad aus Losbergsgereuth nach Ebern unterwegs war, als er von der Fahrbahn abkam. Bei dem Sturz wurde er schwer verletzt und starb noch vor Ort. Als der Jogger den jungen Mann fand, lag der Unfall vermutlich schon einige Stunden zurück, heißt es in dem Bericht. Von einer Fremdbeteiligung geht die Polizei derzeit nicht aus.

A9 bei Marktschorgast: Laster durchbricht Leitplanke

Am Montagmorgen kam es auf der A9 in Bayern zu schweren Behinderungen. Wie der BR unter Bezug auf Polizeiangaben berichtet, durchbrach ein Lkw die Mittelleitplanke bei Marktschorgast. Er habe außerdem eine Schilderbrücke auf der Gegenfahrbahn umgerissen, die auf einem zweiten Laster landete. Der Fahrer des Lkw wurde schwer verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Der Unfallverursacher soll dagegen nur leichte Verletzungen erlitten haben. Sein Wagen kam auf der Fahrbahn Richtung Norden zum Stehen. Die A9 in diese Richtung ist bereits seit mehreren Stunden gesperrt. Wann der Verkehr wieder fließen wird, ist noch unklar.

Steinen: Taxifahrer fährt Mann an und flüchtet

Am frühen Sonntagmorgen fuhr ein Taxifahrer im baden-württembergischen Steinen einen Passanten an. Wie ein Zeuge gegenüber der Polizei angab, hatte das Taxi den Mann zunächst verfolgt, bevor es ihn von hinten touchierte. Der Angefahrene fiel in der Folge auf ein geparktes Auto. Der Zeuge kümmerte sich um den Gestürzten, dessen schwere Verletzungen im Krankenhaus behandelt werden mussten. Der Taxifahrer beging dagegen Fahrerflucht, berichtet das Polizeipräsidium Freiburg. Nun wird wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Unfallflucht ermittelt.

