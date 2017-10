Pilzsammler entdecken Frauenleiche im Wald

Mägdesprung: Pilzsucher finden Frauenleiche im Wald

Grausiger Fund bei Mägdesprung im Landkreis Harz: Wie die "Mitteldeutsche Zeitung" berichtet, entdeckten Pilzsucher am Sonntagabend eine tote Frau im Wald. Wegen starker Verwesung sei eine eindeutige Identifizierung zunächst nicht möglich gewesen. Die Leiche habe dort mehrere Wochen gelegen. Hinweise auf eine Straftat wurden dem Blatt zufolge jedoch nicht entdeckt. Weitere Ermittlungen und eine rechtsmedizinische Untersuchung sollen Klarheit bringen.

Nach Kindesmissbrauch: BKA fahndet mit Opferbild

Wegen des Verdachts des schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern fahnden Staatsanwaltschaft und BKA mit Bildern des Opfers nach einem unbekannten Tatverdächtigen. Der Beschuldigte soll im Zeitraum von Oktober 2016 bis Juli 2017 das etwa vier bis fünf Jahre alte Kind mehrfach schwer sexuell missbraucht, den Missbrauch gefilmt und auf einer kinderpornografischen Plattform im Darknet verbreitet haben, wie es in einer Mitteilung heißt. Bislang hätten Fahndungsmaßnahmen nicht zur Identifizierung des äußerst vorsichtig agierenden Tatverdächtigen geführt. "Da keine weiteren Ermittlungsmöglichkeiten bestehen, hat das Amtsgericht Gießen eine Öffentlichkeitsfahndung mit Bildaufnahmen des Opfers angeordnet", so der der Wortlaut in der Mitteilung.

Hamburg: Notarztwagen überfährt Fußgänger

Schwerer Unfall in Hamburg-Rotherbaum: Dort hat ein Notarztwagen in der Nacht zu Sonntag einen 29-Jährigen überfahren, der in der Nähe des Dammtorbahnhofs die Straße an einer Ampel überqueren wollte. Wie die Polizei berichtet, war das Notarzteinsatzfahrzeug der Feuerwehr mit Sirene gegen 3 Uhr auf dem zu einem Einsatzort in Hoheluft-Ost und fuhr auf der Edmund-Siemers-Allee stadtauswärts. Der 29-Jährige wurde von dem Wagen erfasst und gegen einen Baumschutzbügel geschleudert. Er erlag im Krankenhaus seinen schweren Kopfverletzungen. Am Unfallort fand die Polizei Kopfhörer. Möglich, dass der Mann dadurch den Notarztwagen nicht gehört hat. Der 39-jährige Fahrer des Notarztwagens und sein ebenfalls 39-jähriger Beifahrer erlitten einen Schock und mussten durch die Notfallseelsorge der Feuerwehr betreut werden. Wie genau es zu dem Unfall kommen konnte, ermittelt jetzt die Polizei.

Plettenberg: Frau dreht bei Polizeieinsatz durch

Einsatz der Polizei im nordrhein-westfälischen Plettenberg: Dort rückten Beamte am Sonntagnachmittag gegen 16.30 Uhr aus zu einer Wohnung an der Bannewerthstraße, wo eine 28-Jährige lautstark Musik hörte. Als die Polizisten vor ihr standen, schrie sie diese an, machte die Musik aber leiser. Als die Beamten wieder gehen wollten, drehte sie sie wieder lauter. Die Polizisten schalteten schließlich die Sicherung ab und beendeten ihren Einsatz. Keine 30 Minuten später mussten sie jedoch wieder zurückkehren, weil die Dame Streit mit ihrem Nachbarn angefangen und diesen beleidigt hatte. Die Frau wurde in Gewahrsam genommen, wehrte sich jedoch heftig dagegen. Sie schlug um sich und biss einem der Beamten in den Finger. Den Rest der Nacht verbrachte sie in einer Zelle. Sie erwartet nun ein Strafverfahren wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Körperverletzung.

So wird das Wetter in Deutschland

