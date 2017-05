Randalierer tritt Frau von Fahrrad

Nachrichten aus Deutschland im stern-Ticker:

Männer treten Frau von Fahrrad

Brutale Attacke in Berlin: Ein 20-Jähriger hat eine Frau von ihrem Fahrrad getreten. Zuvor hatte er zusammen mit anderen Männern in einem U-Bahnzug randaliert. Laut Polizei bepöbelten die fünf Randalierer gegen 22.40 zwischen den U-Bahnhöfen Eisenacher Straße und Fehrbelliner Platz andere Fahrgäste und gaben sich sehr aggressiv. Als sie den U-Bahnhof Fehrbelliner Platz verließen, lief einer von ihnen auf den Radweg und trat dort die 49-Jährige von ihrem Rad. Die Frau erlitt Schürfwunden und Prellungen. Die Polizei konnte die Männer im Alter von 19 bis 22 Jahren festnehmen.



Der Fall erinnert an den U-Bahn-Treter von Berlin. Damals hatte ein 26-Jähriger im Oktober in einem U-Bahnhof in Berlin Neukölln einer fremden Frau auf der Treppe ganz unvermittelt in den Rücken getreten, so dass sie die steilen Stufen hinab stürzte. Die 26-jährige Passantin erlitt eine Platzwunde am Kopf und brach sich den Arm. Der Täter und seine drei Begleiter konnten zunächst flüchteten. Ermittler spürten den Hauptverdächtigen jedoch am 18. Dezember am Zentralen Omnibusbahnhof in Berlin auf. Seither sitzt er in Untersuchungshaft. Im April wurde gegen ihn Anklage wegen gefährlicher Körperverletzung erhoben.





Schüler bekommen falsche Abitur-Aufgaben

Abi-Panne am Friedrich-Ebert-Gymnasium in Sandhausen. Schüler bekamen laut einem Bericht der "Rhein Neckar Zeitung" am Mittwochmorgen falsche Englisch-Aufgaben vorgelegt. Nachschreiben müssen sie jedoch trotzdem nicht. Doch wie kam es dazu? Vorangegangen war ein Einbruch im April in einem Stuttgarter Gymnasium, bei dem die Umschläge für die Englisch- und Mathematikaufgaben geöffnet wurden. Aus diesem Grund hatten auch alle Gymnasien "die klare Anweisung, die Aufgaben auszutauschen", so Christine Sattler, Sprecherin des Kultusministeriums in Stuttgart. "Offenbar ist dies der Schule in Sandhausen jedoch entgangen", so Sattler. "Alle anderen 377 Gymnasien im Land haben es hinbekommen." Aufgefallen war der Fehler, weil sich Schüler verschiedener Gymnasium austauschten und sich über die unterschiedliche Aufgabenstellung wunderten. Eine Nachprüfung müssen die Schüler jedoch nicht fürchten. "Da die Schüler nichts für den Fehler können, sollen sie dafür auch nicht bestraft werden und keine zusätzliche Belastung haben", so Sattler. Sie können jedoch entscheiden, ob sie die Prüfung mit den neuen Aufgaben wiederholen wollen.

Nachrichten von Dienstag, 2. Mai:

Männer wollen helfen und werden von Lkw erfasst

Sie wollten helfen und wurden selbst zum Opfer: Auf der A45 erfasste ein Lastwagen zwei Männer. Ein Mann starb, der andere wurde schwer verletzt. Laut Polizei war es am Montagabend gegen 23.30 Uhr auf der Autobahn 45 in Richtung Frankfurt kurz vor der Ausfahrt Freudenberg zu einem Unfall gekommen. Die beiden Unfallzeugen stoppten hinter dem verunglückten Wagen und stiegen aus, um Erste Hilfe zu leisten. Als sich ein Lkw näherte, sprangen sie, vermutlich durch Schreck, auf den Verzögerungsstreifen, wo sie von dem Lkw erfasst wurden. Einer der Männer starb, der andere wurde schwer verletzt. Der 56-jährige Lkw Fahrer aus Bergkamen blieb unverletzt

Transporter fährt in Menschenmenge

Eskalation beim Hexenfeuer in sächsischen Thalheim: Dort kam es in der Nacht zu Dienstag zu einem Überfall, bei dem ein Kleinlaster gezielt in die feiernde Menschenmenge fuhr. Wie die "TZ" berichtet, konnten sich die Besucher gerade noch mit einem Sprung zur Seite retten. Plötzlich sprangen mehrere Täter mit "Schlagwerkzeug" aus dem Fahrzeug und griffen die Besucher an. Als diese sich wehrten kam es zu einer Massenschlägerei. Sechs Menschen zwischen 19 und 36 Jahren wurden dabei verletzt. Dann ergriffen die Täter im Transporter die Flucht. Die Polizei konnte das Fahrzeug kurze Zeit später sicherstellen. Mehrere Tatverdächtige wurden festgenommen.

61-Jähriger erleidet Herzinfarkt beim Klettern

Ein 61-jähriger Mann war in Kayhude (Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein) mit einer entsprechenden Ausrüstung auf einen Baum geklettert und erlitt in etwa zehn bis 15 Meter Höhe einen Herzinfarkt. Laut Zeugenaussagen klagte er zunächst über plötzliche Erschöpfung und Atemnot bis er schließlich in der gesicherten Kletterausrüstung zusammengesackt sei. Er wurde von der Feuerwehr geborgen. Ein eintreffender Notarzt konnte jedoch nur noch seinen Tod feststellen. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge, war der Hamburger aufgrund eines Geocachingspiels auf den Baum geklettert.

Frau nach Volksfest vergewaltigt

Im bayerischen Hallbergmoos ist eine junge Frau vergewaltigt worden. Wie die "TZ" berichtet, wurde die 26-jährige, aus Spanien stammende Frau am frühen Sonntagmorgen stark unterkühlt in der Nähe des Besucherhügels des Münchner Flughafens von einem Jogger gefunden. Die Frau hatte sich am Abend zuvor auf einem Volksfest mit zwei Männern unterhalten, die zunehmend aufdringlich wurden und sich erst entfernten, nachdem Freunde der Frau sie zurechtwiesen. Auf dem Weg zu ihrem Hotel wurde die 26-Jährige von einem Mann sexuell missbraucht. Ob die beiden Unbekannten etwas mit der Tat zu tun haben, ist noch unklar. Die Polizei sucht jetzt nach den Männern.

Herrenlose Rottweiler zerlegen Auto



In Dresden haben zwei Hunde einen VW Golf zerlegt. Nach einem Bericht des MDR sollen die herrenlosen Rottweiler zuvor einen Marder gejagt haben, der in den Motorraum des Wagens geflüchtet war. Die Tiere verbissen sich im Eifer des Gefechts im Kühlergrill und rissen ihn heraus. Zudem hauten sie ihre Zähne in die Stoßstange. Schließlich zerkratzten sie noch die Motorhaube und den Kotflügel, bis ein Augenzeuge die Tiere anleinen und der Tierrettung übergeben konnte. Die Polizei ist nun auf der Suche nach dem Besitzer der beiden Hunde. Der Schaden beläuft sich auf rund 3000 Euro.





Reichsbürgerinnen verüben Säureangriff auf Polizisten - Prozessauftakt

Weil sie einen Polizisten mit säurehaltigem Sanitärreiniger angegriffen haben sollen, müssen sich zwei der sogenannten Reichsbürgerbewegung zugerechnete Frauen aus Barbis im Südharz wegen gefährlicher Körperverletzung vor Gericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft der 68 Jahre alten Mutter und ihrer 29 Jahre alten Tochter zudem Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte vor. Wie "Der Westen" berichtet, hatten die beiden Frauen mehrfach eine Inspektion der Heizungsanlage ihres Hauses verweigert. Für den Termin hatte der Bezirksschornsteinfeger deshalb die Polizei um Hilfe gebeten. Der Polizist erlitt bei der Attacke im Juni 2015 erhebliche Augenverletzungen.