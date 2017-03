Nachrichten aus Deutschland im stern-Ticker:

+++ Regensburg: Taucher suchen nach vermisster Studentin +++

Bei der Suche nach der seit Sonntag vermissten Studentin Malina Klaar aus Regensburg kommen nun auch Taucher der Bereitschaftspolizei Nürnberg zum Einsatz, wie mehrere regionale Medien berichten. Die Taucher seien inzwischen zu der Stelle am Donauufer geschickt worden, wo am Donnerstag drei Leichenspürhunde angeschlagen hatten, schreiben die "Regensburger Nachrichten". Die Polizei habe das Areal um den Herzogenspark abgesperrt, heißt es weiter.

+++ Bremen will zwei islamistische Gefährder abschieben +++

Nach Niedersachsen will auch Bremen zwei islamistische Gefährder in ihre Heimatländer abschieben. Ein 36-jähriger Algerier und ein 18-jähriger Russe befänden sich in Abschiebehaft, sagte ein Sprecher des Bremer Innensenators Ulrich Mäurer (SPD) am Freitag. Die Behörden verdächtigen die Männer, eine schwere staatsgefährdende Gewalttat vorbereitet zu haben.

Zuerst hatte der "Spiegel" über die bevorstehenden Abschiebungen berichtet. Demnach soll der aus Dagestan stammende Izmulla A. mit Islamisten in Kontakt gestanden haben. Bei einer Durchsuchung hätten Staatsschützer auf Laptop und Telefon des jungen Manns zahlreiche Videos mit Bezug zur Dschihadistenmiliz Islamischer Staat beschlagnahmt. Während A. den Großteil seines Lebens in Deutschland verbracht habe, sei der zweite Gefährder ein Algerier, der erst vor einigen Jahren in die Bundesrepublik gekommen sei. Vorher habe er sich in Frankreich aufgehalten und bereits dort damit gedroht, Anschläge zu verüben.

+++ Cloppenburg: SPD-Ratsherr soll gewerbsmäßig Flüchtlingsdokumente gefälscht haben +++

SPD-Ratsherr Adem Ortac aus Cloppenburg in Niedersachsen soll Aufnahmebescheide des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge gefälscht haben. Wie die "Nordwest-Zeitung" berichtet, soll der Rechtsanwalt die Dokumente anschließend für bis zu 5000 Euro pro Dokument ins Ausland verkauft haben. Bislang gehen die Ermittler von 18 Fällen aus.



Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen gewerbsmäßigem Betrug in Tateinheit mit Urkundenfälschung gegen Ortac, der mittlerweile von seinem Posten als Fraktionsvorsitzender im Stadtrat zurückgetreten ist. Das Amtsgericht Oldenburg verhängte außerdem ein vorläufiges Berufsverbot gegen den Anwalt.

+++ Ruhrgebiet: A2 am Wochenende vollgesperrt +++

Im Ruhrgebiet müssen Autofahrer am Wochenende mit Behinderungen rechnen. Vom heutigen Freitag ab 20 Uhr bis Montag 5 Uhr wird die Autobahn am Kreuz Recklinghausen gesperrt. Autofahrer müssen über die A42, A43 oder A45 ausweichen.

Grund für die Sperrung ist der Ausbau der überlasteten A43, das Autobahnkreuz Recklinghausen soll in diesem Zuge komplett ersetzt werden. Bis zum Abschluss der Arbeiten Ende 2018 wird die A2 in diesem Bereich noch dreimal gesperrt werden.

+++ München: Fliegerbombe am Nordfriedhof gefunden +++

Gegenüber dem Münchner Nordfriedhof wurde eine 250-Kilo-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt. Wie der Bayrische Rundfunk mit Berufung auf Polizeiangaben berichtet, ist die Bombe derzeit gesichert und stelle keine Gefahr dar. Am frühen Samstagnachmittag soll sie entschärft werden.

Der Sprengmeister des Kampfmittelräumdienstes habe nach Begutachtung einen Sicherheitsradius von 500 Metern festgelegt, heißt es. Heute soll bekannt gegeben werden, wieviele Anwohner von der Evakuierung betroffen sein werden.