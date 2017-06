Taxifahrer überfährt 28-Jährigen – und stellt sich erst Stunden später

Nachrichten aus Deutschland im stern-Ticker:



Hamburg: Taxifahrer überfährt 28-Jährigen und verletzt ihn lebensgefährlich

Im Hamburger Stadtteil Marienthal ist am frühen Morgen ein 28-Jähriger lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, lag das spätere Opfer aus noch ungeklärter Ursache auf der Straße, als ein Zeuge den Mann erblickte, daraufhin sein Fahrzeug stoppte und diesen ansprach. Im gleichen Moment sei dann ein Taxi gekommen, das den am Boden Liegenden ungebremst überfuhr.



Der Taxifahrer habe zwar kurz angehalten, sei dann jedoch einfach geflüchtet, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Dieser kam nach medizinischer Erstversorgung lebensgefährlich verletzt ins Krankenhaus. Offensichtlich plagte den Unfallversursacher jedoch das schlechte Gewissen: Demnach stellte er sich um 3.50 Uhr, und damit etwa drei Stunden nach dem Unfall, der Polizei. Die Ermittlungen dauern, schreiben die Beamten.

Klein-Winternheim: Betrunkener Radfahrer verletzt sich bei Sturz in Weinberg schwer

Ein angetrunkener Radfahrer hat sich am frühen Sonntagmorgen bei einer nächtlichen Fahrt durch einen Weinberg in Klein-Winternheim bei Mainz schwere Verletzungen zugezogen. Wie "L'Essentiell" berichtet, fuhr der 29-Jährige nach einer Geburtstagsparty zwischen den Weinreben herum und stürzte.



Dabei bohrte sich die Metallverankerung einer Weinrebe in seinen Nacken. Freunde fanden den Mann. Er musste zunächst von der Feuerwehr befreit werden, bevor er ins Krankenhaus gebracht werden konnte.

Hamburg: Polizei fängt zwei Rinder in Elbtunnel

Stau vor oder im Hamburger Elbtunnel ist an sich nichts Ungewöhnliches - regelmäßig steht der Verkehr dort still. Am Vormittag sorgte jedoch ein ziemlich ungewöhnlicher Vorfall für Verspätungen. Aus noch ungeklärter waren zwei entlaufende Rinder in die zum Glück gesperrte Röhre 1 gelangt und gingen dort "spazieren".



Nach rund einer Stunde gelang es, die Tiere unversehrt wieder aus der Röhre zu bringen. "Unsere Cowboys konnten die Tiere sicher und ruhig in einen Pferde-Anhänger führen", twitterte die Polizei. Auf zwei Buslinien kam es wegen des Einsatzes zu Verspätungen von bis zu 30 Minuten. Die Polizei vermutet, dass Rinder von einem Tiertransporter geflüchtet sein könnten.

AKTUELL:

In einer #Elbtunnel-Röhre sind zwei Galloway-Rinder unterwegs. Wir versuchen, die Tiere einzufangen. Sperrungen Ri. Norden möglich. pic.twitter.com/WPiRLHByiZ — Polizei Hamburg (@PolizeiHamburg) 19. Juni 2017

Heiligenhafen: Eichhörnchen-Junges verfolgt Seniorin auf Schritt und Tritt

Normalerweise flüchten sich Eichhörnchen beim Anblick eines Menschen so schnell es geht auf den nächsten Baum - nicht so ein Exemplar aus dem schleswig-holsteinischen Heiligenhafen. Das Jungtier "verfolgte" stattdessen eine ältere Dame, die in der Innenstadt unterwegs war. Immer wieder sei der überhaupt nicht scheue Nager völlig unbedarft im Straßenbereich hin und her gelaufen, schreibt die Polizei, die sich dem oder der zutraulichen Kleinen schließlich annahm.



Gemeinsam mit einer Passantin habe man das Eichhörnchen, das sogar bereitwillig auf die Hand eines Beamten kletterte, in eine Auffangstation für Wildtiere gebracht. Dort werde das gesunde Tier nun aufgepäppelt, heißt es in der Pressemitteilung der Polizei.





Grimmen: Kamera aus Blitzer geklaut

Da hatte jemand wohl keine Lust auf ein Foto im Briefkasten: In Grimmen in Mecklenburg-Vorpommern haben Unbekannte eine Geschwindigkeitsüberwachungsanlage, besser bekannt als Blitzer, aufgebrochen und die Kamera mitgehen lassen.



Wie die Polizei berichtet, entfernten die Täter einen Verschlussriegel, um das Gehäuse öffnen zu können. Wann genau die Diebe zuschlugen ist unklar. Entdeckt wurde das Fehlen der Kamera am Samstagmorgen. Den Sachschaden beziffert die Polizei mit 15.000 Euro.

Steinheim: Sohn sticht auf Vater ein

Ein 23-Jähriger hat seinen Vater am vergangenen Freitag mit einem spitzen Werkzeug lebensgefährlich verletzt. Wie die "Neue Westfälische" berichtet, hat sich das Drama in Steinheim bei Bielefeld im Ortsteil Bergheim ereignet. Die Umstände der Tat blieben zunächst unklar.



Während der zunächst flüchtige mutmaßliche Täter etwa anderthalb Stunden nach der Tat festgenommen werden konnte, wurde der Vater mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen und dort operiert. Er sei mittlerweile außer Lebensgefahr, hieß es in dem Bericht.

Östringen: Schwangere verliert ungeborenes Baby bei Unfall

Eine schwangere Frau hat bei einem Autounfall ihr ungeborenes Baby in der 27. Woche verloren. Bei dem Frontalzusammenstoß zweier Wagen am Sonntag nahe Heidelberg wurden nach Polizeiangaben insgesamt sechs Menschen verletzt, vier von ihnen schwer. Die 33 Jahre alte werdende Mutter gehörte zu den Leichtverletzten.



Ein 67-jähriger Autofahrer hatte laut Polizei zu spät bemerkt, dass die Fahrzeuge vor ihm abbremsten. Er scherte auf die Gegenfahrbahn aus und prallte mit seinem Wagen gegen das entgegenkommende Auto der Schwangeren und ihres gleichaltrigen Partners. Anschließend schleuderte das Fahrzeug des Unfallverursachers von der Straße und erfasste zwei Fahrradfahrer. Die Rettungskräfte waren mit zwei Hubschraubern im Einsatz.