Nachrichten aus Deutschland im stern-Ticker:

Lübeck: Vater wegen Vergewaltigung von zweijähriger Tochter vor Gericht

Die Staatsanwaltschaft Lübeck hat Anklage gegen einen 28-jährigen Mann wegen schweren sexuellen Missbrauchs seiner zwei Jahre alten Tochter erhoben. Wie die Ermittlungsbehörde am Mittwoch mitteilte, soll der Mann das Kleinkind in drei Fällen auch vergewaltigt und in zwei Fällen durch Knebelung in Todesgefahr gebracht haben. Mit dem Mann angeklagt ist ein 47-Jähriger, der bei den Knebelungen und Vergewaltigungen dabei gewesen sein soll.



Den beiden Männern wird der Anklagebehörde zufolge außerdem vorgeworfen, von den Taten Filme gemacht und diese über das Internet verbreitet zu haben. Durch das Filmmaterial kam laut den Ermittlern auch erst das Verfahren ins Rollen. Der Vater soll über eine Internetplattform zur Suche von Sexpartnern einen Mann kennengelernt haben, dem er dann in Chats Fotos und Videos des Missbrauchs gezeigt habe. Dieser Zeuge habe daraufhin Anzeige erstattet.



Der Prozess gegen die beiden Männer soll am kommenden Mittwoch vor dem Landgericht Lübeck beginnen. Neben den beiden Hauptverdächtigen gibt es weitere Tatverdächtige, die das kinderpornografische Material angesehen haben und teilweise auch in Livechats mitverfolgt haben sollen. Möglicherweise sollen sie die Angeklagten zu bestimmten Handlungen aufgefordert haben - zu diesem Verdacht dauern die Ermittlungen aber noch an.

Flensburg: Mann will mit geliehenem Ausweis verreisen und bekommt etwas unerwartete Probleme

Nach dem fragwürdigen Freundschaftsdienst eines Kumpels erlebte ein 21-jähriger Litauer in Flensburg eine böse Überraschung. Er wollte gestern mit dem Zug nach Dänemark fahren und wurde kurz vor Abfahrt von der Polizei kontrolliert. Als die Beamten den Ausweis, den er ihnen präsentierte, überprüften, stellten sie fest, dass der Mann zur Festnahme ausgeschrieben war. Wie die Polizei mitteilte, sollte er wegen Diebstahls noch eine beträchtliche Haftstrafe absitzen.

Auf der Wache bekam die Geschichte einen unerwarteten Dreh: Als sie die Fingerabdrücke des Mannes nahmen, stellten die Polizisten fest, dass es sich bei der festgenommenen Mann nicht um den Ausweisinhaber handelte. Ein Dolmetscher half bei der Aufklärung: Der Festgenommene gab an, sich den Ausweis bei einem Kumpel geliehen zu haben, weil er seinen eigenen kaputt gemacht hätte. Er wollte aber unbedingt seine Freundin in Dänemark besuchen. Die muss nun allerdings etwas warten. Der junge Mann bekam zwar ersatzweise einen Identitätsnachweis, mit dem darf er aber nicht nach Dänemark reisen. Außerdem muss er mit einer Anzeige wegen Missbrauchs von Ausweisdokumenten rechnen - immerhin der Knast bleibt ihm erspart.

Mainz: Fahranfänger überschätzt sich und demoliert dabei acht Autos

Ein 18-jähriger Fahranfänger hat am Dienstag Nachmittag in Mainz offenbar sein Können wie auch die äußeren Begebenheiten falsch eingeschätzt. Wie die Polizei berichtet, war der junge Mann mit seinem Cabrio mit überhöhter Geschwindigkeit in der Kaiserstraße unterwegs und wollte um die Christuskirche herumfahren. Auf regennasser Fahrbahn geriet er ins Schleudern und verlor in einer Kurve die Kontrolle über sein Auto.



In der Folge raste er in zwei parkende Autos, die durch den Schwung wiederum auf weitere Fahrzeuge geschoben wurden. Insgesamt wurden - das nicht mehr fahrbereite Cabrio des Verursachers eingerechnet - acht Autos unterschiedlich stark demoliert. Die Straße musste für die Bergungsarbeiten teilgesperrt werden. Die Polizei geht von einem Schaden in fünfstelliger Höhe aus.

Baltrum und Norderney: In den mysteriösen Päckchen ist Kokain

Fullscreen

Der Inhalt der elf Päckchen, die in den vergangenen Tagen auf den drei Ostfriesischen Inseln Borkum, Baltrum und Norderney gestrandet sind, ist identifiziert: Sie enthielten Kokain, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft Aurich am Mittwoch mit. Der Marktwert beim Straßenverkauf wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt.



Wer die ziegelsteingroßen Pakete mit schwarzer Folienhülle findet und nicht bei der Polizei abgibt, müsse mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen, warnten die Ermittler. Über die Herkunft der Drogen ist bisher nichts bekannt. Die Behörden prüfen einen Zusammenhang mit ähnlichen Funden an der belgischen Küste. Dort hatte die Polizei Anfang April mehr als eine Tonne Kokain in zwei Dutzend Sporttaschen aus der Nordsee gefischt.



Peckfitz: 18-Jähriger stranguliert sich beim Klettern

Ein 18-jähriger aus Hessen wurde am Sonntag auf einem ehemaligen Armeegelände bei Peckfitz im Altmarkkreis Salzwedel tot aufgefunden. Die Polizei geht nach einem Bericht der "Volksstimme" davon aus, dass der junge Mann in der Nacht zuvor auf einen alten Wachturm auf dem Gelände geklettert war und sich danach mit einer selbstgebauten Kletterhilfe wieder abseilen wollte.



Dabei habe er sich stranguliert und sei erstickt. Der junge Mann hatte mit Erlaubnis auf dem Gelände gecampt. Bislang gibt es keine Hinweise, dass weitere Personen beteiligt waren. Die Polizei geht daher von einem tragischen Unfall aus.

Nachrichten von Dienstag, 19. April

Baltrum und Norderney: Mysteriöse Päckchen angespült - Polizei warnt vor Inhalt

Es wird immer mysteriöser: Erneut sind an gleich mehreren Nordseestränden in Ostfriesland schwarze Päckchen angespült worden. Nachdem die ziegelsteingroßen und meist in schwarzer Folie verpackten Päckchen zunächst in Borkum angeschwemmt wurden, spülte das Meer sie nun auch an die Strände von Baltrum und Norderney, wie Polizei und Staatsanwaltschaft Aurich mitteilten. Zu deren Inhalt machten die Behörden keine Angaben.

Polizei und Staatsanwaltschaft forderten aber dazu auf, die Päckchen "unbedingt" auf den Polizeidienststellen der Inseln abzugeben. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass der Inhalt zu "erheblichen gesundheitlichen Problemen" führen könne. Die Herkunft der Päckchen blieb zunächst weiter unklar. Die Behörden schlossen weitere Funde auf den ostfriesischen Inseln in den kommenden Tagen nicht aus.

A8 bei Bad Ditzenbach: Mann verursacht Unfall und steigt dann nackt über Autos

Diese Aktion ließ selbst erfahrene Polizisten staunend zurück: Auf der Autobahn 8 ist ein Mann auf Höhe Drackensteiner Hang (Richtung Stuttgart) zunächst auf dem Standstreifen an mehreren Autos vorbeigerast, ehe er mit zwei Fahrzeugen kollidierte und sich dann fast mit seinem schwer beschädigten Wagen überschlug. Damit aber noch nicht genug: Anschließend stieg der 32-Jährige aus, schrie lauthals herum und zog sich zu alledem noch Stück für Stück aus, wie die Polizei in ihrem Einsatzbericht schreibt.

Splitterfasernackt habe er danach auf der Fahrbahn gestanden und sei dann über zwei stehende Pkw geklettert. Mehrere Zeugen konnten den Mann schließlich bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Doch selbst die musste Pfefferspray einsetzen, um den offenbar Verwirrten, der zudem immer wieder "Jesus solle ihn abholen" geschrien haben soll, unter Kontrolle zu bekommen.

Insgesamt richtete der Mann einen Schaden von 60.000 Euro an. Zwei Personen wurden bei dem Vorfall am Sonntag leicht verletzt, es bildete sich teilweise ein Rückstau von 13 Kilometern Länge.

Auf der #A8 ist ein 32-jähriger Mann über Autos gelaufen - nackt und schreiend. https://t.co/m4M0vlU5Le — Schwäbische Zeitung (@Schwaebische) 18. April 2017

Ilmenau: Autofahrer wendet auf A71 in Rettungsgasse, um Stau auszuweichen

Unglaublich dreist und unglaublich gefährlich: Auf der Autobahn 71 bei Ilmenau in Thüringen hat ein Autofahrer in einer Rettungsgasse nach einem Unfall gewendet. Er wollte damit offenbar einem Stau auf der Autobahn durch den Thüringer Wald entkommen. Andere Autofahrer, die mit ihren Fahrzeugen im Stau festsaßen, beobachteten den Mann nach Polizeiangaben bei seinem verbotenen Manöver. "Es gab mehrere Hinweise. Das haben viele Leute gesehen", sagte ein Polizeisprecher am Montag. Die Aktion am Sonntag sei auch mit Videos dokumentiert.



Gegen den Geisterfahrer sei Strafanzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs erstattet worden. "Sein Kennzeichen ist bekannt. Das Verfahren läuft", sagte der Polizeisprecher.

Koblenz: Zigarettenkippe aus dem Wagen geschnippt - Unfall mit drei Autos

Eine weggeworfene Zigarettenkippe hat in Koblenz jede Menge Ärger verursacht. Ein 41-jähriger Autofahrer schnippte sie am Montagabend aus dem Fenster, dachte aber, sie sei auf seiner Rücksitzbank gelandet, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der Mann erschrak derart, dass er sich während der Fahrt umdrehte, nach rechts von der Straße abkam und gegen ein geparktes Auto stieß. Dieses wurde auf einen davor stehenden weiteren Pkw geschoben. Alle drei beteiligten Autos waren nicht mehr fahrbereit - die Polizei bezifferte den Sachschaden auf insgesamt rund 11.000 Euro.

Porta Westfalica: Massenkarambolage auf der A2

Starker Regen und viel Verkehr haben am Montagabend auf der A2 bei Porta Westfalica in Nordrhein-Westfalen zu sechs Autobahnunfällen geführt. Bei den Karambolagen wurden neun Menschen schwer und fünf leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Unter anderem fuhr ein mit 58 jugendlichen Sportlern besetzter Bus in ein Stauende und schob mehrere Autos ineinander.

Schiffdorf: Reiterin bricht mit Pferd in Brücke ein

In Schiffdorf im Kreis Cuxhaven musste die Feuerwehr am Ostermontag ein Pferd aus einer misslichen Lage befreien. Das Tier war mitsamt Reiterin auf einer kleinen Holzbrücke, die über einen Graben führt, eingebrochen. Während die 54-Jährige absteigen konnte, rutsche das Tier durch die Brücke in den Graben. Es musste zunächst vom Tierarzt per Spritze beruhigt werden, bevor es von der Feuerwehe unter der Brücke hervorgezogen werden konnte. Alles in allem habe das Pferd den Unfall heil überstanden, teilte die Feuerwehr mit.

Priort: Spaziergänger findet Vater und Sohn tot im Auto