Der Wetterdienst warnt vor Orkanböen in Ost- und Norddeutschland

Wetterdienst warnt vor Orkanböen in Ost- und Norddeutschland

In Teilen Nord- und Ostdeutschlands drohen am Donnerstag Orkanböen, warnt der Deutsche Wetterdienst. Zwischen 8 und 22 Uhr drohen Böen der Stufe drei. Die Stufe vier ist die höchste Warnstufe für Orkanböen. Betroffen sind unter anderem Berlin, Brandenburg, Teile Sachsens, Schleswig-Holsteins und Mecklenburg-Vorpommerns sowie der Regierungsbezirk Kassel. Die Experten empfahlen, den Aufenthalt im Freien zu vermeiden und warnten vor entwurzelten Bäumen, herabstürzenden Dachziegeln und Schäden an Gerüsten und Hochspannungsleitungen.

Aktuelle Unwetterwarnungen gibt es auf der Webseite des Deutschen Wetterdienstes (DWD).



Eisenach: A4 Richtung Frankfurt vollgesperrt

Die A4 wird nach einem LKW-Unfall am Morgen für längere Zeit in Richtung Frankfurt/M. vollgesperrt bleiben. Kurz vor 7 Uhr war ein mit Papiertüten beladener tschechischer Lastzug bei Eisenach umgekippt. Der LKW kam über alle drei Fahrspuren zum Liegen und ragt sogar in den Gegenverkehr hinein. Der Fahrer wurde bei dem Unfall verletzt und kam ins Krankenhaus. Aus dem beschädigten Tank der Zugmaschine liefen einige Hundert Liter Diesel auf die Fahrbahn und verteilen sich großflächig. Deshalb wird die Bergung des Lastzuges mehrere Stunden in Anspruch nehmen. Der Verkehr wird an der Anschlussstelle Eisenach-Ost über die B84/B19 nach Eisenach-West ab- und umgeleitet.

Nachrichten von Mittwoche, 4. Oktober:

Erfurt: Leichen von Frau und Kleinkind im Auto gefunden

In der Nähe des Erfurter Ortsteils Kerpsleben wurden die Leichen einer 43-Jährigen und eines dreijährigen Mädchens in einem Auto gefunden, berichtete die Polizei. Der Lebensgefährte der Frau entdeckte die Toten in dem Wagen, welcher nach Angaben des MDR am Feldweg zwischen Kerspleben und Vieselbach stand. Derzeit werden die Spuren gesichert und die näheren Umstände des Geschehens ermittelt. Erkenntnisse zur Todesursache liegen bislang nicht vor. "Wir gehen von einem nichtnatürlichen Tod aus", sagte ein Polizeisprecher bislang nur.

Sinsheim: 300 Schulkinder nach Pfefferspray-Scherz evakuiert

Weil kurz nach 13 Uhr in der der Toilettenanlage der Theodor-Heuß-Schule in Sinsheim reizende Dämpfe festgestellt wurden, ist das komplette Gebäude geräumt worden. Insgesamt klagten 49 Schüler über Atemwegsreizungen. Sie wurden vor Ort medizinisch betreut. Rund 300 Schüler wurden in die Turnhalle geschickt. Die Feuerwehr Sinsheim führte Messungen hinsichtlich des Schadstoffes durch und stellte fest, dass zwei Kinder - ein Sechst- und ein Neuntklässler - in der Pause mit Pfefferspray hantiert hatten, woraufhin es zum Austritt des Stoffes kam. Der Unterricht konnte einige Zeit später fortgesetzt werden.

Braunschweig: Bussard klemmt am Autodach

Unfreiwilliges Abenteuer für einen Greifvogel: Ein 31-Jähriger war mit seinem Auto in Braunschweig unterwegs, als ihm der Bussard entgegen kam. Bei dem Zusammenprall geriet der Vogel zwischen Autodach und Gepäckbox und blieb dort stecken, berichtet die Polizei. Der Fahrer fuhr sogleich zur Autobahnpolizei, die den Tierschutz alarmierte. Mitarbeiter konnten die Box lösen, sodass der Greifvogel wegfliegen konnte.

Krefeld: Familie erkrankt an Lebensmittelvergiftung nach Pilzekauf am Gemüsestand

Am Sonntag wurden an einem Gemüsestand auf einem Flohmarkt in der Mevissenstraße in Krefeld Pilze verkauft, unter denen giftige Knollenblätterpilze waren. Die Stadt Krefeld warnt Käufer von Pilzen dieses Marktes vor dem Verzehr. Eine fünfköpfige Familie soll aufgrund dessen eine Lebensmittelvergiftung erlitten haben und muss im Krankenhaus behandelt werden, berichtet der WDR. Personen, die etwa zehn Stunden nach dem Verzehr von Pilzen unter Übelkeit, Erbrechen oder Durchfall leiden, sollten sich unverzüglich in eine Notaufnahme begeben. Zur Sicherung eines Vergiftungsfalles sollten Pilze der verzehrten Speise sichergestellt und mitgebracht werden. Die Warnung bezieht sich ausschließlich auf Pilze, die an dem Gemüsestand an der Mevissenstraße in Krefeld am 1. Oktober gekauft wurden.

Dortmund: Tanklaster liegt quer über der A45



Die Autobahn A45 in Richtung Frankfurt ist nach einem Verkehrsunfall eines Tanklastzuges kurz vor der Anschlussstelle Freudenberg gesperrt, berichtet die Polizei. Der Tanklastzug kippte bei einer Baustelle um und liegt nun quer auf der Fahrbahn. Der Fahrer blieb unverletzt, doch der LKW-Tank wurde beschädigt, sodass Kraftstoff ausläuft. Deshalb dauern die Bergungsarbeiten noch bis in die Abendstunden an. Erschwert werden diese, weil sich der umgekippte LKW unter einer Brücke befindet.



Empfohlene Umleitung: über die A4 bei Krombach und A45 bei Siegen.

Osnabrück: Auffahrunfall auf A30 - LKW-Fahrer tödlich verunglückt

Gegen 7 Uhr morgens war ein LKW-Fahrer auf der A30 in Richtung Niederlande unterwegs, als er zwischen der Anschlussstelle Natbergen und dem Kreuz Osnabrück-Süd bei stockendem Verkehr auf einen vorausfahrenden Sattelzug auffuhr. Durch den Zusammenstoß wurde er in seinem Führerhaus eingeklemmt. Ein Rettungswagen brachte den Mann in ein Krankenhaus, wo er seinen Verletzungen erlag. Auch sein Beifahrer zog sich schwere Verletzungen zu, der 47-jährige Fahrer des vorausfahrenden LKW erlitt leichte Verletzungen. Für die Bergung der Fahrzeuge und der Reinigung der Fahrbahn ist die Autobahn ab der Anschlussstelle Natbergen noch voraussichtlich bis mittags gesperrt. Eine Ableitung ist eingerichtet, dennoch staut sich der Verkehr aktuell auf einer Länge von zehn Kilometern.

A1: Laster verliert Leergut

Das hat ordentlich gescheppert: In der Nacht zu Mittwoch hat ein Sattelzug auf der A1 auf dem Autobahnzubringer Arsten Kisten mit Leergut verloren. Der Fahrer wollte von der Autobahn auf den Autobahnzubringer fahren, als in der langgezogenen Rechtskurve die Ladung des Lkws verrutschte und durchbrach die Plane. Die Bierkästen verteilten sich über die Fahrstreifen beider Fahrtrichtungen. Der Autobahnzubringer musste daher vollgesperrt werden. Bei den Aufräumarbeiten mit Kehrmaschine und Radler bekam die Polizei spontane Unterstützung: Mehrere Helfer griffen zum Besen und fegten die Scherben von der Fahrbahn, sodass zumindest ein Fahrstreifen stadtauswärts schnell wieder freigegeben werden konnte.

So wird das Wetter in Deutschland:

Nachrichten von Dienstag, 3. Oktober:



Hagen: Auto rast in Garten

Ein 19-Jähriger ist am Dienstagnachmittag in Richtung Hagen-Breckerfeld, als er aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam und in einen Garten raste. Hierbei überschlug sich der weiße Renault und blieb auf dem Dach liegen, berichtete die Polizei. Der junge Mann wurde schwer verletzt und kam in ein Krankenhaus. An dem Fahrzeug entstand ein Totalschaden. Da Benzin aus dem Fahrzeug in einen nahegelegenen Bach lief, wurde von der Feuerwehr eine Ölsperre aufgebaut.

Düsseldorf: Gruppe verprügelt unvermittelt Passanten



Noch unklar sind die Hintergründe zu zwei Körperverletzungsdelikten am Montagabend an der Unterführung des Bahnhofs Eller-Süd, bei denen drei Männer zum Teil lebensbedrohlich verletzt wurden - ein 36-Jähriger befindet sich noch in stationärer Behandlung, berichtet die Polizei. Die Opfer waren kurz vor Mitternacht von der fünf bis sechsköpfigen Gruppe zwei Mal unvermittelt angegriffen worden. Die Staatsanwaltschaft wertete diesen Fall als versuchtes Tötungsdelikt, die Mordkommission ermittelt und die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Nachrichten von Montag, 2. Oktober:

Wittenberg: 30-Jähriger nach Schlägerei gestorben

Ein Mann aus Sachsen-Anhalt ist nach einer Schlägerei an seinen Verletzungen gestorben, wie die Polizei mitteilte. Das Opfer war am Freitagnachmittag mit seiner 24-jährigen Begleiterin in Wittenberg unterwegs, als das Paar auf dem Arsenalplatz von einer drei- bis vierköpfigen Gruppe angepöbelt wurde. Dabei kam es zu einer Schlägerei zwischen dem 30-Jährigen und einem 17-Jährigen aus der Gruppe. Der Mann bekam mehrere Schläge ins Gesicht und stürzte auf den Hinterkopf. Er starb in der Nacht zum Samstag im Krankenhaus. Der verdächtige Jugendliche konnte später von Polizeibeamten gestellt werden. Gegen den 17-Jährigen wurde zunächst kein Haftbefehl erlassen. Derzeit wertet die Polizei Videomaterial von einer Überwachungskamera aus. Während Polizei und Staatsanwaltschaft noch ermitteln, griffen die AfD Sachsen-Anhalt sowie die NPD Wittenberg den Vorfall bereits in Posts auf ihren Facebook-Seiten auf.

Herne: Mann überfällt Spielhalle und Supermarkt - trotz Krankenhausaufenthalts

Obwohl er im Krankenhaus lag, soll ein 55-Jähriger zwei Raubüberfälle in Herne begangen haben. Der Mann sei während eines stationären Aufenthalts in seinem Krankenbett festgenommen worden und ist nun in Untersuchungshaft, teilte die Polizei mit. Der vorbestrafte Tatverdächtige soll am Samstag eine Spielhalle überfallen haben. Ein Passant hatte beobachtet, wie der Mann nach der Tat wieder ins Krankenhaus gekommen war. Wegen eines Überfalls auf einen Supermarkt zwei Tage zuvor wurde ohnehin schon nach dem Mann gefahndet.

Aachen: Mann verläuft sich beim Pilzesammeln

Vor lauter Pilzesammeln hat ein Mann seine Frau zurückgelassen und sich dabei im Wald verlaufen, berichtete die Polizei. Das niederländische Paar war am Sonntagmorgen im Zweifaller Wald unterwegs, um Pilze zu suchen. Jeder ging dabei in eine andere Richtung, sodass sich die beiden um die Mittagszeit aus den Augen verloren. Gegen 17.30 Uhr hatte das Paar ein letztes Mal telefoniert, teilte die 56-jährige um 20 Uhr verzweifelt der Polizei mit. Bei diesem Telefonat hatte der Mann angegeben, nicht zu wissen wo er sei. Er sei viel bergauf und bergab gelaufen. Die Polizei leitete daraufhin eine Suche nach dem letzten bekannten Standort des Mannes ein. Erschwerend kam hinzu, dass der Vermisste auf ein Hörgerät angewiesen ist und dessen Batterien leer waren. Gegen 23.30 Uhr tauchte der 60-Jährige dann leicht lädiert, mit Schmerzen in den Füßen und in den Knien, vor einem Hotel auf. Er sei im dunklen Wald völlig orientierungslos mehrfach gestürzt, an Wurzeln und Ästen hängengeblieben. Sonst gehe es ihm gut, so der 60-Jährige sichtlich erleichtert. Diesen Ausflug wird das Paar wohl nicht so schnell vergessen.

Ulm: 18-Jährige missachtet Vorfahrt, acht Schwerverletzte

Bei einem Verkehrsunfall in der Nähe von Ulm sind am Sonntagabend acht Menschen schwer verletzt worden. Eine 18-Jährige missachtete beim Linksabbiegen die Vorfahrt, sodass zwei Autos zusammenstießen, wie die Polizei mitteilte. Alle acht Insassen in den beiden Wagen trugen schwere Verletzungen davon und mussten mit Rettungswagen und einem Hubschrauber in Kliniken gebracht werden.

Mülheim: 16 Patienten bekommen im Krankenhaus Lungenentzündung, vier von ihnen sterben



Bereits Anfang September wurden Legionellen im Trinkwasser und in der Klimaanlage des Evangelischen Krankenhauses nachgewiesen. Sofortmaßnahmen seien ergriffen worden, erklärte das NRW-Gesundheitsministerium am Sonntag. Seitdem sei es zu keinen weiteren Infektionen gekommen. Doch unter den 16 Betroffenen, die die Lungenentzündung bekamen, waren laut Gesundheitsministerium auch vier Patienten, die an schwersten Grunderkrankungen litten und inzwischen starben. Ob und inwieweit die Legionelleninfektionen zum Tod beigetragen haben, könne "weder bestätigt noch ausgeschlossen werden", hieß es.

Mönchengladbach: 15-Jähriger stirbt an Meningitis



Es geschah bereits in der Nacht von Donnerstag auf Freitag: Ein 15-jähriger Mönchengladbacher Schüler ist an Meningitis gestorben, berichtet "RP Online". Die Eltern der Kinder, die mit ihm in den vergangenen zehn Tagen direkten Kontakt hatten, mögen sich in der Kinderklinik des Elisabeth-Krankenhauses in Rheydt melden. Die Gesundheitsbehörde hat Maßnahmen wie Antibiotikaprophylaxe vorbereitet, um diese Personen, die sich eventuell angesteckt haben könnten, zu schützen. Eine Meningokokken-Infektion ist eine schwere Erkrankung, die innerhalb weniger Stunden lebensbedrohlich werden kann. Symptome von Meningitis sind Kopfschmerzen, Nackensteifigkeit und Übelkeit. Direkt betroffen dürften 30 Schüler sein, die mit dem verstorbenen Jungen in eine Klasse gingen. Aber auch auf dem Schulhof könnte es zu Kontakten gekommen sein. Am häufigsten werden Meningokokken als Tröpfcheninfektion übertragen. In Mönchengladbach wurden in diesem Jahr bisher zwei Fälle gemeldet, im vergangenen Jahr war es einer.

Bad Godesberg: Mann in Einkaufspassage niedergeschossen



Am Samstagabend gegen 23 Uhr hatten Zeugen der Polizei Schussgeräusche und einen Verletzten gemeldet, der auf dem Boden der Arcadia-Passage in Bad Godesberg bei Bonn lag. Der 36-Jährige wurde mit Verletzungen im Unterkörper und an den Beinen in ein Krankenhaus gebracht, berichtet die Polizei. Zeitgleich stellte sich auf der Polizeiwache Bad Godesberg ein 23-jähriger Mann. Er gab an, dass er in einem Streitgeschehen mit einer Handfeuerwaffe auf den 36-jährigen geschossen und ihn verletzt habe. Der Tatverdächtige wurde festgenommen. Kurze Zeit später wurde in Tatortnähe ein 27-Jähriger festgenommen, der ebenfalls an dem Tatgeschehen beteiligt gewesen sein könnte. Die Ermittlungen zum Hintergrund, dem genauen Tatablauf und den Tatbeiträgen der Festgenommenen dauern an. Die Mordkommission bittet um Zeugenaussagen.

So wird das Wetter in Deutschland:

