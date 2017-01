Nach dem Einsatz rund um die Silvesterfeierlichkeiten ist die Kölner Polizei für die Bezeichnung "Nafris" für Nordafrikaner kritisiert worden. Diesen Begriff benutzten die Beamten während des Einsatzes auf Twitter. Dafür hagelt es nun massive Kritik.



So sagte der frühere Piratenpolitiker Christopher Lauer, er halte diesen Begriff für in hohem Maße entmenschlichend. Die Grünen-Chefin Simone Peter bezeichnete den Gebrauch von "herabwürdigenden Gruppenbezeichnungen wie 'Nafris' für Nordafrikaner" in der "Rheinischen Post" als "völlig inakzeptabel". Ähnlich äußerte sich die Linke in NRW. Der Kölner Polizeipräsident Jürgen Mathies sagte dazu während einer Pressekonferenz zum Silvester-Einsatz, nach seiner Einschätzung hätte der Begriff "Nafri" besser nicht nach außen verwendet werden sollen.

Vorgehen der Polizei in Köln verhältnismäßig?



Die Kritik an der Kölner Polizei geht allerdings über den vermeintlich rassistischen Tweet hinaus. Auch ein pauschales Vorgehen gegenüber Hunderten Menschen nordafrikanischer Herkunft wird kritisiert. Zwar habe das Großaufgebot der Polizei in Köln und anderen Städten "Gewalt und Übergriffe in der vergangenen Silvesternacht deutlich begrenzt", sagte Peter der "Rheinischen Post". Es stelle sich aber die Frage "nach der Verhältnis- und Rechtmäßigkeit, wenn insgesamt knapp 1000 Personen alleine aufgrund ihres Aussehens überprüft und teilweise festgesetzt wurden".

Polizeipräsident Mathies verteidigte das Vorgehen gegen bestimmte Gruppen. "Es ging darum, konsequent zu verhindern, dass es nochmal zu vergleichbaren Ereignissen kommt wie im vergangenen Jahr." Damals waren vor allem Männern aus den Maghreb-Staaten als mutmaßliche Täter identifiziert worden. Nach Darstellung der Polizei waren erneut große Gruppen Nordafrikaner nach Köln gereist. Allein am Hauptbahnhof und dem Bahnhof Deutz seien mehrere hundert Männer mit einer "Grundaggressivität" aufgetreten. Es habe insgesamt 650 Überprüfungen gegeben, bei den allermeisten habe sich eine Herkunft aus Nordafrika ergeben. Es gab den Angaben zufolge 190 Platzverweise, 92 Menschen wurden in Gewahrsam genommen - darunter auch Deutsche.

Der innenpolitische Sprecher der CDU, Stephan Mayer, begrüßte im "ZDF-Morgenmagazin" das Verhalten der Polizei und wies die Kritik zurück. Die Beamten hätten mit konsequentem Einsatz Übergriffe wie in der Silvesternacht 2015/16 verhindert.