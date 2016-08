Nasa-Sonde «Juno» rückt «König» Jupiter auf die Pelle

Washington - Nach mehr als fünf Jahren im All hat die Sonde «Juno» enge Bekanntschaft mit Jupiter gemacht: Sie kam ihm so nahe wie kein anderes Raumfahrzeug zuvor - auf bis zu 4200 Kilometer. «Juno» sei nahe den oberen Wolken des Planeten «gesegelt», bestätigte die Nasa. Jetzt warten die Wissenschaftler auf Daten. Die Sonde war am 5. August 2011 zu ihrer Reise aufgebrochen und umkreist Jupiter seit dem 4. Juli, ist ihm aber bisher noch nie so stark auf die Pelle gerückt wie jetzt.