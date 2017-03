Nato-Russland-Rat tagt in Brüssel

Brüssel - Vertreter der 28 Nato-Staaten und Russlands kommen heute zum ersten Mal in diesem Jahr zu offiziellen Gesprächen in Brüssel zusammen. Der Nato-Russland-Rat will unter anderem klären, ob Militärmanöver durch bessere Kommunikation untereinander sicherer gemacht werden könnten. Die Nato-Staaten wollen außerdem über die ihrer Ansicht nach unzureichenden russischen Bemühungen zur Beilegung des Ukrainekonflikts sprechen. Moskau dürfte erneut die Aufrüstung der Nato im nordöstlichen Bündnisgebiet thematisieren.