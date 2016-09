Neue «Star Trek»-Serie verschiebt sich auf Mai 2017

New York - «Raumschiff Enterprise»-Fans müssen sich für das TV-Comeback der Serie noch etwas gedulden. Der US-Sender CBS kündigte laut Medienberichten an, dass sich der Start von «Star Trek: Discovery» von Januar auf Mai 2017 verschiebe. Man wolle den hohen Erwartungen an den Science-Fiction-Klassiker gerecht werden und brauche dafür mehr Zeit, zitierten «Variety» und «The Wrap» die Serienmacher um den Produzenten Bryan Fuller. CBS hatte vergangenen Herbst den neuen «Star Trek»-Ableger angekündigt.