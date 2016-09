Neue Waffenruhe für Osten der Ukraine vereinbart

Kiew - Im Osten der Ukraine sollen von morgen an die Waffen schweigen. Der ukrainische Präsident Petro Poroschenko erklärte sich in Kiew mit einer neuen Waffenruhe einverstanden, die zunächst sieben Tage gelten soll. Zuvor hatten bereits die prorussischen Separatisten verkündet, von Mitternacht an eine Feuerpause beachten zu wollen. Die Einigung wurde bei einem Treffen von Präsident Petro Poroschenko mit den Außenministern aus Deutschland und Frankreich, Frank-Walter Steinmeier und Jean-Marc Ayrault, erzielt. Insgesamt gab es in dem Konflikt bereits etwa 10 000 Tote.