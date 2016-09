New York - Die neue Weltranglisten-Erste Angelique Kerber hat bei den US Open in New York das Endspiel erreicht. Die 28-Jährige aus Kiel gewann im Halbfinale gegen die Dänin Caroline Wozniacki 6:4, 6:3 und ist vom kommenden Montag an als erste Deutsche nach Steffi Graf die Nummer eins im Damen-Tennis.