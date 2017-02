Neues Gesicht und neuer Name für Mallorcas Partykiosk «Ballermann 6»

Palma - Die berühmte Strandbude «Ballermann 6» an der Playa de Palma auf Mallorca bekommt ein neues Gesicht - und einen neuen Namen: Ab sofort prangt an der Front der Schriftzug «Beach Club Six». Mit mehreren Jahren Verspätung sei die gesamte Optik des Party-Kiosks verändert worden, berichtete die «Mallorca Zeitung». So sei die Fassade des «Balneario 6», der unter den deutschen Touristen nur Ballermann 6 genannt wird, in Olivgrün gestrichen worden. Zunächst hatte die «Bild» darüber berichtet.