Neun Tote bei möglichem Anschlag mit Lkw in Berlin

Berlin - Bei einem möglichen Anschlag in Berlin ist ein Unbekannter am Abend mit einem Lastwagen auf einen Weihnachtsmarkt gefahren und hat mindestens neun Menschen getötet. Rund 50 Menschen wurden teils lebensgefährlich verletzt, wie die Polizei mitteilte. Ein Sprecher sagte kurz nach dem Vorfall an der Berliner Gedächtniskirche, es handle sich vermutlich um einen Anschlag. Der dunkle Lastwagen fuhr laut Polizei mit hoher Geschwindigkeit über den Markt und zerstörte dabei mehrere Buden. Ein Verdächtiger wurde festgenommen. Es sei vermutlich der Fahrer, sagte ein Sprecher. Ein Mann, der auf dem Beifahrersitz saß, verstarb demnach vor Ort.