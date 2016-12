Neuwagen rollt beim Pinkeln in Fluss

Leer - Er hatte die Handbremse vergessen und seinen Neuwagen zum Pinkeln verlassen - das kommt ihn nun teuer zu stehen: Ein 69-Jähriger hatte sein Fahrzeug am Abend an einem ehemaligen Fähranleger im ostfriesischen Leer abgestellt, wie die Feuerwehr mitteilte. Während er pinkelte, rollte das Auto die stark abschüssige Straße hinunter und landete in der Ems. Etwa sieben Meter vom Ufer entfernt versank es bis zum Dach. Mit einem Stahlseil musste die Feuerwehr den völlig kaputten Wagen wieder an Land ziehen.