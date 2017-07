Auf Braunschweig rolle keine Flutwelle zu - Feuerwehr warnt vor Panikmache

Die Nachrichten des Tages im stern-Ticker:

+++ 13.32 Uhr: Waschbär in Kraftwerk sorgt für Höllenkrach +++

In einem Berliner Heizkraftwerk hat ein Waschbär an einem 1100 Kilovolt starken Trafo einen Kurzschluss verursacht. Ein lauter Knall und ein greller Blitz rissen darauf in der Nacht zu Donnerstag Anwohner in mehreren Stadtteilen aus dem Schlaf. Einige hundert Anrufe gingen zwischen 2.00 und 3.00 Uhr bei der Berliner Polizei ein, wie diese mitteilte. Wie der Kleinbär in das Kraftwerk gelangte, konnte sich Vattenvall-Sprecher Olaf Weidner nicht erklären. "Unsere Anlagen sind mit Zäunen gut gesichert." Experten sollen nun den Fall aufklären. Der Bär überlebte die nächtliche Tour. Ein Jäger und der Naturschutzbund (Nabu) versuchten, das Tier einzufangen - vergeblich.

+++ 13.14 Uhr: Syrisches Bündnis: Hälfte von IS-Hochburg Al-Rakka eingenommen +++

Die Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) haben nach eigenen Angaben rund die Hälfte der IS-Hochburg Al-Rakka in Syrien von den Dschihadisten eingenommen. Einer der wichtigsten Plätze in der Stadt sei unter Beschuss, sagte ein Sprecher der von Kurden geführten Allianz. Die Allianz wird im Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) von den USA unterstützt. Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte bestätigte die Angaben. Trotz heftiger Gegenwehr durch die Islamisten komme der Vormarsch der Syrischen Kräfte voran, sagte der Leiter der Beobachtungsstelle, Rami Abdel-Rahman.

+++ 12.55 Uhr: Indonesische Fußball-Fans prügeln Mann zu Tode +++

Nach einem Spitzenspiel der indonesischen Fußball-Liga ist ein 22 Jahre alter Mann aus Versehen von anderen Anhängern des eigenen Vereins zu Tode geprügelt worden. Der Fan von Persib Bandung wurde nach Angaben der Polizei von mehreren Männern angegriffen, die ihn fälschlicherweise für einen Anhänger des Hauptstadt-Vereins Persija Jakarta hielten. Nach dem 1:1-Unentschieden am Samstagabend in Bandung gingen sie auf den 22-Jährigen los und verletzten ihn schwer am Kopf und am Brustkorb. Er musste ins Krankenhaus gebracht werden, wo er am Donnerstag starb.

+++ 12.43 Uhr: Sprecherin: Auf Braunschweig rollt keine Flutwelle zu +++

Die Braunschweiger Feuerwehr warnt trotz steigender Wasserstände vor Panikmache. Eine Sprecherin bezeichnete die Lage in der Hochwasserregion als "relativ ruhig". Es rolle keine Flutwelle auf Braunschweig zu, sagte Stadtsprecherin Lisa Bertram. Sie rechne nicht damit, dass Stadtteile überflutet werden. In ausgewiesenen Überschwemmungsgebieten werde es aber Überflutungen geben, teilte die Feuerwehr auf Facebook mit. Die Pegelstände stiegen langsam an, gegen 18 Uhr wurden die Höchststände von Oker, Schunter, Mittelriede sowie Wabe erwartet. Am Morgen hatte ein Feuerwehrsprecher noch erwartet, es würden einige Stadtteile überschwemmt.

Die Anwohner seien informiert, sagte Bertram. Sie sollen laut Feuerwehr die Hauseingänge abdichten oder Gegenstände in Kellerräumen hochstellen. Wer seinen Keller selbst trockenlegen können, solle dies mit Wischlappen und Eimern tun. "Überflutete Straßen sind momentan zu akzeptieren und werden keinen Einsatz der Feuerwehr auslösen", teilte die Feuerwehr mit.

+++ 12.38 Uhr: Wirbel um Landesliste der NRW-AfD - Wahlleiter prüft Vorwürfe +++

Der Landeswahlleiter prüft Vorwürfe über ein möglicherweise zweifelhaftes Zustandekommen der Kandidatenliste der nordrhein-westfälischen AfD für die Bundestagswahl. Es sei ein anonymes Schreiben eingegangen, in dem von Unregelmäßigkeiten bei der Delegiertenaufstellung des AfD-Kreisverbands Recklinghausen berichtet werde, sagte ein Sprecher des Landesinnenministeriums.

Details nannte er nicht. Landeswahlleiter Wolfgang Schellen habe eine Stellungnahme der NRW-AfD angefordert, die bereits vorliege. Auch zu deren Inhalt äußerte sich das Ministerium nicht. Am Freitag entscheidet der Landeswahlausschuss über die Zulassung der Listen von insgesamt 27 Parteien im bevölkerungsreichsten Bundesland, darunter auch der AfD.

Die "Rheinische Post" hatte zuerst über die Vorwürfe berichtet. Demnach sollen bei der Wahl der Recklinghäuser AfD-Delegierten für die Landesversammlung in Essen im Februar auch drei Personen mitgewählt haben, die noch nicht Parteimitglieder und daher nicht stimmberechtigt waren.

+++ 12.34 Uhr: BMW: Haben mit Aufklärung von Kartellvorwürfen begonnen +++

Der BMW-Konzern hat nach eigenen Angaben eine Prüfung der Vorwürfe kartellrechtswidriger Absprachen eingeleitet. Das Unternehmen bewerte die aktuelle Situation umfassend und habe umgehend mit der Aufklärung des Sachverhalts begonnen, hieß es vom Dax-Konzern. Angesichts verschiedener Medienberichte teilten die Münchener mit: "Der BMW Group ist zum aktuellen Zeitpunkt kein förmliches Ermittlungsverfahren der EU-Kommission gegen das Unternehmen im Zusammenhang mit dem Verdacht wettbewerbswidriger Absprachen innerhalb der Automobilbranche bekannt." Weiter könne sich das Unternehmen dazu derzeit nicht äußern.

Die EU-Kommission prüft aktuell Informationen, wonach sich VW, BMW, Daimler, Audi und Porsche unter anderem in technischen Fragen und teilweise beim Einkauf abgesprochen haben sollen. Die Kartellwächter müssen jetzt entscheiden, ob diese Absprachen illegal waren.





+++ 12.17 Uhr: Frankreich will Hotspots für Flüchtlinge in Libyen noch in diesem Sommer +++

Frankreich will noch in diesem Sommer sogenannte Hotspots für Flüchtlinge im nordafrikanischen Krisenstaat Libyen einrichten. Frankreich wolle dabei mit der EU oder alleine handeln, sagte Staatschef Emmanuel Macron. Durch die Registrierungsstellen für Flüchtlinge sollten Menschen ohne Chancen auf Asyl davon abgehalten werden, mit einer Überfahrt über das Mittelmeer große Risiken einzugehen.

+++ 12.03 Uhr: Beate Zschäpe wollte laut Anklage NSU-Opfer bewusst verhöhnen +++

Die Bundesanwaltschaft hat der mutmaßlichen Rechtsterroristin Beate Zschäpe vorgeworfen, bis zum Schluss hinter den Zielen des Nationalsozialistischen Untergrunds ( NSU) gestanden zu haben. Wie wichtig ihr der NSU gewesen sei, zeige sich daran, dass Zschäpe auch nach dem Tod von Uwe Mundlos und Uwe Böhnhard noch die Bekennervideos zu den Mordtaten des NSU versandt habe, sagte Oberstaatsanwältin Anette Greger am im NSU-Prozess München vor dem Oberlandesgericht München.



Zschäpe habe nach dem Tod von Böhnhardt und Mundlos im November 2011 die Möglichkeit gehabt, einen Schlussstrich zu ziehen. Stattdessen sei es ihr darauf angekommen, die Opfer des NSU zu "verhöhnen". Deshalb habe sie möglichst viele Bekenner-DVDs verschickt mit Bildern der vom NSU Ermordeten in ihrem Blut.

+++ 12.02 Uhr: Anklage gegen Regensburger Oberbürgermeister wegen Korruptionsverdacht erhoben +++

Gegen den unter Korruptionsverdacht stehenden Regensburger Oberbürgermeister Joachim Wolbergs (SPD) hat die Staatsanwaltschaft Anklage erhoben. Wolbergs werden Bestechlichkeit in zwei Fällen sowie Vorteilsannahme und fünf Verstöße gegen das Parteiengesetz vorgeworfen, wie die Anklagebehörde in Regensburg mitteilte. Vor dem Hintergrund der Ermittlungen war der Oberbürgermeister Anfang des Jahres bereits des Dienstes enthoben worden.

+++ 11.57 Uhr: Tschechische Touristin stirbt nach Messerangriff in Ägypten +++

Die Zahl der Toten nach dem Messerangriff auf westliche Touristinnen im ägyptischen Hurghada ist auf drei gestiegen. Eine 36 Jahre alte Tschechin starb in der Nacht zu Donnerstag an den Folgen ihrer schweren Stichverletzungen. Das teilte der tschechische Gesundheitsminister Miloslav Ludvik mit. Bereits am Mittwoch hatte ein Ärzteteam in einer Klinik in Kairo den Hirntod der Frau aus Westböhmen festgestellt. Die Familie wird psychologisch betreut.

Der tschechische Außenminister Lubomir Zaoralek wandte sich in einer Note an die ägyptische Gegenseite und forderte die rasche Aufklärung der Umstände der Messerattacke vom 14. Juli. "Es ist schrecklich, wenn ein Mensch aus dem Urlaub nicht zu seiner Familie zurückkehrt", sagte der Sozialdemokrat.

+++ 11.43 Uhr: Netanjahu will Büro von Al-Dschasira in Israel schließen +++

Wegen der Berichterstattung über die Tempelberg-Krise will Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu das Jerusalem-Büro des TV-Senders Al-Dschasira schließen. "Das Al-Dschasira-Netzwerk hört nicht auf, rund um den Tempelberg zu Gewalt aufzuhetzen", schrieb Netanjahu auf Facebook. Nach einem blutigen Attentat am Tempelberg in Jerusalem und neuen Sicherheitskontrollen für muslimische Gläubige war es in den vergangenen Tagen zu massiven Unruhen vor allem in Jerusalem gekommen.

Netanjahu schrieb, er habe bereits mehrfach mit den zuständigen Behörden darüber gesprochen, das Al-Dschasira-Büro in Jerusalem zu schließen. "Sollte dies nicht passieren aufgrund gesetzlicher Auslegungen, werde ich darauf hinarbeiten, die erforderlichen Gesetze zu erlassen, um Al-Dscharisa aus Israel zu vertreiben." Al-Dschasira hat seinen Sitz im Golfemirat Katar. Das Büro in Jerusalem war zunächst nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.

+++ 11.34 Uhr: Europäischer Autoverband warnt vor steigender Kfz-Steuer durch neue Abgastests +++

Wegen schärferer Abgastests hat der europäische Automobilherstellerverband ACEA vor steigenden Kfz-Steuern gewarnt. Das ab September für neue Fahrzeugtypen vorgeschriebene Testverfahren werde "zu höheren CO2-Werten" bei der Messung der Abgasemissionen vergleichbarer Autos führen. Da in Deutschland und 18 weiteren EU-Staaten die Kfz-Steuer vom CO2-Ausstoß abhänge, könne dies zu höheren Steuerlasten für Kunden führen. Ab September 2018 gelte dies sogar für alle neu zugelassenen Autos.



Der ACEA rechnet offenbar mit Abweichungen von bis zu 20 Prozent gegenüber den Messungen mit dem alten Messverfahren NEFZ. In Deutschland wird die Kfz-Steuer grundsätzlich nach Hubraum und CO2-Ausstoß berechnet. Für ab 2014 zugelassene Autos wird ab einem Sockel von 95 Gramm pro Kilometer ein Aufschlag von zwei Euro für jedes weitere Gramm fällig. 20 Gramm mehr würden dabei folglich mit 40 Euro mehr zu Buche schlagen.

+++ 11.15 Uhr: Bundesanwaltschaft: Zschäpe hat NSU-Anschläge dokumentiert +++

Die mutmaßliche Rechtsterroristin Beate Zschäpe hat nach Überzeugung der Bundesanwaltschaft die Anschläge der Terrorzelle NSU fein säuberlich dokumentiert und damit von den Taten gewusst. Oberstaatsanwältin Anette Greger sagte im Münchner NSU-Prozess, nach der Beweisaufnahme sei davon auszugehen, dass Zschäpe das Archiv geführt habe und für die Dokumentation der begangenen Taten verantwortlich gewesen sei.

Das werde unter anderem durch Fingerabdrücke und DNA-Spuren der Hauptangeklagten auf Zeitungsartikeln belegt, die wiederum in Bekennervideos des "Nationalsozialistischen Untergrunds" zu sehen seien. Greger sprach am dritten Tag des Anklage-Plädoyers von "starken Indizien", dass Zschäpe in die Materialsammlung und die Erstellung der Videos eingebunden gewesen sei.

+++ 10.40 Uhr: Abbas ruft Palästinenser zur Rückkehr zum Tempelberg auf +++

Nach dem Abbau umstrittener israelischer Sicherheitsvorrichtungen hat Palästinenserpräsident Mahmud Abbas zur Rückkehr zum Tempelberg aufgerufen. Die Gebete würden nun hoffentlich wieder in der Al-Aksa-Moschee stattfinden, sagte Abbas vor Journalisten in Ramallah, nachdem die muslimischen Gläubigen aus Protest gegen die Maßnahmen Israels wochenlang den Tempelberg gemieden hatten. Die israelische Polizei hatte zuvor sämtliche Sicherheitsvorrichtungen abgebaut, die sie nach dem Anschlag in der Jerusalemer Altstadt am 14. Juli installiert hatte.

+++ 10.20 Uhr: Nebenkläger im NSU-Prozess planen 47 Plädoyers +++

Nach dem umfangreichen Plädoyer der Bundesanwaltschaft im NSU-Prozess muss sich das Oberlandesgericht München auch auf längere Schlussvorträge der Nebenkläger einstellen. In einem an die Prozessparteien verteilten Schriftsatz ist von 47 Einzelplädoyers die Rede. Nach Auskunft des Gerichts sind 95 Geschädigte oder Hinterbliebene von Mordopfern des NSU als Nebenkläger registriert. Sie werden von 60 Anwälten vertreten. Die Bundesanwaltschaft hatte am Dienstag mit ihrem Schlussvortrag begonnen. Offen ist, ob sie bis zum Beginn der Gerichtsferien am 1. August fertig wird.

+++ 09.03 Uhr: Tragödie auf US-Jahrmarkt: Ein Toter und Verletzte in Fahrgeschäft +++

Bei einem Unfall auf einem Jahrmarkt in Columbus (Ohio) ist ein 18-Jähriger auf einem Fahrgeschäft ums Leben gekommen. Wie die Feuerwehr dem Sender NBC4 Columbus mitteilte, wurden sieben weitere Menschen verletzt, fünf davon schwer. Sie befänden sich in einem kritischen Zustand.



Fullscreen



Auf einem Amateurvideo war zu sehen, wie sich die Sitzreihen aus einer Art Schaukel gelöst hatten, als diese nahe am Boden war. Die Gondel krachte zu Boden, einige Menschen wurden durch die Luft geschleudert. Die Aufnahmen des Unfalls verbreiteten sich schnell in den sozialen Netzwerken.

+++ 08.49 Uhr: Bauern bangen wegen Dauerregen um Ernte +++

Die Landwirte bangen um ihre Ernte. Wegen des Dauerregens komme es zu "Qualitätsschäden, und es droht auch zu einem Mengenproblem zu werden", sagte der Generalsekretär des Deutschen Bauernverbands (DBV), Bernhard Krüsken, der "Passauer Neuen Presse". "Je länger sich der Regen hinzieht, desto problematischer wird es." Die Ernte sei bis auf weiteres abgebrochen worden.



Die Bauern sorgen sich zudem um die Wetterextreme generell: "Die Ausschläge und Extreme nehmen deutlich zu", sagte Krüsken der Zeitung. Dadurch stiegen die Risiken für die Landwirte. Viele Regionen Deutschlands werden seit Tagen von unwetterartigem Dauerregen beherrscht.

+++ 08.28: Justin Bieber fährt einen Fotografen an +++



Der kanadische Sänger Justin Bieber (23) hat in Beverly Hills einen Fotografen angefahren und verletzt. Der Vorfall ereignete sich am Mittwochabend (Ortszeit), als der Sänger mit seinem Pick-up-Truck losfahren wollte. Auf einem Video, das das Promiportal "TMZ.com" veröffentlichte, ist zu sehen, wie der rechte Vorderreifen des Autos den Mann berührt und dieser daraufhin stürzt. Der Wagen des Sängers war zu diesem Zeitpunkt umringt von Kameramännern und Fotografen.



Der 57-jährige Fotograf wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei der Deutschen Presse-Agentur sagte. Bieber blieb am Unfallort, bis die Polizei und der Krankenwagen eintrafen. Der 23-Jährige wurde befragt, durfte aber nach Aufnahme seiner Personalien gehen.

+++ 07.36 Uhr: Israel entfernt letzte Kontrollmaßnahmen am Tempelberg +++



Israelische Sicherheitskräfte haben auch die letzten Kontrollmaßnahmen am Tempelberg in Jerusalem entfernt. Alle Metallbarrieren, Kameras und Metallträger seien abgebaut worden, berichteten palästinensische Medien.

Palästinenser hätten auf den Straßen gefeiert. Der Tempelberg in der Altstadt von Jerusalem ist Juden wie Muslimen heilig.



Dennoch dauert die Sorge vor einer weiteren gefährlichen Eskalation der Gewalt nach den Freitagsgebeten an. Die Fatah-Organisation des Palästinenserpräsidenten Mahmud Abbas und die im Gazastreifen herrschende radikalislamische Hamas haben für Freitag zu einem neuen "Tag des Zorns" aufgerufen.



Israel hatte nach einem tödlichen Anschlag arabischer Attentäter auf Polizisten am 14. Juli unter anderem Kontrollen von muslimischen Gläubigen mit Metalldetektoren angeordnet. Die Palästinenser protestierten dagegen, weil sie dies als Versuch Israels werteten, mehr Kontrolle über die Juden wie Muslimen heilige Stätte zu bekommen.



+++ 06.30 Uhr: Nord- und Südkorea feiern 64 Jahre Waffenstillstand +++



Mit Gedenkzeremonien haben die verfeindeten Rivalen Nord- und Südkorea den 64. Jahrestag des Waffenstillstands gefeiert. Der Tag des Waffenstillstands markiert für die beiden koreanischen Staaten das Ende des Korea-Kriegs 1953.



Die südkoreanische Regierung zeichnete in Seoul Soldaten postum aus, die während des Korea-Kriegs zwischen 1950 und 1953 starben. Währenddessen drohte Nordkorea zu diesem Anlass erneut den Vereinigten Staaten mit einem Atomkrieg. Die wichtigste nordkoreanischen Tageszeitung "Rodong Shinmun" mahnte die USA, "die Lektionen vom Korea-Krieg zu lernen". Die Vereinigten Staaten müssten von ihrer "feindlichen Politik gegenüber Nordkorea ablassen und vor der nordkoreanischen Armee und dem Volk niederknien und sich entschuldigen", schrieb die Zeitung weiter.



Erst am 4. Juli hatte Nordkorea trotz Warnungen der internationalen Gemeinschaft eine Interkontinentalrakete getestet. Experten zufolge ist das Land damit einen Schritt weiter gekommen, Raketen zu entwickeln, die auch die USA erreichen könnten.





+++ 04.59 Uhr: Hubschrauber der Bundeswehr stürzt in Mali ab - Technisches Versagen? +++



Nach dem Tod von zwei Bundeswehrsoldaten beim Absturz eines Tiger-Kampfhubschraubers in Mali steht die Frage nach der Ursache im Mittelpunkt. Ein Expertenteam der Bundeswehr sei in Gao, um unter anderem den Flugschreiber auszuwerten, sagte der Stellvertreter des Generalinspekteurs, Vizeadmiral Joachim Rühle. Der Routine-Flugbetrieb der Tiger werde bis auf Weiteres ausgesetzt. Hinweise auf Fremdeinwirkung lägen bisher nicht vor. Laut einer Mitteilung der Friedensmission der Vereinten Nationen Minusma deuteten erste Erkenntnisse auf technisches Versagen als Ursache hin.



Der Hubschrauber war am Mittwochnachmittag 70 km nördlich von Gao abgestürzt und ausgebrannt. Dabei kamen beide deutschen Besatzungsmitglieder ums Leben. Ein technisches Versagen könnte auch Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen unter Druck setzen. Die CDU-Politikerin hatte in ihrer Amtszeit immer wieder die Bedeutung guter Ausrüstung der Soldaten im Einsatz betont.

++ 04.44 Uhr: Angelina Jolie spricht über die Zeit nach der Trennung von Brad Pitt +++



US-Schauspielerin Angelina Jolie hat sich nach der Trennung von Brad Pitt in die Hausarbeit gestürzt - und dabei einen gewissen Ehrgeiz entwickelt. "Ich möchte ein richtiges Frühstück machen und den Haushalt führen. Das ist meine Leidenschaft", sagte sie in einem Interview mit dem Magazin "Vanity Fair". "Auf Wunsch meiner Kinder besuche ich einen Kochkurs." Seit neun Monaten versuche sie, "eine richtig gute Hausfrau zu sein, Hundekot aufzusammeln, Geschirr zu spülen und Gutenachtgeschichten vorzulesen", berichtete Jolie. "Und ich werde in all dem immer besser."



Die 42-Jährige hatte im September die Scheidung eingereicht. Seit dem Sommer 2016 sei es mit der Beziehung bergab gegangen, sagte Jolie in dem Interview. Die Trennung sei die "schwerste Zeit" gewesen. "Und erst jetzt fangen wir wieder an, Luft zu holen." Vor ihren Kindern halte sie ihre Gefühle zurück: "Ich will nicht, dass sie sich um mich Sorgen machen. Ich denke, es ist sehr wichtig, in der Dusche zu weinen und nicht vor ihnen."



Jolie zog nach der Trennung mit den sechs gemeinsamen Kindern in ein Luxus-Anwesen in Los Angeles. Sie kämpft für das alleinige Sorgerecht für die drei Söhne und drei Töchter im Alter zwischen neun und 15 Jahren. Pitt strebt das gemeinsame Sorgerecht an.



+++ 00.01 Uhr: Erste Hinrichtung im US-Bundesstaat Ohio seit 2014 +++



Im US-Bundesstaat Ohio ist erstmals seit mehr als drei Jahren ein Todesurteil vollstreckt worden. Der wegen Kindesmordes und Vergewaltigung verurteilte Ronald Phillips wurde am Mittwoch mit einer Giftspritze hingerichtet, wie die Strafvollzugsbehörde mitteilte.



In dem Bundesstaat waren Hinrichtungen nach dem quälend langen Todeskampf des Häftlings Dennis McGuire Anfang 2014 ausgesetzt worden. Der damals verwendete Giftmix enthielt das umstrittene Betäubungsmittel Midazolam, das laut Kritikern nicht stark genug ist, um starke Schmerzen der Todeskandidaten zu vermeiden. Auch bei der Hinrichtung des 43-jährigen Phillips kam Midazolam zum Einsatz, allerdings in deutlich höherer Dosis. Zeugen zufolge verlief die Exekution ohne Zwischenfälle.



Ein Berufungsgericht hatte die Beschwerden von Phillips' Anwalt und den Verteidigern zweier Mithäftlinge gegen den verwendeten Giftmix im vergangenen Monat zurückgewiesen. Die Verfassung garantiere kein Recht auf "eine Hinrichtung ohne Schmerzen", urteilten die Richter.