Schröder erhält 561.000 Euro für Altkanzler-Büro

Die Nachrichten des Tages im Überblick:

+++ 10.48 Uhr: Schauspieler Andreas Schmidt ist tot +++



Der Schauspieler Andreas Schmidt ist tot. Er starb im Alter von 53 Jahren nach längerer Krankheit am Donnerstag in Berlin, wie seine Agentin am Freitag mitteilte. Schmidt wurde als Darsteller in Filmen wie "Sommer vorm Balkon" bekannt und wirkte in zahlreichen Fernsehreihen wie "Tatort" und "Polizeiruf 110" mit.

+++ 10.44 Uhr: Früherer bayerischer SPD-Politiker Förster muss wegen Missbrauchs fast vier Jahre in Haft +++

Das Landgericht Augsburg hat den früheren bayerischen SPD-Landtagsabgeordneten Linus Förster wegen sexuellen Missbrauchs zu drei Jahren und zehn Monaten Haft verurteilt. Förster habe sich unter anderem des schweren sexuellen Missbrauchs widerstandsunfähiger Frauen und der Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs durch Bildaufnahmen schuldig gemacht, urteilte das Gericht am Freitag. Außerdem verurteilte es den ehemaligen Abgeordneten und SPD-Funktionär wegen Besitzes von Kinderpornografie.

+++ 9.40 Uhr: O.J. Simpson rechnet für Montag mit vorzeitiger Haftentlassung +++



Der wegen eines bewaffneten Raubüberfalls inhaftierte frühere US-Footballstar O.J. Simpson wird wahrscheinlich am kommenden Montag vorzeitig aus dem Gefängnis entlassen. Der 70-Jährige sei überzeugt, dass er zum frühestmöglichen Zeitpunkt freikomme und werde immer aufgeregter, sagte sein Anwalt Malcolm LaVergne dem Sender KTNV-TV in Las Vegas. Simpson will demnach nach Florida ziehen, Zeit mit seiner Familie und Freunden verbringen und Golf spielen.

Der einstige Sport- und Filmstar war 2008 nach einem Überfall auf zwei Händler von Sportsouvenirs in einem Hotel-Kasino von Las Vegas zu einer 33-jährigen Haftstrafe verurteilt worden. Zusammen mit bewaffneten Komplizen war er in das Zimmer der Andenkenhändler eingedrungen, um, wie er versichert, persönliche Erinnerungsstücke aus seiner Sportlerkarriere zurückzuholen, die ihm entwendet worden seien.

+++ 9.20 Uhr: 58 Regierungssoldaten in Syrien bei IS-Angriffen getötet +++

Bei Überraschungsangriffen der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) in Syrien sind nach Angaben von Aktivisten mindestens 58 Kämpfer der syrischen Regierungstruppen getötet worden. Die Angriffe hätten sich vor allem in der zentralsyrischen Provinz Homs ereignet, berichtete die oppositionsnahe Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Freitag.

+++ 9.05 Uhr: Schröder erhält 561.000 Euro für Altkanzler-Büro +++

Trotz seiner Jobs in der Wirtschaft erhält Altkanzler Gerhard Schröder (SPD) in diesem Jahr 561 000 Euro aus der Staatskasse für ein Büro in Berlin. Das geht aus einer Antwort des Bundeskanzleramts auf eine Anfrage der Linksfraktion hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Zudem erhält Schröder ein Ruhegehalt, das alleine für seine sieben Amtsjahre als Kanzler (1998 bis 2005) laut Gesetz rund 35 Prozent des Gehalts der derzeitigen Regierungschefin Angela Merkel (CDU) beträgt und damit 6446 Euro im Monat. Hinzu kommen Bezüge für seine Zeit in der niedersächsischen Landesregierung und als Bundestagsabgeordneter.



Schröder soll an diesem Freitag in den Aufsichtsrat des russischen Energieriesen Rosneft gewählt werden und eventuell auch Chef des Gremiums werden. Wieviel Geld er für den Job bekommt ist nicht bekannt.

+++ 8.47 Uhr: Mindestens 15 Tote bei Massenpanik in Mumbai +++



Bei einer Massenpanik auf einem Bahnübergang im indischen Mumbai sind mindestens 15 Menschen getötet und fünf weitere lebensgefährlich verletzt worden. Das Unglück ereignete sich während des morgendlichen Berufsverkehrs, wie ein Vertreter des Katastrophenschutzes sagte. Die Behörden rechneten mit weiteren Opfern, die Unglücksursache war zunächst unklar.





+++ 8.08 Uhr: Röttgen attackiert Schröder wegen Job bei Rosneft +++

Der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen hat das voraussichtliche Engagement von Altkanzler Gerhard Schröder (SPD) beim russischen Energieriesen Rosneft heftig kritisiert. "Dass er sich dafür hergibt, ist zutiefst kritikwürdig", sagte Röttgen am Freitag im ZDF-"Morgenmagazin". Es sei "ganz unglaublich", dass Schröder sein früheres Amt nun bei einem russischen Unternehmen "versilbert". Rosneft sei ein "zentraler Baustein im Machtsystem" von Russlands Präsident Wladimir Putin, mit dem Schröder seit langem befreundet ist.

+++ 7.42 Uhr: 391 rechtsextreme Verdachtsfälle bei der Bundeswehr +++



Der Militärische Abschirmdienst (MAD) geht einem Medienbericht zufolge derzeit 391 rechtsextremen Verdachtsfällen in der Bundeswehr nach. Das gehe aus einer Antwort des Verteidigungsministeriums auf eine Parlamentsanfrage hervor, berichteten die Zeitungen der "Funke Mediengruppe". Im laufenden Jahr wurden demnach bereits 286 neue Fälle aufgenommen. Anfang 2017 sei der Bundeswehr-Geheimdienst MAD noch 275 rechtsextremen Verdachtsfällen nachgegangen.



+++ 6.40 Uhr: Bisher über 650 Anrufe zu Lebensmittel-Erpresser bei der Polizei +++



Nach dem Fund vergifteter Lebensmittel am Bodensee haben sich bisher über 650 Anrufer bei der Polizei gemeldet. Das sagte ein Polizeisprecher in Konstanz der Deutschen Presse-Agentur. Ein Unbekannter hat mit der Manipulation weiterer Produkte in deutschen Supermärkten und Drogerien gedroht, um eine zweistellige Millionensumme zu erpressen.



Am Donnerstag hatte die Polizei Bilder veröffentlicht, die den dringend Tatverdächtigen zeigen.

+++ 05.52 Uhr: Erneut Felssturz im Yosemite-Nationalpark +++



Nach dem tödlichen Felssturz am weltberühmten Kletterfelsen El Capitan im kalifornischen Yosemite-Nationalpark ist erneut ein riesiger Felsbrocken abgegangen. Wie der Nationalpark am mitteilte, ist dabei ein Mensch verletzt worden. Wegen der Trümmer des Felsbrockens musste die Straße auf der Nordseite des Bergs geschlossen werden.



Der Felsbrocken soll noch größer gewesen sein als am Tag zuvor, als bei einem ersten Sturz an der bei Kletterern beliebten "Wasserfall-Route" ein Bergsteiger ums Leben kam und eine Frau verletzt wurde. Insgesamt seien seit Mittwoch schätzungsweise sieben Felsbrocken von der weißen Granitwand des 2300 Meter hohen El Capitan abgegangen.

+++ 04.05 Uhr: Altmaier hält Koalitionsverhandlungen bis 2018 für möglich +++



Kanzleramtsminister Peter Altmaier (CDU) hält es für möglich, dass sich die Koalitionsverhandlungen für eine neue Bundesregierung bis ins kommende Jahr ziehen. Dem Nachrichtenmagazin "Focus" sagte Altmaier auf die Frage, ob die neue Regierung bis Weihnachten stehe, bei der Bildung der Großen Koalition 2013 "haben wir es knapp bis Weihnachten geschafft". Er wünsche sich das auch dieses Mal. "Aber entscheidend ist der Inhalt, nicht das Datum."

+++ 3.13 Uhr: Russland und Türkei wollen Einsatz für Frieden in Syrien verstärken +++



Trotz ihrer unterschiedlichen Interessen in Syrien wollen Russland und die Türkei ihre gemeinsamen Bemühungen um ein Ende des Konflikts verstärken. Bei einem Treffen in Ankara vereinbarten der russische Präsident Wladimir Putin und sein türkischer Kollege Recep Tayyip Erdogan, die Einrichtung einer Sicherheitszone in der von Dschihadisten kontrollierten syrischen Provinz Idlib voranzutreiben. Auch ihre Wirtschaftsbeziehungen wollen Russland und die Türkei ausbauen.



Moskau und Ankara stehen im im Syrien-Konflikt auf entgegengesetzten Seiten, arbeiten aber bereits seit vergangenem Jahr an einer Friedenslösung für das Land. Während Russland seit September 2015 für Assad Luftangriffe fliegt, unterstützt die Türkei die Rebellen.

+++ 2.22 Uhr: Trump gratuliert Merkel - vier Tage später +++



Vier Tage nach der Bundestagswahl und damit ungewöhnlich spät hat US-Präsident Donald Trump Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zu ihrem Wahlsieg gratuliert. Trump habe der Kanzlerin zum Ergebnis der Wahl und dem erneuten Regierungsauftrag gratuliert, teilte Regierungssprecher Steffen Seibert im Online-Dienst Twitter mit. Im Mittelpunkt des Gesprächs hätten die Krise um Nordkorea und die Zukunft des Nuklearabkommens mit dem Iran gestanden.