Die Nachrichten des Tages im Überblick:

+++ 7.21 Uhr: Jugendliche gar nicht erschrocken: Horrorclown mit Messer verletzt +++

Ein 14-Jähriger hat in Berlin einen Horror-Clown erst mit einem Messer am Hals verletzt, ihm dann aber Erste Hilfe geleistet. Der 16-Jährige erschreckte am Montagabend eine Gruppe von Jugendlichen mit einer Clownsmaske und einem Hammer, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Daraufhin ging der 14-Jährige auf ihn los. Später stellte sich heraus, dass sich die beiden kannten. Der 14-Jährige wurde vorläufig festgenommen, dann aber seinen Eltern übergeben. Seit Wochen gibt es in Deutschland Vorfälle, bei denen maskierte Horror-Clowns Passanten erschrecken.

+++ 7.12 Uhr: Die meisten deutschen Haushalte haben schnelles Internet +++

In Deutschland verfügen inzwischen mehr als 70 Prozent der Haushalte über schnelles Internet. Dies entspreche einem Anstieg um fast ein Viertel seit 2013, zitiert die "Passauer Neue Presse" aus der Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Grünen-Bundestagsfraktion. Die Unterschiede zwischen den Bundesländern sind dem Bericht zufolge aber erheblich: Ganz vorne lägen die Stadtstaaten, heißt es demnach in der Regierungsantwort. In Hamburg verfügten 94,4 Prozent der Haushalte über Anschlüsse mit einer Übertragungsgeschwindigkeit von mehr als 100 Mbit, in Bremen seien es 93,6 Prozent, in Berlin 90,2 Prozent. Sachsen-Anhalt sei dagegen im bundesweiten Vergleich Schlusslicht. Dort kämen gerade einmal 43,9 Prozent der Haushalte auf mehr als 50 Mbit je Sekunde, in Mecklenburg-Vorpommern seien es 52,8 Prozent, in Brandenburg 57,2 Prozent.

+++ 4.20 Uhr: Mexikos Polizei findet 500 Meter langen Drogentunnel +++

Ermittler haben einen über 500 Meter langen Tunnel zum Schmuggel von Drogen zwischen Mexiko und den USA entdeckt. Der unterirdische Gang verfügt über Schienen, Beleuchtung und Ventilation, wie die mexikanische Generalstaatsanwaltschaft mitteilt. Bei der Razzia in der Grenzstadt Tijuana beschlagnahmte die Polizei zudem über zwei Tonnen Marihuana. Die mexikanischen Verbrechersyndikate haben eine ganze Reihe von Tunneln unter der US-Grenze gegraben. Durch die unterirdischen Gänge werden Drogen in die Vereinigten Staaten und Waffen nach Mexiko geschmuggelt. Vor allem das Sinaloa-Kartell gilt als Meister des Tunnelbaus. Die kriminelle Organisation des inhaftierten Drogenbosses Joaquín "El Chapo" Guzmán beschäftigt sogar eigene Ingenieure.

+++ 3.06 Uhr: IS bekennt sich zu Anschlag auf Polizeischule +++



Bei der blutigen Attacke auf eine Polizeischule in Pakistans Unruheprovinz Baluchistan sind mehrere Dutzend Menschen getötet worden. Der Sender Geo TV berichtete unter Berufung auf Ärzte, es seien 51 Leichen in Krankenhäuser gebracht und 116 Menschen verletzt worden. Auch das Nachrichtenportal "Dawn" schrieb unter Berufung auf Behördenvertreter von 51 Toten. Der Innenminister von Baluchistan, Sarfraz Bugti, erklärte den stundenlangen Einsatz der Sicherheitskräfte in Quetta am Dienstagmorgen für beendet. Die bewaffneten Angreifer hatten den Polizeikomplex am Rande der Großstadt am Montagabend überfallen und dort wahllos um sich geschossen. Zu diesem Zeitpunkt hielten sich den Angaben zufolge rund 700 Kadetten in der Akademie auf. Medien berichteten von heftigen Feuerwechseln und schweren Explosionen auf dem Gelände. Etliche Kadetten wurden demnach als Geiseln genommen, die Täter verschanzten sich mit ihnen im Hauptgebäude. Der Polizeikomplex in Quetta war schon 2006 und 2008 angegriffen.

+++ 0.05 Uhr: Vier Ku-Klux-Klan-Gruppen in Deutschland aktiv +++

In Deutschland sind nach Einschätzung der Bundesregierung derzeit vier Gruppen des vor allem aus den USA bekannten rassistischen Geheimbundes Ku-Klux-Klan aktiv. Wie die "Süddeutsche Zeitung" berichtet, geht die Bundesregierung in ihrer Antwort auf eine Kleine Anfrage der Linkspartei von "sehr geringen Mitgliederzahlen" dieser Gruppen aus. Innerhalb der rechten Szene in Deutschland sei der Geheimbund lediglich ein Randphänomen. Die geringe Mitgliederzahl dürfe nicht über die Gefahr hinwegtäuschen, die von solchen Organisationen ausgehe, zitiert das Blatt die Linken-Politikerin Monika Renner. Der Rassismus des Klan spiele innerhalb der rechten Szene eine wichtige Rolle.