Die Nachrichten des Tages im stern-Newsticker:

+++ 11.51 Uhr: Mann tötet Schwester - wohl aus Wut über ihr Luxusleben +++

Vor dem Münchner Landgericht ist der Prozess gegen einen Mann fortgesetzt worden, der seine Schwester getötet haben soll. Der 37-jährige Angeklagte hatte vor Gericht gestanden, seine zwei Jahre ältere Schwester erdrosselt zu haben. Als Motiv für die Tat gehen die Ermittler von Wut über den luxuriösen Lebensstil der Schwester aus.

Im Februar 2016 war die Leiche der Frau in deren Wohnung entdeckt worden.

+++ 11.19 Uhr: Nordkorea bestätigt Festnahme von US-Dozent +++

Inmitten erhöhter Spannungen mit den USA hat Nordkorea die Festnahme eines weiteren US-Bürgers bestätigt. Kim Sang Duk, auch Tony Kim genannt, wurde am 22. April vor seiner Ausreise am Flughafen von Pjöngjang verhaftet, wie die staatliche Nachrichtenagentur KCNA berichtete. Der Dozent hatte mehrere Wochen lang an einer Elite-Universität der nordkoreanischen Hauptstadt gelehrt. Ihm werden laut KCNA "kriminelle feindselige Handlungen zum Umsturz" zur Last gelegt. Sein Fall werde von den zuständigen Behörden untersucht.

+++11.18 Uhr: Rom will Augustus-Mausoleum wiedereröffnen +++

Nach Jahrzehnten des Verfalls will Rom die letzte Ruhestätte des römischen Kaisers Augustus restaurieren und wieder für die Öffentlichkeit zugänglich machen. Wenn es nach dem Willen der Behörden geht, soll das Augustus-Mausoleum in der Nähe des Tiber und der Spanischen Treppe bis 2019 wiedereröffnen.



"Rom kümmert sich wieder um das Erbe, das uns aus der Vergangenheit überlassen wurde, und macht es für seine Bürger und Besucher aus aller Welt zugänglich", sagte Bürgermeisterin Virginia Raggi von der eurokritischen Fünf-Sterne-Bewegung bei einem Ortstermin. Ermöglicht wird die mehr als 10 Millionen Euro teure Restaurierung durch öffentliche Gelder und eine Millionenspende des italienischen Telekom-Unternehmens TIM.

+++ 10.34 Uhr: Zwölf Tote durch Gasexplosion bei Tunnelbau in China +++

Bei einer Explosion während des Baus eines Eisenbahntunnels sind im Südwesten Chinas zwölf Arbeiter ums Leben gekommen. Wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua am Mittwoch berichtete, strömte bei den Bohrarbeiten plötzlich Gas in den Tunnel und explodierte. Zwölf Arbeiter wurden verletzt, zwölf weitere wurden verschüttet. Die Suche nach ihnen wurde nach 14 Stunden am Morgen ergebnislos eingestellt. An der Suche hatten sich mehr als 2000 Bergungskräfte beteiligt. Laut Xinhua liefen Ermittlungen zur genauen Unglückssache.

+++ 10.00 Uhr: Arbeitslosenzahl im April auf 2,569 Millionen gesunken +++

Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im April um 93 000 auf 2,569 Millionen gesunken. Das waren 175.000 Erwerbslose weniger als vor einem Jahr, wie die Bundesagentur für Arbeit (BA) am Mittwoch in Nürnberg mitteilte. Die Arbeitslosigkeit erreichte damit den niedrigsten Wert in einem April seit dem Jahr 1991. Die Arbeitslosenquote sank um 0,2 Punkte auf 5,8 Prozent.

"Mit der anhaltenden Frühjahrsbelebung ist die Zahl der arbeitslosen Menschen im April erneut deutlich gesunken", sagte BA-Vorstandschef Detlef Scheele. Die gute Entwicklung am Arbeitsmarkt setze sich damit fort. Im Durchschnitt der vergangenen drei Jahre war die Arbeitslosigkeit im April sogar um 100.000 gesunken.

+++ 9.18 Uhr: Familie des Germanwings-Copiloten stellt Gutachten online +++

Die Familie des Copiloten Andreas Lubitz hat wie angekündigt ihr umstrittenes Gutachten zum Germanwings-Absturz mit 150 Toten in Auszügen veröffentlicht. Sie hatte den Luftverkehrs-Journalisten Tim van Beveren beauftragt, sich mit der zwei Jahre zurückliegenden Katastrophe zu befassen. Beveren hatte das Gutachten bereits am zweiten Jahrestag des Absturzes im März vorgestellt und eine Reihe von Details aufgezählt, mit denen er Vorgehen und Rückschlüsse der offiziellen Ermittlungen infrage stellt. Demnach sei nicht zweifelsfrei erwiesen, dass der Copilot allein verantwortlich für den Absturz mit 150 Toten sei. Van Beveren spricht im etwa 15-seitigen Auszug des Gutachtens von Vorverurteilung und Spuren, die nicht verfolgt worden seien.

+++ 8.35 Uhr: Apple steigert Gewinn und Umsatz trotz rückläufiger iPhone-Verkaufszahlen +++

Trotz eines Rückgangs beim Verkauf von iPhones hat Apple im vergangenen Quartal Gewinn und Umsatz gesteigert. Wie der US-Technologiekonzern am Dienstag mitteilte, stieg der Gewinn um 4,9 Prozent auf gut elf Milliarden Dollar (10,1 Milliarden Euro), der Umsatz zog um 4,6 Prozent auf 52,9 Milliarden Dollar an. Die Aktie des Konzerns gab im nachbörslichen Handel um fast zwei Prozent nach.

Apple-Chef Tim Cook sprach von einer "weiterhin robusten Nachfrage nach dem iPhone 7 Plus" - der größeren und teureren Variante des neuen iPhones. Die Verkaufszahlen des Apple-Kassenschlagers blieben hingegen hinter den Erwartungen zurück: In den zurückliegenden drei Monaten wurden knapp 50,8 Millionen Geräte verkauft, das waren etwas weniger als im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Auch iPads und Mac-Computer wurden weniger verkauft als im Vorjahresquartal, wie Apple mitteilte. Hingegen stiegen die Umsätze mit "anderen Produkten" und Angeboten wie der Apple Watch, Apple TV und dem Zahlungssystem Apple Pay. Detaillierte Angaben machte das Unternehmen jedoch nicht dazu.

+++ 6.35 Uhr: Schuldsprüche nach tödlicher Teufelsaustreibung in Nicaragua +++

Nach einer tödlichen Teufelsaustreibung in Nicaragua hat ein Gericht einen Sektenführer und vier Komplizen schuldig gesprochen. Eine junge Frau war im Februar ihren schweren Verletzungen erlegen, nachdem der Anführer der christlichen Sekte sie auf einen Scheiterhaufen geworfen hatte. Die Geschworenen in Managua befanden die fünf Angeklagten am Dienstag (Ortszeit) des Mordes und der Entführung schuldig. Das Strafmaß soll am 9. Mai festgelegt werden. Vor der Gewalttat war die 25-Jährige eine Woche lang in einem Anwesen der Glaubensgemeinschaft im Norden Nicaraguas festgehalten worden. Der Sektenführer hatte Zeugen zufolge gesagt, die Frau müsse verbrannt werden, um sie von Dämonen zu befreien. Die Staatsanwaltschaft hatte 30 Jahre Haft wegen Mords und sechs Jahre wegen Entführung gefordert. Die verfassungsmäßige Höchststrafe liegt in Nicaragua bei 30 Jahren Gefängnis. Die Angeklagten hatten auf nicht schuldig plädiert.

+++ 6.33 Uhr: Mindestens acht tote Zivilisten bei Anschlag auf Nato-Konvoi in Kabul +++





Bei einem Bombenanschlag im dichten Morgenverkehr der afghanischen Hauptstadt Kabul sind mindestens acht Menschen gestorben. Der Anschlag richtete sich nach Angaben des afghanischen Innenministeriums gegen einen internationalen Militärkonvoi. Bisher wisse man von mindestens acht toten und 25 verletzten Zivilisten. Angehörige des Militärkonvois seien nach ersten Erkenntnissen nicht getötet oder verletzt worden, sagte Danisch. Sprecher der US-Streitkräfte und der Nato-Mission Resolute Support wollten zunächst keinen Kommentar abgeben.

Der Anschlag ereignete sich um kurz nach 8.00 Uhr (Ortszeit) nahe der US-Botschaft und dem belebten Verkehrsknotenpunkt um den Massud-Platz. Zu dieser Zeit waren in diesem Teil der Stadt Tausende Menschen auf dem Weg zur Arbeit, vor allem zu Regierungsinstitutionen. Bilder auf sozialen Medien zeigten zwei ineinander verkeilte schwere Panzerfahrzeuge.

+++ 5.44 Uhr: Mutmaßlich betrunkene Autofahrerin rast durch Stadt und kracht gegen Lastwagen +++

Eine mutmaßlich betrunkene Autofahrerin hat mit ihrem Wagen in und nahe von Kaiserslautern eine Spur der Verwüstung hinterlassen und dabei Autos, Verkehrsschilder und Leitpfosten beschädigt. Die wilde Chaos-Fahrt in Schlangenlinien endete am Dienstagabend laut Polizei erst mit einem Frontalzusammenstoß mit einem Lastwagen und einem anderen Auto auf einer Bundesstraße außerhalb der Stadt. Die 56-Jährige wurde daraufhin verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die anderen Unfallbeteiligten kamen mit dem Schrecken davon. Polizisten stellten Alkoholgeruch bei der Frau fest. Der entstandene Schaden beträgt laut Polizei rund 50.000 Euro.

+++ 5.05 Uhr: Putin und Trump nähren Hoffnung auf Ende der Gewalt in Syrien +++

Kremlchef Wladimir Putin und US-Präsident Donald Trump haben Hoffnungen auf eine Ende des Blutvergießens in Syrien genährt. Es habe Übereinstimmung darüber gegeben, dass in Syrien bereits zuviel Leid geschehen sei, teilte das Weißen Haus nach einem Telefonat der beiden Staatschefs mit. Alle Parteien müssten tun was sie nur könnten, um die Gewalt zu beenden. Trump und Putin hätten auch über die Einrichtung von sogenannten Sicherheits- oder Deeskalationszonen in Syrien gesprochen. Ob den Beteuerungen Taten folgen können, muss sich erweisen. In jedem Fall wollen sich der US- und Russlands Präsident am Rande des G20-Gipfels am 7. und 8. Juli in Hamburg zum ersten Mal treffen. Das bestätigte am Abend auch der Kreml in Moskau. Die Staatschefs hätten sich für eine Begegnung im Anschluss an den Gipfel der wichtigen Industrie- und Schwellenländer ausgesprochen, hieß es in der Mitteilung weiter. Dann soll erneut über den Konflikt in Syrien sowie über den Atomstreit mit Nordkorea gesprochen werden, hieß es.

+++3.45 Uhr: US-Kongress nimmt United-Chef nach Passagier-Rauswurf in die Mangel +++

United-Airlines-Chef Oscar Munoz hat sich wegen der Affäre um den gewaltsamen Rauswurf eines Fluggasts heftige Kritik im US-Kongress anhören müssen. Die Abgeordneten drohten den US-Fluggesellschaften mit Konsequenzen, sollten diese ihren Service nicht verbessern. "Der Kongress wird nicht zögern, zu handeln", kündigte Bill Shuster, der Vorsitzende des Verkehrs- und Infrastrukturausschusses am Dienstag in Washington an. Angestellte von United Airlines hatten im vergangenen Monat einen Passagier von der Flughafenpolizei in Chicago aus einer überbuchten Maschine zerren lassen, weil er seinen Platz nicht hatte räumen wollen. Das brutale Vorgehen gegen den 69-Jährigen, der sich laut seinem Anwalt die Nase brach, zwei Zähne verlor und eine Gehirnerschütterung erlitt, hatte weltweit Empörung hervorgerufen.





+++ 3.22 Uhr: Schuldeingeständnis im Fall Walter Scott in den USA +++

Im Prozess um die Tötung des Schwarzen Walter Scott vor zwei Jahren in den USA hat der angeklagte weiße Ex-Polizist ein Schuldeingeständnis abgegeben. Michael Slager bekannte sich am Dienstag schuldig, durch die Anwendung exzessiver Gewalt die Bürgerrechte des Opfers verletzt zu haben. Mit diesem Eingeständnis konnte der Angeklagte weitere Verfahren in dem Fall abwenden; vorausgegangen war eine Übereinkunft zwischen Anklage und Verteidigung. Theoretisch droht dem 35-Jährigen eine lebenslange Haftstrafe, doch wird bei einer Übereinkunft in der Regel nicht die mögliche Höchststrafe verhängt.

Slager hatte den 50-jährigen Scott am 4. April 2015 in der Stadt North Charleston im US-Bundesstaat Sout Carolina erschossen, nachdem dieser wegen eines defekten Rücklichts an seinem Wagen angehalten worden war. Auf später veröffentlichten Videoaufnahmen war zu sehen, wie Scott, der unbewaffnet war, nach einem Handgemenge mit dem Beamten zu fliehen versuchte. Slager schoss dem 50-Jährigen daraufhin mehrfach in den Rücken.

+++ 2.25 Uhr: Von der Leyen verteidigt ihre Reaktion auf den Fall Franco A. +++

Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) ist Vorwürfen entgegen getreten, sie wolle sich mit ihrer scharfen Reaktion auf die jüngsten Skandale in der Bundeswehr wegducken. "Ich trage die Gesamtverantwortung für alles, was in der Bundeswehr passiert", sagte von der Leyen der "Bild"-Zeitung (Mittwochsausgabe). "Meine Verantwortung ist, belegte Missstände abzustellen, das tue ich gerade." Der Soldat in Mali und Afghanistan habe nichts davon, "wenn er dort Großes leistet und hier zuhause die Leute das Vertrauen in die Bundeswehr verlieren, weil jeden Monat neue Fälle von Rechtsextremismus, Schikane und Gewalt gegen Soldatinnen hochkommen, die teilweise über Jahre gegärt haben. Das beschädigt die ganze Truppe", sagte von der Leyen. Deshalb müssten die Probleme benannt und die Ursachen angegangen werden.



Hintergrund ist der jüngste Bundeswehr-Skandal um den am Freitag festgenommenen Oberleutnant Franco A. Dieser hatte sich monatelang als syrischer Flüchtling ausgegeben und plante offenbar einen Anschlag.

+++ 1.16 Uhr: Autos krachen aufeinander - Ehepaar stirbt, vier Menschen verletzt +++

Bei einem Unfall nahe der nordhessischen Kleinstadt Witzenhausen ist ein Ehepaar in seinem Auto ums Leben gekommen. Die 57-jährige mutmaßliche Unfallverursacherin wurde nach dem Frontalzusammenstoß am Dienstagnachmittag schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Sie geriet aus bislang ungeklärter Ursache mit ihrem Auto in den Gegenverkehr einer Bundesstraße und stieß dort mit dem Wagen des Ehepaars zusammen. Das Auto der Eheleute prallte gegen einen mit drei Frauen besetzten Wagen. Die drei wurden leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Straße im Werra-Meißner-Kreis war bis in den Abend gesperrt.

+++ 0.41 Uhr: Machtkampf in Caracas: Opposition lehnt Plan für neue Verfassung ab +++

Das venezolanische Parlament lehnt im Machtkampf mit Präsident Nicolás Maduro die Einberufung einer Verfassungsgebenden Versammlung ab. Die Oppositionsmehrheit stimmte am Dienstag in Caracas gegen den Plan, da es ohnehin zunächst ein Referendum dazu geben müsse. "Die Venezolaner wollen nicht eine neue Verfassung, sondern einen neuen Präsidenten. Es ist absurd, dass Maduro eine Verfassungsgebende Versammlung einberuft, wenn das Volk auf der Straße seinen Abschied fordert", sagte der Abgeordnete Juan Matheus. Maduro will mit dem Vorhaben vor allem das Parlament reformieren, das er in seiner jetzigen Verfassung als "armselig" bezeichnete. Hier hat die Opposition bisher die Mehrheit. Seine Gegner warnen, Maduro wolle über diesen Weg Neuwahlen entgehen und eine Diktatur errichten.