Viele Tote und Verletzte durch Explosion nahe deutscher Botschaft in Kabul

+++ 7.00 Uhr: CDU und CSU schwächeln im stern-RTL-Wahltrend +++





+++ 6.57 Uhr: Raser stirbt bei Flucht vor der Polizei +++

Ein Autofahrer ist in Braunschweig bei der Flucht vor der Polizei ums Leben gekommen. Nach Polizeiangaben raste der Mann mit rund 200 Stundenkilometern durch die Innenstadt, nachdem er vor einer Polizeikontrolle auf der Autobahn 2 geflüchtet war. In einer Kurve sei er vermutlich von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Strommast an einer Straßenbahnlinie geprallt. Der Mann starb noch am Unfallort. Weshalb er vor der Polizei floh, ist bisher noch unklar.

+++ 6.19 Uhr: Schwere Explosion nahe deutscher Botschaft von Kabul +++

Bei einem massiven Autobombenanschlag nahe der deutschen Botschaft in der afghanischen Hauptstadt Kabul sind mindestens sechs Menschen getötet worden. Das bestätigte der Leiter der Kabuler Kliniken, Salim Rassuli, am Morgen. Etwa 100 verletzte Menschen seien bisher in Krankenhäuser gebracht worden. Der Sprecher des Innenministeriums, Nadschib Danisch, sprach von Dutzenden Toten und Verletzten. Die Explosion habe sich an einer viel befahrenen Straße zwischen der deutschen Botschaft und einem Sicherheitsposten am Sanbak-Platz ereignet, sagte Innenministeriumssprecher Danisch. Die deutsche Botschaft liegt den Angaben zufolge rund 300 Meter vom Anschlagsort entfernt. In den schwer gesicherten Vierteln stehen auch viele andere Botschaften, das Nato-Hauptquartier in Kabul und afghanische Ministerien. Die Straße ist eng und wird an beiden Seiten von hohen Sprengschutzmauern begrenzt. Die Wucht der Explosion habe mindestens 30 Fahrzeuge zerstört, sagte Danisch.

+++ 2.34 Uhr: UN-Generalsekretär mahnt Einhaltung von Klima-Abkommen an +++

UN-Generalsekretär Antonio Guterres hat die Umsetzung des Pariser Klimaschutzabkommens angemahnt. Dies sei "absolut wesentlich", sagte Guterres in seiner ersten großen Rede zum Klima an der New York University. Die Welt müsse ihre Verpflichtungen aus dem Abkommen von 2015 "mit gesteigertem Ehrgeiz" erfüllen. Guterres nannte die US-Regierung nicht direkt - Präsident Donald Trump hatte im Wahlkampf den Ausstieg aus dem Pariser Abkommen angekündigt, sich aber nach seinem Antritt nicht festgelegt. Guterres sagte nun: "Wenn irgendeine Regierung am globalen Willen und Bedarf dieses Abkommens anzweifelt, ist das ein Grund für alle anderen, sich noch stärker zusammenzuschließen." Die Welt müsse alles tun, um "unseren Ehrgeiz und Handlungen zu steigern, bis wir die Emissionskurve umkehren und die globale Erwärmung verlangsamen können", fügte Guterres hinzu. Auf eine Frage aus dem Publikum nach seiner Rede sagte der UN-Generalsekretär, er sei der Meinung, dass es für die USA wichtig wäre, nicht aus dem Klimaschutzabkommen auszusteigen.

+++ 2.09 Uhr: Ermittler glauben nicht an Netzwerk rund um Manchester-Attentäter +++

Nach dem Anschlag von Manchester hegen die Ermittler Zweifel, ob der Selbstmordattentäter wirklich von einem größeren Terror-Netzwerk unterstützt wurde. Zwar sei das nach wie vor nicht auszuschließen, jedoch habe der 22-jährige Salman Abedi die meisten Bauteile für seinen Sprengsatz nachweislich selbst besorgt, erklärte Russ Jackson von der Anti-Terror-Polizei. In der Polizei-Mitteilung heißt es weiter, seit seiner Einreise vier Tage vor der Tat bis zum Anschlag habe Abedi "viele Bewegungen und Handlungen alleine vorgenommen". Der Attentäter hatte am Montag vergangener Woche 22 Menschen nach einem Konzert des US-Popstars Ariana Grande mit in den Tod gerissen.

+++ 1.28 Uhr: Deutsche Bank muss in USA 41 Millionen Dollar Strafe zahlen +++

Die Deutsche Bank muss in den USA 41 Millionen Dollar (36,7 Millionen Euro) Strafe zahlen, weil sie nur unzureichend gegen Geldwäsche vorgegangen sein soll. Die US-Notenbank Federal Reserve erteilte dem Geldinstitut zudem die Auflage, seine internen Kontrollen im Kampf gegen Geldwäsche zu verbessern. Das Finanzinstitut hatte bereits zu Beginn des Jahres wegen der Geldwäsche-Vorwürfe in einen Vergleich mit den Aufsichtsbehörden in den USA und Großbritannien eingewilligt, der sich auf insgesamt 588 Millionen Euro beläuft. Dabei geht es um Praktiken an den Deutsche-Bank-Standorten in Moskau, London und New York in den Jahren 2011 bis 2015. Insgesamt sollten damit zehn Milliarden Dollar gewaschen werden. Zudem rückte die Deutsche Bank in den Untersuchungen zur Russland-Affäre rund um US-Präsident Donald Trump in den Fokus. Abgeordnete der oppositionellen Demokraten forderten das Finanzinstitut vor wenigen Tagen auf, seine Geschäftsbeziehungen zu dem Immobilienmilliardär offenzulegen und mögliche Informationen über dessen Verbindungen nach Russland zu übermitteln. So soll Trump der Deutschen Bank insgesamt 340 Millionen Dollar (rund 304 Millionen Euro) schulden.

+++ 1.05 Uhr: Archäologen entdecken römisches Badehaus in Südengland +++

Archäologen haben die Überreste eines römischen Badehauses in Südengland entdeckt. Das private Bad sei zunächst mit Hilfe eines Radarsystems unter einem Park in Chichester lokalisiert worden, sagte der zuständige Bezirksarchäologe James Kenny. Eine Ausgrabung habe dann zwei Stadthäuser zu Tage gefördert. Zu einem der Häuser habe das private Bad gehört. Sein Besitzer müsse "sehr reich und wichtig" gewesen sein, mutmaßte der Archäologe. Bemerkenswert sei, dass die Gebäude mehr als 1000 Jahre lang in einer bewohnten Stadt überdauert hätten, so Kenny. "Es ist nahezu einzigartig, dass römische Überreste in dieser Art von Umgebung so vollständig überleben." Die Gebäude stammten vermutlich aus dem dritten oder vierten Jahrhundert nach Christus, hieß es.

+++ 0.25 Uhr: Manchester-Anschlag - Drei Verdächtige wieder auf freiem Fuß +++

Drei nach dem Anschlag von Manchester vor rund einer Woche festgenommene Männer sind wieder auf freiem Fuß. Die 20, 24 und 37 Jahre alten Männer wurden freigelassen, wie die Polizei in der englischen Stadt mitteilte. Damit sind nun noch elf Verdächtige im Zusammenhang mit den Ermittlungen in Polizeigewahrsam. Der 22-jährige Salman Abedi hatte sich am 22. Mai nach einem Konzert der US-Sängerin Ariana Grande in die Luft gesprengt und 22 Menschen mit in den Tod gerissen, 116 Menschen wurden verletzt. Unter den Opfern sind viele Jugendliche und Kinder.

+++ 0.10 Uhr: Reaktion auf Nordkorea - USA testen erfolgreich Raketen-Abwehrsystem +++

Vor dem Hintergrund der zunehmenden Spannungen mit Nordkorea haben die USA das Abfangen einer Langstreckenrakete getestet. Das auf dem Luftwaffenstützpunkt Vandenberg in Kalifornien installierte Raketenabwehrsystem habe "erfolgreich eine Interkontinentalrakete abgefangen", erklärten die US-Streitkräfte. Die Rakete sei von den Marshall-Inseln abgefeuert worden, hieß es in der Erklärung der Missile Defense Agency (MDA). Nordkorea versucht, sich solche Interkontinentalraketen zu beschaffen. "Dieses System ist entscheidend für die Verteidigung unseres Landes, und dieser Test zeigt, dass wir ein funktionierendes und glaubhaftes Abschreckungssystem gegen eine sehr reale Bedrohung haben", erklärte MDA-Direktor Jim Syring. 2014 war ein derartiger Test ebenfalls erfolgreich verlaufen, davor waren drei Tests misslungen. Nordkorea testet regelmäßig Raketen verschiedener Reichweiten. Erst am Montag hatte die Führung in Pjöngjang den "erfolgreichen" Test einer neuen "Präzisionsrakete" bestätigt. Nach Angaben der USA und Südkoreas handelte es sich um eine Kurzstreckenrakete, die etwa 450 Kilometer weit flog und vor Japan im Meer landete. Es war der dritte Raketentest Nordkoreas in weniger als drei Wochen.