Sechs Kinder bei Bus-Unfall verletzt - Ermittlungen gegen Fahrer

Die wichtigsten Nachrichten des Tages im stern-Newsticker.

+++ 9.27 Uhr: Frau stirbt im Flieger nach Frankfurt +++

Wegen des Todes einer Reisenden an Bord ist ein Flugzeug der Turkish Airlines auf dem Weg von Istanbul nach Frankfurt in der Nacht zum Montag außerplanmäßig in Budapest gelandet. Die betagte Frau, eine türkische Staatsbürgerin, war bereits in Istanbul mit ärztlicher Hilfe in das Flugzeug eingestiegen, bestätigte ein Sprecher des Budapester Flughafens Ferihegy. Nach der Landung in der ungarischen Hauptstadt konnten die Ärzte nur noch den Tod der Frau feststellen, fügte der Sprecher hinzu.

+++ 8.32 Uhr: Abgesackte Bahnstrecke zwei Wochen lang außer Betrieb +++

Die Bahnstrecke zwischen Rastatt und Baden-Baden, die wegen Bauarbeiten an einem Tunnel abgesackt ist, bleibt mindestens bis zum 26. August gesperrt. Das teilte die Deutsche Bahn mit. Von der Sperrung betroffen seien Züge, die zwischen der Schweiz und West- sowie Norddeutschland fahren. Auf der etwa 20 Kilometer langen Strecke Rastatt-Baden-Baden sei ein Notverkehr mit Bussen eingerichtet worden. Reisende auf diesem Streckenabschnitt müssten allerdings mit Verzögerungen von mindestens einer Stunde rechnen, teilte das Unternehmen mit.

+++ 8.20 Uhr: 20 Tote durch Angriff auf Restaurant in Ouagadougou +++

Nach einem Anschlag auf ein Restaurant in Burkina Fasos Hauptstadt Ouagadougou sind nach Angaben aus Sicherheitskreisen vom Morgen zwei Angreifer erschossen worden. Insgesamt seien nach jüngsten Erkenntnissen 20 Menschen getötet worden, unter ihnen zwei Täter, sagte ein Offizier der burkinischen Armee am Montag der Nachrichtenagentur AFP. Mutmaßliche Dschihadisten hatten am späten Sonntagabend das Feuer auf Gäste des bei Ausländern beliebten Lokals eröffnet, anschließend verschanzten sie sich in dem Gebäude. Ziel des Anschlags war das türkische Restaurant Istanbul im Zentrum der Hauptstadt. Drei bewaffnete Männer seien mit einem Pickup-Truck vorgefahren und hätten auf die Gäste geschossen, berichtete ein Kellner des Lokals gegenüber AFP. Die Regierung wollte zunächst keine Angaben zur Staatsangehörigkeit der Opfer machen. Aus einem Krankenhaus verlautete, einer der Toten sei Bürger der Türkei gewesen. Die Polizei-Aktion gegen die Angreifer zog sich über Stunden hin, noch tief in der Nacht waren Schüsse in Oaugadougou zu hören.





+++ 7.05 Uhr: Sechs verletzte Kinder bei Unfall - Ermittlungen gegen Busfahrer +++

Beim Zusammenprall von einem Linienbus und einem Auto im Zentrum von Oberhausen sind acht Menschen leicht verletzt worden - darunter sechs Kinder. Gegen den 28 Jahre alten Fahrer des Busses wurden Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung aufgenommen. Der Bus war am Sonntagnachmittag an einem Stauende in den Pkw gekracht, wie die Polizei weiter mitteilte. Vier Kinder im Alter von einem, drei, fünf und sechs Jahren wurden im Auto verletzt. Im Bus gab es ebenfalls vier Verletzte, unter ihnen zwei Kinder. Sanitäter kümmerten sich um die Verletzten. Sechs von ihnen wurden ins Krankenhaus gebracht.

+++ 3.28 Uhr: Tankschiff explodiert nach stillgelegtem Kernkraftwerk +++

An Bord eines Tankschiffs sind in Rheinland-Pfalz in der Nähe eines stillgelegten Kernkraftwerks zwei große Schiffsbatterien explodiert. Das Unglück passierte auf dem Rhein, etwa 500 Meter vom Kraftwerk in Mülheim-Kärlich entfernt. Nach der Explosion fiel auf dem leeren Tanker die gesamte Elektronik aus - auch das Ruder funktionierte nicht mehr. Nachdem neue Batterien eingesetzt wurden, setzte das Schiff seine Fahrt fort und warf dann den Anker. Verletzt wurde niemand. Eine Gefahr für Menschen in der Nähe des stillgelegten Kraftwerks besteht laut Polizei nicht.

+++ 1.37 Uhr: Polizei in Göttingen beendet Schlägerei in Innenstadt vor fast 200 Gaffern +++

Bei einer Schlägerei in der Göttinger Innenstadt haben rund etwa zehn Menschen aufeinander eingeprügelt. Die Sache sei noch ziemlich unübersichtlich, sagte ein Polizeisprecher. Fest stehe bisher, dass am Abend zwei Personengruppen unterschiedlicher Herkunft aufeinander losgegangen seien. Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot an. Ein Beteiligter wurde in Gewahrsam genommen. Verletzte gab es wohl nicht. Zunächst hatte es geheißen, dass etwa 200 Menschen an der Prügelei beteiligt gewesen seien. Laut Polizei handelte es sich bei den meisten Personen um Zuschauer, die die Schlägerei beobachteten.

+++ 1.08 Uhr: Ermittlungen gegen drei Spione des Schweizer Geheimdienstes +++

Die Bundesanwaltschaft ermittelt nach einem Medienbericht gegen drei Mitarbeiter des Schweizer Geheimdienstes NDB. Es gehe um den Verdacht der geheimdienstlichen Agententätigkeit, also der Spionage gegen Deutschland, berichten "Süddeutsche Zeitung", NDR und WDR unter Berufung auf eine verlässliche Quelle. Der Generalbundesanwalt habe sich auf Anfrage nicht zu dem Fall äußern wollen. Wer die drei Nachrichtendienst-Mitarbeiter seien, sei nicht bekannt. Die Ermittlungen stehen demnach im Zusammenhang mit der Affäre um angeblich auf deutsche Steuerfahnder angesetzte Spione der Schweiz. Schon früher hatte es geheißen, die Operation in Deutschland sei offenbar von höchster Stelle im Geheimdienst NDB gesteuert worden. In Frankfurt war ein mutmaßlicher Schweizer Agent namens Daniel M. verhaftet worden. Er sitzt seitdem in Untersuchungshaft.

+++ 0.05 Uhr: IS-Anhänger ersticht türkischen Polizisten +++

Ein türkischer Polizist ist in Istanbul von einem mutmaßlichen Mitglied der Terrormiliz Islamischer Staat erstochen worden. Nach Angaben der Agentur Anadolu hatte die Polizei den Mann zuvor bei einem Einsatz gegen einen möglichen Bombenanschlag festgenommen. Bei der Vernehmung im Polizeihauptquartier habe der Mann plötzlich ein Messer gezückt und auf einen Polizisten eingestochen. Der Beamte starb kurz darauf im Krankenhaus an seinen Verletzungen.